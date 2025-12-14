মণিপুৰত চৰকাৰ গঠনৰ জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতেই নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ বিধায়কৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
বীৰেণ সিঙে কয় যে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণৰ বাবে বিধায়কসকলক দিল্লীলৈ মাতি অনা হৈছে আৰু চৰকাৰ গঠনৰ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : December 14, 2025 at 12:25 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মণিপুৰৰ বিধায়কসকলক দেওবাৰে নতুন দিল্লীত জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনায় ৷ দলৰ নেতাসকলে ইংগিত দিছে যে আলোচনা কেৱল চৰকাৰ গঠনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ৷ সম্প্ৰতি মণিপুৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনত আছে ৷
নতুন চৰকাৰ গঠন সন্দৰ্ভত ক্ৰমবৰ্ধমান জল্পনা-কল্পনাৰ লগতে দলটোৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ বাবে বিজেপিৰ বৃহৎ সংখ্যক বিধায়ক আৰু নেতাৰ দাবী বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে দেওবাৰৰ বৈঠকে উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ দেওবাৰে ৰাজধানীত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠক নিশ্চিত কৰাৰ সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজ্যৰ সকলো বিজেপি বিধায়কক বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷ ৮৬ সংখ্যক নুপী লাল দিৱস উপলক্ষে তেওঁ কয় যে প্ৰস্তাৱিত বৈঠকৰ কোনো আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও আলোচনা নতুন চৰকাৰ গঠনৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ দিল্লীলৈ বিজেপিৰ বিধায়কক মাতি অনা হৈছে ৷ বৈঠকৰ বাবে আমাক কোনো দৃঢ় এজেণ্ডা দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু চৰকাৰ গঠনৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷" বীৰেণ সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ চাৰিদিন পিছতে ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰা হৈছিল ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাপি দিয়াৰ পিছতে ৬০ জনীয়া ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ২০২৭ চনলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় ৷
বিজেপিৰ দুই জ্যেষ্ঠ কেন্দ্ৰীয় নেতা, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষ আৰু দলটোৰ উত্তৰ-পূৱ সমন্বয়ক সম্বিত পাত্ৰই যোৱা মাহত তিনিদিন মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰি ৰাজ্যিক দলৰ নেতা-বিধায়কৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যখনত নতুন চৰকাৰ গঠন সন্দৰ্ভত জল্পনা-কল্পনাৰ ইন্ধন যোগাইছে ৷
অক্টোবৰ মাহত বীৰেন সিংকে ধৰি বিজেপিৰ ২৬জন বিধায়কে নতুন দিল্লীত বি এল সন্তোষ আৰু সম্বিত পাত্ৰক সাক্ষাৎ কৰি মণিপুৰত শক্তিশালী চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেণ সিঙে উল্লেখ কৰিছে যে মণিপুৰৰ সকলো বিজেপি বিধায়কে ৰাজ্যত জনপ্ৰিয় চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰচেষ্টাত একত্ৰিত হৈ আছে ৷