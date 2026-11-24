২০২৭ ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পঞ্জাবৰ ৰাজনীতিত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন: বিজেপি-শিৰোমণি আকালি দলৰ মাজত পুনৰ মিত্ৰতা
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন আৰু শিৰোমণি আকালি দলৰ সভাপতি সুখবীৰ সিং বাদলে নতুন দিল্লীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই ঘোষণা কৰে ৷
Published : November 24, 2026 at 10:01 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০২৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পঞ্জাবত এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু শিৰোমণি আকালি দলে মঙলবাৰে মিত্ৰতা পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ ছয় বছৰৰ পিছত দুয়োটা দলে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতালৈ উভতি আহিছে ৷
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন আৰু শিৰোমণি আকালি দলৰ সভাপতি সুখবীৰ সিং বাদলে নতুন দিল্লীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই ঘোষণা কৰি পৰৱৰ্তী পঞ্জাব বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুয়োটা দলে একেলগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি নিশ্চিত কৰে ।
पंजाब और पंजाबियों के कल्याण के लिए NDA परिवार संकल्पित है! आज गुरुपर्व के पावन अवसर पर गुरु साहिबान के ‘सरबत दा भला’ के संदेश से प्रेरित होकर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पंजाब के उज्ज्वल भविष्य के लिए फिर एकजुट हुए। NDA परिवार मिलकर पंजाब को नशामुक्त बनाने, युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, सुशासन स्थापित करने और ‘विकसित पंजाब’ के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा की। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष @officeofssbadal सहित अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।— BJP (@BJP4India) November 24, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মিত্ৰতাক ‘স্বাভাৱিক মিত্ৰতা’ বুলি অভিহিত কৰে ৷ এই মিত্ৰতাই পঞ্জাবৰ বাবে জনপক্ষীয় শাসন আৰু প্ৰগতি নিশ্চিত কৰিব । তেওঁ কয় যে এই মিত্ৰতা গুৰু নানক দেৱৰ শুভ পৰ্কাশ পূৰবত হৈছিল আৰু ই ৰাজ্যবাসীৰ পছন্দৰ হিচাপে আহিব ।
Putting Punjab and the welfare of Punjabis first! I am extremely delighted that the Shiromani Akali Dal returns to the NDA family and that too on the Parkash Purab of Sri Guru Nanak Dev Ji. Ours is a natural alliance that will ensure Punjab gets pro-people governance that takes the state to new heights of progress. Nurtured by Atal Ji, Advani Ji and Sardar Parkash Singh Badal Ji, the Akali Dal-BJP Alliance has stood the test of time. I am confident that our Alliance will emerge as the preferred choice of the people of Punjab. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ! ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਨਡੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਟਲ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। @Akali_Dal_ @BJP4India— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত মোদীয়ে কয়, ‘‘পঞ্জাব আৰু পাঞ্জাৱীৰ কল্যাণক প্ৰথম স্থান ! মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো যে শিৰোমণি আকালি দল এন ডি এ পৰিয়াললৈ ঘূৰি আহিছে আৰু সেয়াও শ্ৰীগুৰু নানক দেৱজীৰ পৰকাশ পূৰবত । আমাৰ এটা স্বাভাৱিক মিত্ৰতা যিয়ে পঞ্জাবে জনসমৰ্থক শাসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব যিয়ে ৰাজ্যখনক প্ৰগতিৰ নতুন উচ্চতালৈ লৈ যায় । অটল জী, আদৱানী জী আৰু চৰ্দাৰ পৰ্কাশ সিং বাদল জীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা আকালি দল-বিজেপি মিত্ৰজোঁটে সময়ৰ পৰীক্ষাত থিয় দিছে । মোৰ বিশ্বাস যে আমাৰ মিত্ৰজোঁট পঞ্জাবৰ জনসাধাৰণৰ পছন্দৰ পছন্দ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব ।’’
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हिंदू-सिख भाईचारे का प्रतीक है। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। https://t.co/zxPU2m3Ajm— Amit Shah (@AmitShah) November 24, 2026
যৌথ সংবাদমেলৰ সময়ত উপস্থিত থকা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে আকালি দলে এন ডি এৰ আনুষ্ঠানিক অংশীদাৰ হিচাপে কাম কৰিব । ‘‘আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বাদল চাহাব, অটলজী আৰু আদৱানী জীৰ মাজত বহু বছৰ ধৰি গভীৰ সম্পৰ্ক আছে । বিজেপি আৰু আকালি দলৰ মাজতো এক অতি গভীৰ সম্পৰ্ক আছে । বাদল চাহাবৰ নেতৃত্বত আকালি দল আমাৰ আটাইতকৈ পুৰণি মিত্ৰ । আমি একেলগে বহু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো । আমি জয়ী আৰু পৰাজয়, কিন্তু আমাৰ সম্পৰ্ক অবিচ্ছেদ্য হৈয়েই আছে । আজি এই সম্পৰ্ক পুনৰুজ্জীৱিত হৈছে, আৰু আমি ইয়াৰ বাবে অতি সুখী ।’’ শ্বাহে কয় ।
শ্বাহে কয় যে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এন ডি এ সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভত কথা পাতি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বাদলক ফোন কৰি কয় যে এন ডি এ কেৱল বাদলৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰেহে ‘সম্পূৰ্ণ’ হয় । তেওঁ কয়, ‘‘মই বিশ্বাস কৰোঁ যে পঞ্জাবত, সমগ্ৰ দেশতে আৰু বিশ্বত এই মিত্ৰতা হিন্দু-শিখ ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক হৈ পৰিব, আৰু দুয়োপক্ষই একেলগে এই দিশত আগবাঢ়িব ।’’
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन राजनीतिक गठबंधन से आगे बढ़कर साझी विरासत और साझे संकल्प का एक नेचुरल अलायंस है, जिसने हमेशा पंजाब में शांति व प्रगति को प्राथमिकता दी है। दोनों दलों का फिर एक मंच पर आना स्वाभाविक भी है और पंजाब के लिए आवश्यक भी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन दिन शिरोमणि अकाली दल की NDA में वापसी पर सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और उनके सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। नशामुक्त पंजाब के साथ-साथ गैंगस्टरों पर कठोर कार्रवाई के लिए सख्त कानून व्यवस्था, प्रदेश का आर्थिक विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान, ये NDA की प्राथमिकताएँ हैं। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता विकसित, सुरक्षित व समृद्ध पंजाब बनाने के हमारे संदेश को जन-जन तक पहुँचाएँगे। हम मोदी जी के नेतृत्व में नशामुक्त पंजाब बनाने के लिए संकल्पित हैं।— Amit Shah (@AmitShah) November 24, 2026
শ্বাহে ঘোষণা কৰে যে অপাৰেচন সেন্দূৰৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ চিন্তা সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান হোৱাৰ লগে লগে কৰতাৰপুৰ চাহাব কৰিড’ৰ মুকলি কৰা হ’ব । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰি কৰি তেওঁ নিৰাপত্তাজনিত বিবেচনাৰ বাবে কৰিড’ৰটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া বুলি কয়৷
কৰতাৰপুৰ চাহাব কৰিড'ৰ ভাৰতৰ অংশ নহয় বুলি কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰি তেওঁ কয় যে স্বাধীনতাৰ সময়ত যদি বিজেপি ক্ষমতাত থাকিলহেঁতেন তেন্তে কৰিড'ৰটো ভাৰতৰ অংশ হ’লহেঁতেন । কংগ্ৰেছৰ অসাৱধানতাৰ বাবেই এই স্থান ভাৰতৰ অংগ নহয় বুলিও তেওঁ কয় ।
তেওঁ কয় যে আকালি দলে মিত্ৰতাত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ভূমিকা পালন কৰিব ৷ ‘‘বিস্তৃত আলোচনাৰ পিছত, যাৰ সময়ত আকালি দল আৰু আমি কিছুমান অনুৰোধ আগবঢ়াইছিলো । মিত্ৰতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগদান নকৰা হ'লেও আম আদমী পাৰ্টিৰ পৰাজয় নিশ্চিত আছিল ৷’’ শ্বাহে কয় ৷
এই মিত্ৰতাক ‘‘জনতাৰ মিত্ৰতা’’ বুলি অভিহিত কৰি, শিৰোমণি আকালি দলৰ সভাপতি সুখবীৰ সিং বাদলে কয়, ‘‘এই মিত্ৰতা দেশ, ৰাজ্য আৰু শিখসকলৰ কল্যাণৰ বাবে । অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দলে পঞ্জাবত লুণ্ঠন কৰিছে । উন্নয়নৰ নামত একো নাই । ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ অধীনত পঞ্জাবক পুনৰ সোণালী যুগলৈ ঘূৰাই অনা হ’ব বুলি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । এয়া কোনো ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা নহয়, বৰঞ্চ জনগণৰ মিত্ৰতা, কিয়নো পঞ্জাবৰ সাধাৰণ জনতাই বিচাৰিছিল যে আকালি দলে বিজেপিৰ লগত হাত মিলাই ৰাজ্যখনৰ শান্তি আৰু উন্নয়ন আনিব লাগে ৷’’
On Guru Nanak Jayanti, my heartfelt greetings to the Sikh community in Assam and across the world. Our bond goes back to the 1820s, when Subedar Chaitanya Singh and his Sikh soldiers came from Punjab to defend Assam alongside Swargadeo Chandrakanta Singha. Their families settled in Chaparmukh, where Gurudwara Mataji, established in 1820, still holds a rare handwritten Adi Granth. Our government is committed to protecting the community's identity and faith. One step we've taken is recognising traditional Sikh marriage ceremonies. May the teachings of Guru Nanak Dev ji and the spirit of Sarbat da Bhala, the well being of all, guide us as we build a stronger Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 24, 2026
বিজেপি-শিৰোমণি আকালি দল মিত্ৰজোঁট
১৯৬৭ আৰু ১৯৬৯ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত গঠিত মিত্ৰতাৰ লগতে ১৯৭৭ চনত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ পিছত জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি চৰকাৰ গঠনৰ পৰাই এছ এ ডি আৰু বিজেপিৰ পূৰ্বৰ ভাৰতীয় জনসংঘৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে ।
১৯৯৬ চনত আধুনিক যুগৰ মিত্ৰতা অস্তিত্বলৈ আহে । মোগা সন্মিলনত কৰা ঘোষণাৰ পিছত শিৰোমণি আকালি দলে কেন্দ্ৰত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক বিনাচৰ্তে সমৰ্থন আগবঢ়ায় । ইয়াৰ পাছত ১৯৯৭ চনৰ পঞ্জাব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত দুয়োটা দলে একেলগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি এক ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত কৰে ।
প্ৰয়াত পৰ্কাশ সিং বাদলে এই মিত্ৰতাক পঞ্জাবত "হিন্দু-শিখ ঐক্য আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক" বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু ইয়াক "অবিচ্ছেদ্য বন্ধন" বুলি উল্লেখ কৰিছিল । প্ৰায় ২৪ বছৰ (১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈকে) চলি থকা এই মিত্ৰজোঁটে পঞ্জাবত তিনিবাৰ (১৯৯৭–২০০২, ২০০৭–২০১২, আৰু ২০১২–২০১৭) যৌথ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ।
কিয় বিজেপি-শিৰোমণি আকালি দলৰ বিভাজন হৈছিল ?
প্ৰায় ডেৰ-দুই দশকৰ অন্তত ২৬ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২০ তাৰিখে আকালি দলে এন ডি এৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰি বিজেপিৰ সৈতে ২৪ বছৰীয়া সংযোগৰ অন্ত পেলায় । ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে ২০২০ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত আকালি নেতা হৰচিমৰাত কৌৰ বাদলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল । এই মিত্ৰতাৰ পতনৰ আঁৰত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য কাৰণ আছিল ।
মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ প্ৰাথমিক আৰু তাৎক্ষণিক কাৰণ আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা তিনিখন কৃষি আইন । পঞ্জাবৰ কৃষকৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা আৰু আকালি দলৰ গ্ৰাম্য ভোট বেংকৰ ওপৰত পৰা অপৰিসীম হেঁচাত আকালি দলে বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি থকাটো ৰাজনৈতিকভাৱে অসম্ভৱ হৈ পৰিল ।
ইয়াৰ পিছত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) আৰু বন্দী শিখৰ মুক্তিৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক লৈ দুয়োটা দলৰ মতাদৰ্শক লৈ উত্তেজনা বাঢ়ি আহিছিল । লগতে ২০১৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আকালি দলৰ আসন ১৫খন আৰু বিজেপিৰ আসন মাত্ৰ তিনিখনলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে পঞ্জাব বিজেপিৰ ভিতৰৰ এটা ফৈদে অধিক সংখ্যক আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বিচাৰি দীৰ্ঘদিনীয়া ২৩ খন আসনৰ সূত্ৰ পুনৰীক্ষণৰ দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ বিচাৰে, কিন্তু পাছপ’ৰ্ট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে কিয় ?