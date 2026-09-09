অসম বিধানসভা ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত ৯৬.২৭ কোটি টকাৰ ব্যয় বিজেপিৰ, কংগ্ৰেছৰ ২২.৬২ কোটি
অসম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত বিজেপিয়ে প্ৰায় ১৫৯.৭ কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল । কংগ্ৰেছে পাঁচখন ৰাজ্যত মুঠ ২৪৮.৫৫ কোটি টকা ব্যয় কৰে ।
By PTI
Published : September 9, 2026 at 5:36 PM IST
নতুন দিল্লী: নিৰ্বাচন আয়োগত দাখিল কৰা ব্যয়ৰ বিৱৰণী অনুসৰি বিগত পাঁচটা ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেৱল কেন্দ্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিয়ে প্ৰায় ১৪৭৩ কোটি টকা লাভ কৰিছিল ৷ এই ধনৰ পৰিমাণ কংগ্ৰেছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ইউনিটসমূহৰ ভিতৰত লাভ কৰা ২০৭ কোটি টকাৰ সাতগুণতকৈও অধিক ।
ইয়াৰ পূৰ্বে অসম, কেৰালা, তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ আৰু পুডুচেৰীৰ একত্ৰিত ব্যয়ৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা কংগ্ৰেছে ১৫ মাৰ্চৰ পৰা ৬ মে’ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত ২০৭.১৭ কোটি টকা লাভ আৰু ২৪৮.৫৫ কোটি টকা ব্যয়ৰ তথ্য উল্লেখ কৰিছিল ৷
ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ১৪৭২.৮ কোটি টকাৰ পৰিসংখ্যাই একে সময়ছোৱাত কেৱল কেন্দ্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ত লাভ কৰা ধনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজহুৱা কৰা ব্যয়ৰ বিৱৰণীত প্ৰকাশ পাইছে ।
কেৰালা আৰু পশ্চিম বংগৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দলটোৰ ব্যয়ৰ প্ৰতিবেদন এতিয়াও ৰাজহুৱা হোৱা নাই, অৰ্থাৎ ইয়াৰ সমন্বিত ব্যয় অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত বিজেপিয়েও আৰম্ভণিৰ তুলনাত কেন্দ্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ত যথেষ্ট ধন লাভ কৰিছিল । ১৫ মাৰ্চৰ ৬,৭২২.৬ কোটি টকাৰ পৰা ৬ মে’ত ইয়াৰ ক্ল’জিং বেলেঞ্চ ৭,৬২৭.২ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পায় ৷ অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত দলটোৰ ধনৰ পৰিমাণ ৯০৪.৬ কোটি টকা বৃদ্ধি পায় ।
আনহাতে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ বিত্তীয় দিশ দুৰ্বল হোৱা দেখা গ’ল । সমগ্ৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু পাঁচটা ৰাজ্যিক ইউনিটত দলটোৱে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰায় ১৬৯.০৬ কোটি টকাৰে (নগদ ২২.৯ কোটি টকা আৰু বেংক একাউণ্টত ১৪৬.১ কোটি টকা) লাভ কৰিছিল আৰু প্ৰায় ১০৩.২ কোটি টকা ব্যয় হৈছিল ৷ অৰ্থাৎ দলটোৰ জমা পুঁজিৰ তুলনাত নিৰ্বাচনী ব্যয়ত ৬৫.৮৬ কোটি টকা ঘাটি হয় ।
এই পৰ্যন্ত উপলব্ধ বিজেপিৰ ব্যয়ৰ বিৱৰণী অনুসৰি অসম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত বিজেপিয়ে প্ৰায় ১৫৯.৭ কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল, ইয়াৰে প্ৰায় ১৩০.৪ কোটি টকা সাধাৰণ দলীয় প্ৰচাৰৰ দিশত আৰু বাকীখিনি প্ৰাৰ্থী আৰু আনুষংগিক খৰচৰ দিশত ব্যয় কৰিছিল ।
অসমত সৰ্বাধিক ৯৬.২৭ কোটি টকা বিজেপিয়ে ব্যয় কৰিছিল ৷ ইয়াৰে ৭৬.৭৩ কোটি টকা সাধাৰণ দলীয় প্ৰচাৰত আৰু ১৯.৫৪ কোটি টকা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ব্যয় কৰা হয় । সাধাৰণ প্ৰচাৰ বিলত বিজ্ঞাপন আৰু তাৰকা প্ৰচাৰকৰ ভ্ৰমণে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল ৷ দুয়োটা শিতানত ক্ৰমে প্ৰায় ৩৭ কোটি আৰু ২৭.৩ কোটি টকা গেৰুৱা বাহিনীয়ে ব্যয় কৰে।
সাধাৰণ প্ৰচাৰত ৪৪.৫১ কোটি টকা আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ৭.০৫ কোটি টকাকে ধৰি তামিলনাডুত দলটোৱে ৫১.৫৬ কোটি টকা ব্যয় কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে দলে ব্যয় কৰে প্ৰায় ২৩.৯৬ কোটি টকা ৷ আনহাতে তাৰকা প্ৰচাৰকৰ ভ্ৰমণত প্ৰায় ১০.০৪ কোটি টকা খৰচ হয় । প্ৰচাৰ সামগ্ৰীৰ বাবে প্ৰায় ৫.৮৫ কোটি টকা ব্যয় কৰে।
পুডুচেৰীত বিজেপিয়ে ১১.৯০ কোটি টকা ব্যয়ৰ তথ্য দাখিল কৰিছে ৷ সাধাৰণ প্ৰচাৰত ৯.১৯ কোটি আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ২.৭১ কোটি টকা বিজেপিয়ে ব্যয় কৰে ।
কংগ্ৰেছে পাঁচোখন ৰাজ্যৰ সাধাৰণ দলীয় প্ৰচাৰত ১৪৩ কোটি আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ১০৫.৫৫ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰি সামগ্ৰিক নিৰ্বাচনী ব্যয় ২৪৮.৫৫ কোটি টকা বুলি জনাইছে । কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ে পাঁচখন ৰাজ্যৰ সাধাৰণ প্ৰচাৰৰ বাবে ৪০.৫২ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যিক আৰু স্থানীয় ইউনিটসমূহে এই শিতানৰ অধীনত আৰু ১০২.৪৯ কোটি টকা ব্যয় কৰে ।
দলটোৱে বাওঁপন্থীক ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰা কেৰালাত এই ব্যয়ৰ সৰ্বাধিক অংশ ৫৯.২৮ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ বিপৰীতে অসমত ২২.৬২ কোটি টকা ব্যয় কৰে ।
লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ