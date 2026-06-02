গৰুগাড়ীত উঠি দৰা সাজি বিবাহথলী পালেগৈ বিজেপি বিধায়ক

বিজেপি বিধায়কৰ বিবাহ আৰু দৰা যাবলগীয়া গৰুগাড়ীৰ চালকৰ আসনত ৰাজ্যৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ব্যতিক্ৰমী বিবাহ ৷

BJP MLA DIPESH SAHU WEDDING
দৰা যাবলগীয়া গৰুগাড়ীৰ চালকৰ আসনত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণ সাও (ETV Bharat)
Published : June 2, 2026 at 12:25 AM IST

বেমেতৰা(ছত্তীশগড়): মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যা বিবাহ যোজনাৰ অধীনত বিজেপিৰ যুৱ বিধায়কৰ বিবাহ সম্পন্ন ৷ সাত জনমলৈ নিজৰ কৰি ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এজন বিজেপি বিধায়কে জীৱনৰ দ্বিতীয় ইনিংছ মুকলি কৰে ৷ দেওবাৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয় এই বিবাহ ৷

অতি জাকজমকতাৰে, ধামধুমেৰে ৰাজকীয় আয়োজন কৰাৰ সলনি তেনেই সাধাৰণভাৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় এইগৰাকী যুৱ বিধায়ক ৷ যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে বিধায়কজন ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যুৱ বিধায়কজনে যুৱচামৰ বাবে এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ৷

এই কাহিনী ছত্তীশগড়ৰ ৷ গৰুগাড়ীত উঠি বিধায়ক দীপেশ চাহুৱে কইনা আনিবলৈ যোৱাৰ দৃশ্যটোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে লাভ কৰে চৰ্চা ৷ এই গৰুগাড়ীৰ চালকৰ আসনত আছিল উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণ সাও । ঢোলৰ তালে তালে যাত্ৰা কৰি বৰযাত্ৰীসকল বিবাহস্থলীত উপস্থিত হয় । এই বিবাহস্থলীত ২০ টাতকৈও অধিক দম্পতীয়ে একেলগে সাত জনমৰ বাবে একেলগে থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ।

কইনা তৰুণাৰ সৈতে বিধায়ক দীপেশ চাহু (ETV Bharat)

বিধায়কগৰাকীৰ এনে পদক্ষেপক সৰ্বত্ৰে আদৰণি

জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক লোক আহি বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ বিবাহত অংশগ্ৰহণ কৰে । দৰা-কইনাক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে বিধায়কগৰাকীৰ এই পদক্ষেপকো সকলোৱে আদৰণি জনায় । যি সময়ত দেশে অৰ্থনৈতিক দিশত সংগ্ৰাম কৰি আছে, সেই সময়ত বিধায়কগৰাকীৰ এই পদক্ষেপে আন যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে আদৰ্শ হিচাপে কাম কৰিছে বুলি সকলোৱে একেমুখে শলাগে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যা বিবাহ যোজনাৰ অধীনত বিবাহ সম্পন্ন

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যা বিবাহ আঁচনিৰ অধীনত এই বিয়া সম্পন্ন হৈছিল ৷ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা বিধায়ক দীপেশ চাহু আৰু তেওঁৰ কইনা তৰুণাকে ধৰি ২৩ টা দম্পতীক আশীৰ্বাদ দিয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণ সাওৱে । অৱশ্যে তাৰমাজতে বৰষুণে বিয়াৰ অনুষ্ঠানত কিছু পৰিমাণে ব্যাঘাত জন্মায় । এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেৱ ছাইও উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানটো বাতিল কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্রীয়ে বেমেতৰাৰ উন্নয়নৰ বাবে ১০,৫০৪.৬৯ লাখ টকা উপহাৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

বিজেপি বিধায়ক দীপেশ চাহুৰ বিবাহ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এবাৰ দীপেশ চাহুৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰিছিলো ৷ মই তেওঁক কৈছিলো যে আপুনি এতিয়াও বিয়া কৰোৱা নাই ৷ বিয়া পাতিলে সাধাৰণ মানুহৰ দৰে পাতক, শ্ব’-অফ আৰু অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ পৰা দূৰৈত থাকক ৷ মই ক’লো যে ইচ্ছা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যা বিবাহ যোজনাৰ অধীনত বিয়া পাতি সমাজলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে । মোৰ কথা শুনি আমাৰ বিধায়কজনে মুখ্যমন্ত্রীৰ কন্যা বিবাহ যোজনাৰ অধীনত বিয়া পাতিবলৈ সন্মত হ’ল ৷ আমাৰ বিধায়কজনে সমাজলৈ এক নতুন বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাত মই সুখী ৷’’

বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ খং

এই অনুষ্ঠানত দৰা-কইনাক আশীর্বাদ দিবলৈ উপস্থিত হয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ড৹ ৰমন সিং ৷ তেওঁ এই অনুষ্ঠানত হোৱা বিশৃংখলতাৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক তিৰস্কাৰ কৰে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘বেমেতৰাৰ সৈতে মোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছে । মই ১৫ বছৰ ধৰি এই ৰাজ্যৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলো ৷ কিন্তু ইমান দুৰ্বল ব্যৱস্থা ক’তো দেখা নাই ।’’

ৱাটাৰপ্ৰুফ পেণ্ডেল নোহোৱাত বেমেজালি সৃষ্টি

বেমেতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যা বিবাহ যোজনাৰ অধীনত সমূহীয়া বিবাহৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত ২০ টাতকৈও অধিক দম্পতী বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পিছতে অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা উদঙাই দিয়ে । বিবাহথলীৰ মঞ্চ আৰু পেণ্ডেলটোৰ মাজেৰে বৰষুণৰ পানী বৈ যায় । মুখ্যমন্ত্ৰী অনুষ্ঠানটোলৈ অহাৰ পূৰ্বেই এই অথন্তৰ ঘটে ৷

