বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ সম্ৰাট চৌধৰীৰ

Published : April 15, 2026 at 11:04 AM IST
পাটনা (বিহাৰ) : বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ সম্ৰাট চৌধৰীৰ । ৰাজ্যপাল (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল চৈয়দ আতা হাছনাইনে লোকভৱনত তেওঁ শপত বাক্য আৰু গোপনীয়তা পাঠ কৰোৱায় ।
বিহাৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী বিজেপি নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । নীতিশ কুমাৰৰ চৰকাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সম্ৰাট চৌধৰী । ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে নীতিশ কুমাৰে । ইয়াৰ পিছতে বিজেপি বিধানসভা দলৰ এখন বৈঠকত সম্ৰাট চৌধৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।
১৯৯০ চনৰ পৰা ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা সম্ৰাট চৌধৰী ১৯৯৯ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাবড়ী দেৱীৰ চৰকাৰত কৃষিমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । কিন্তু দুয়োখন সদনৰ সদস্য নথকাৰ বাবে আৰু বয়স অতি কম হোৱাৰ বাবে তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । ২০১৪ চনত তেওঁ নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰত নগৰ উন্নয়ন আৰু গৃহ নিৰ্মাণ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ ২০২১ চনত পঞ্চায়তী ৰাজমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত ২০২৪ চনত এন ডি এ চৰকাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
