ETV Bharat / bharat

বিজেপিৰ নতুন প্ৰভাৰী তালিকা: মংগল পাণ্ডেক অসম, স্মৃতি ইৰাণীক ছত্তীশগড়ৰ দায়িত্ব

দেশৰ প্ৰায়সমূহ ৰাজ্যতে নতুন প্ৰভাৰীৰ নিযুক্তি বিজেপিৰ ৷ স্মৃতি ইৰাণীক ছত্তীশগড় বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হিচাবে নিযুক্তি ৷ ফাংগ্লোন কন্য়াক আৰু মনোজ টিগ্গাক নিযুক্ত অসমৰ সহ-প্ৰভাৰী নিযুক্ত...

BJP Appoints New State In Charges
মংগল পাণ্ডেক অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হিচাবে নিযুক্তি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দেশৰ প্ৰায়বিলাক ৰাজ্যৰে সলনি হৈছে বিজেপিৰ প্ৰভাৰী ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ নেতৃত্বই নতুনকৈ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰভাৰী নতুনকৈ নিযুক্তি দিছে ৷ বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সভাপতি নীতিন নবীনে কোন ৰাজ্যৰ বাবে কাক কাক প্ৰভাৰী আৰু অন্যান দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই সন্দৰ্ভত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সভাপতি নীতিন নবীনে ঘোষণা কৰা অনুসৰি, অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হিচাবে মংগল পাণ্ডেক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, একেদৰে সহ-প্ৰভাৰী হিচাপে ফাংগ্লোন কন্য়াক আৰু মনোজ টিগ্গাক নিযুক্ত কৰা হৈছে ৷

অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিও প্ৰভাৰী এই উপলক্ষে সামাজিক মাধ্য়মকযোগে শুভেচ্ছা জনায় ৷

প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীক ছত্তীশগড় বিজেপিৰ প্ৰভাৰী আৰু সিদ্ধাৰ্থ সম্ভুক সহ-প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে স্মৃতি ইৰাণীয়ে হাৰিয়ানা প্ৰদেশ বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে ৷

ঠিক একেদৰে বিনয় সহছবুদ্ধেক দিল্লী বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে জময়াং ছেৰিং নামঘয়াল আৰু দৰ্শনা জাৰ্দ'ছক সহ-প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে ৷ আনহাতে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দে'ক মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰভাৰী আৰু ৰেখা বৰ্মাক সহ-প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছে ৷

বিজেপিৰ সাংসদ বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাক মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ লগতে অমিত মালব্য, সদানন্দ শ্বেট টানাৱাডে আৰু কমলজিৎ শ্বেৰাৱটক সহ-প্ৰভাৰী হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷ একেদৰে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা সুনীল বাঞ্চালক পশ্চিমবংগ আৰু তেলেংগনাৰ প্ৰভাৰী হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

ৰাম মাধৱক উত্তৰাখণ্ডৰ আৰু তামিলনাডুৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ পশ্চিমবংগৰ সাংসদ ৰাজু বিষ্টাক ছিক্কিমৰ প্ৰভাৰীৰ, কানাদ পুৰকায়স্তক মেঘালয়ৰ প্ৰভাৰী হিচাবে নিযুক্তি দিছে ৷ তৰুণ ছুংক গুজৰাট, শ্ৰীকান্ত শৰ্মাক হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পন কৰা হৈছে ৷

পঞ্জাৱ আৰু জন্ম-কাশ্মীৰৰ দায়িত্বত চুছেন শ্বটিছ পুনিয়াক, গজেন্দ্ৰ পেটেলক ঝাৰখণ্ড, হৰিশ দ্বিবেদীক বিহাৰ আৰু কৰ্ণাটক, এম নাগাৰাজক কেৰালামত, অৰবিন্দ ভাদৰীয়াক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মহেন্দ্ৰ পাণ্ডেক ছণ্ডীগড়, সঞ্জয় ভাটিয়াক ৰাজস্থানৰ প্ৰভাৰি হিচাবে দায়িত্ব অৰ্পন কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, ২০২৭ চনত চাৰিখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ সেই ৰাজ্যসমূহ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশ ৷ এই চাৰি ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰভাৰী নিযুক্তিয়ে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক:মেঘালয়ত ৰাজনৈতিক ভূমিকম্প ! আঠ বিধায়কৰ বিজেপিত যোগদান

TAGGED:

স্মৃতি ইৰাণী
মংগল পাণ্ডেক
অসম বিজেপি
বিজেপিৰ সভাপতি নীতিন নবীন
SMRITI IRANI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.