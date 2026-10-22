ব্ৰেম্পটনত ভাৰতীয় কনছুলাৰ শিবিৰক লৈ বিতৰ্ক, শিখছ ফৰ জাষ্টিছে বিচাৰিলে নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস

ব্ৰেম্পটনত ভাৰতীয় কনছুলাৰ শিবিৰক লৈ বিতৰ্ক, শিখছ ফৰ জাষ্টিছে বিচাৰিলে নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস
২০২৪ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত ব্ৰেম্পটনৰ হিন্দু মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কনছুলাৰ শিবিৰৰ বাবে নিৰাপত্তা বিচাৰিছে শিখছ ফৰ জাষ্টিছে ।
Published : October 22, 2026 at 8:36 PM IST
নতুন দিল্লী : বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ পিছৰে পৰা বিষ্ণৈ গেং চৰ্চাত আছে । তাৰ মাজতে খালিস্তানপন্থী সংগঠন শিখছ ফৰ জাষ্টিছ (এছএফজে) আৰু লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ মাজত হোৱা সংঘাতে এক নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । কানাডাৰ ব্ৰেম্পটনৰ হিন্দু সভা মন্দিৰত পুনৰ ভাৰতীয় কনছুলাৰ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱক লৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত শিখছ ফৰ জাষ্টিছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে ২০২৪ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত একেটা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কনছুলাৰ শিবিৰৰ সময়ত মন্দিৰৰ একাংশ সদস্যই 'লৰেন্স বিষ্ণৈ জিন্দাবাদ' শ্ল'গান দিয়াৰ লগতে খালিস্তানপন্থী কৰ্মীসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল ।
এছএফজেৰ অধিবক্তা গুৰপতৱন্ত সিং পান্নুনে কানাডাৰ জন সুৰক্ষা মন্ত্ৰী গেৰী আনন্দসাংগাৰী আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী ছিন ফ্ৰেজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । লগতে ২০২৬ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত ব্ৰেম্পটনৰ হিন্দু সভা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰতীয় কনছুলাৰ শিবিৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰা পত্ৰখনত পান্নুনে অভিযোগ কৰে যে মন্দিৰৰ এজন পুৰোহিতে শিখ কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণত উচটনি দিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত সদস্যসকলে গুৰদ্বাৰ মাল্টন চাহিবৰ ফালে আগবাঢ়িছিল যাৰ ফলত অধিক সংঘৰ্ষৰ সূচনা হৈছিল ।
টাইগাৰ শ্ৰফৰে জড়িত ঘটনাৰ পিছতে চৰ্চালৈ বিষ্ণৈ গেং
১৮ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ জুহু অঞ্চলত টাইগাৰ শ্ৰফৰ বাহনত গুলীচালনাৰ পিছতে বিষ্ণৈ গেং পুনৰ চৰ্চালৈ আহে । অভিনেতা ছলমান খানৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দি এজন সহযোগীৰ বুলি কোৱা এটা কথিত অডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে গেংটোৱে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাৰে জড়িত সন্দেহযুক্ত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আক্ৰমণৰ আঁৰৰ কথিত নেটৱৰ্কৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
এনে পৰিস্থিতিত ব্ৰেম্পটনৰ মন্দিৰত বিষ্ণৈ গেঙৰ নামত শ্ল'গান দিয়াৰ অভিযোগক ভিত্তি কৰি কনছুলাৰ শিবিৰৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত এছএফজেয়ে অধিক পৰীক্ষণৰ দাবী জনাইছে ।
নিজ্জাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসংগ
২০২৩ চনৰ ১৮ জুনত ছাৰেত শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হৰদ্বীপ সিং নিজ্জাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ সৈতেও এই বিবাদৰ সংযোগ ঘটিছে । ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত আমেৰিকাৰ অধিবক্তাসকলে লৰেন্স বিষ্ণৈ আৰু তেওঁৰ উত্তৰ আমেৰিকাৰ সহযোগী গ'ল্ডি ব্ৰাৰৰ বিৰুদ্ধে নিজ্জাৰ হত্যাকাণ্ডত তেওঁলোকৰ কথিত ভূমিকাক লৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অতিক্ৰম কৰা অপৰাধী নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে এই কাৰ্য পৰিচালনা কৰা হৈছিল । অৱশ্যে এই অভিযোগ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰমাণিত হ'বলৈ বাকী আছে ।
এছএফজেৰ পত্ৰত কানাডা চৰকাৰে ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিষ্ণৈ গেঙক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে ঘোষণা কৰা বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে । খালিস্তান গণভোটৰ কৰ্মীসকলক জাৰি কৰা আৰক্ষীৰ কথিত সতৰ্কবাণীৰ কথাও উল্লেখ কৰি পান্নুনে টৰেণ্টোত ভাৰতৰ কনছুল জেনেৰেল নিযুক্তিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ভাৰতৰ কূটনৈতিক অভিযানে চোৰাংচোৱা তথ্য সংগ্ৰহৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি দাবী কৰে ।
আমোদজনক কথাটো হ'ল যে ১৫ নৱেম্বৰৰ কনছুলাৰ শিবিৰৰ বাবে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত এছএফজেয়ে অট'ৱাৰ পৰা লিখিত আশ্বাস দাবী কৰিছে । পত্ৰৰ জৰিয়তে সকীয়াই দিয়া হৈছে যে চৰকাৰে নিজৰ উদ্বেগক সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে সমৰ্থকসকলে বিক্ষোভৰ আয়োজন কৰিব, কনছুলাৰ বিষয়াসকলক প্ৰশ্ন কৰিব আৰু সন্দেহযুক্ত বিদেশী হস্তক্ষেপৰ সন্দেহজনক ঘটনাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব ।
কানাডাৰ কৰ্তৃপক্ষক উদ্দেশ্যি লিখা পত্ৰখনত পান্নুনে উল্লেখ কৰিছে, "এই কনছুলাৰ শিবিৰসমূহৰ সম্পৰ্কত ৰূপায়ণ কৰা সুনিৰ্দিষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাসমূহ চিনাক্ত কৰি লিখিত সঁহাৰিৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :