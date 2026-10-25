বিশ্বৰ মঞ্চত ধানৰ ব্যৱসায়ত ভাৰতৰ স্থান সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্ৰিক্ছ সন্মিলনৰ সামৰণি
২৩-২৫ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে ।
By ANI
Published : October 25, 2026 at 10:21 PM IST
নতুন দিল্লী: দেওবাৰে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ‘ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শস্য সন্মিলন ২০২৬’ শীৰ্ষক সন্মিলনৰ সামৰণি পৰে ৷ মাত্ৰ দুটাকৈ ব্যৱসায়িক দিনতে ২৪,৩৮৭ গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সন্মিলনত ভাৰতৰ ধানৰ ৰপ্তানিৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ইয়াৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্যৱসায়িক বৈঠক, বাণিজ্যিক চুক্তি আৰু আলোচনাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় ।
এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা ‘ভাৰতীয় ধান ৰপ্তানিকাৰক ফেডাৰেশ্বন’ (আইআৰইএফ)ৰ মতে, এই অনুষ্ঠানত নীতি নিৰ্ধাৰক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতা, ৰপ্তানিকাৰক আৰু উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলক একত্ৰিত কৰা হয় । নতুন ব্যৱসায়িক সুযোগ অন্বেষণ কৰা, ৰপ্তানিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনক লাভান্বিত কৰাটোৱেই হৈছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য ৷
আইআৰইএফৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘সন্মিলনৰ সময়ত অৰ্থপূৰ্ণ ব্যৱসায়ৰ পৰা ব্যৱসায়লৈ(B2B) বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কেইবাটাও চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ।’’
২৩-২৫ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে ।
এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটো ব্যৱসায়িক দিনটোৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰবিন্দু বিশ্বব্যাপী ধানৰ যোগান আৰু চাহিদা, উদীয়মান ৰপ্তানি গন্তব্যস্থান, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য নীতি, জাহাজ সম্পৰ্কীয় প্ৰত্যাহ্বান আৰু বিত্তীয় বিপদ ব্যৱস্থাপনা আছিল ।
উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে আফ্ৰিকা, উপসাগৰীয় দেশ, ইউৰোপ, এছিয়াত ভাৰতীয় ধান ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে উপলব্ধ সুযোগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ভূ-ৰাজনৈতিক উন্নয়ন, সা-সামগ্ৰীৰ ব্যয়, বতৰৰ পৰিস্থিতি, আমদানিৰ নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন আদিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিছে, সেই বিষয়েও তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰে ।
বিবৃতিটোত এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰপ্তানি নথি-পত্ৰ, বীমাৰ ঋণ, সামুদ্ৰিক বীমা, ক্ৰেতাৰ পৰীক্ষণ আৰু জাহাজ পৰিবহণৰ সৈতে জড়িত সা-সামগ্ৰী আদি বিষয়ক আলোচনাই বাণিজ্যিক লোকচান আৰু চালান সম্পৰ্কীয় সমস্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । আনহাতে, দ্বিতীয় ব্যৱসায়িক দিনটোত হোৱা আলোচনাৰ জৰিয়তে ধান উদ্যোগত গুণগত প্ৰমাণীকৰণ, চৰকাৰী নীতি, বাণিজ্যিক প্ৰৰোচনা, বহনক্ষমতা, কাৰ্বন ক্ৰেডিট আৰু মূল্য সংযোজনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ।
এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশেষজ্ঞসকলে ধানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুণগত মানদণ্ড বজাই ৰখাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ বিবৃতি অনুসৰি, এই আলোচনাত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সুযোগ, বন্দৰৰ উন্নত ব্যৱহাৰ, সুশৃংখলিত সা-সামগ্ৰী আৰু নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰৱেশ আদি বিষয়সমূহো সামৰি লোৱা হৈছিল ।
আলোচনাৰ মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছিল বহনক্ষম কৃষি আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱন । বিশেষজ্ঞসকলে জল সংৰক্ষণ, কাৰ্বন-ক্ৰেডিটৰ সুযোগ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ত আলোচনা কৰে । এই আলোচনাসমূহে অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু বহনক্ষম ধান উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভাৱন, দক্ষ সম্পদ ব্যৱহাৰ আৰু বৈচিত্ৰৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা বুলি বিবৃতিটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷
এই আলোচনা চক্ৰৰ পিছত বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান আৰু এক নৈশভোজনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৷ ইয়াত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা চনু ছুদ আৰু অভিনেত্ৰী মৌনী ৰয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে উদ্যোগটোলৈ অৰিহণা আগবঢ়োৱা যোগ্য ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকৰ কৃতিত্বৰ বাবে সন্মান জনোৱা হয় ।
বিআইআৰচি ২০২৭ৰ ঘোষণাৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি পৰে ৷ আইআৰইফে পৰৱৰ্তী সংস্কৰণটোক ‘Bigger, Bolder and Better’ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক দোহাৰে ৷ ফেডাৰেশ্বনে লগতে কয় যে এই সন্মিলনে উদ্ভাৱন, গুণগত মান, বহনক্ষমতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ মঞ্চত ধানৰ ব্যৱসায়ত ভাৰতৰ স্থান সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
লগতে পঢ়ক: দেশৰ ১৮৭ গৰাকী সাংসদ-বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে নাৰীজনিত অপৰাধৰ গোচৰত