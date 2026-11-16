বিলকিছ বানো গোচৰ : দুই দোষীৰ কাৰাদণ্ড স্থগিত ৰাখি জামিন প্ৰদান সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

বিলকিছ বানো গোচৰ : দুই দোষীৰ কাৰাদণ্ড স্থগিত ৰাখি জামিন প্ৰদান সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
২০০২ চনত গুজৰাটত সংঘটিত সংঘাতৰ দুজন দোষীৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড স্থগিত ৰাখি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ।
By PTI
Published : November 16, 2026 at 3:47 PM IST
নতুন দিল্লী: গুজৰাটৰ গোধৰাকাণ্ডৰ কথা আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে ৷ ২০০২ চনত সংঘটিত গুজৰাটৰ গোষ্ঠীগত হিংসাৰ ঘটনাত বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছিল । সেই সংঘাতৰ সময়তে দলবদ্ধ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল বিলকিছ বানো নামৰ এগৰাকী মহিলা । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ৭ জনকৈ লোকক চকুৰ সমুখতে হত্যা কৰা হৈছিল । সেই সময়ত পাঁচ মাহৰ অন্তঃসত্বা আছিল বিলকিছ বানো ।
উক্ত গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল ১১ গৰাকী ব্যক্তি । ২০০২ চনত গুজৰাটত সংঘটিত সংঘাতৰ সময়ত বিলকিছ বানোৰ দলবদ্ধ যৌন নিৰ্যাতন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ৭ জন সদস্যক হত্যা কৰাৰ গোচৰত দুজন দোষীৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড স্থগিত ৰাখি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ।
Supreme Court granted bail to two convicts, Bipinchand Kanaiyalal Joshi and Pradip Ramanlal Modhiya, in the Bilkis Bano gang-rape case and suspended their life sentences. Both have spent over 17 years in prison. The court cited relevant circumstances, while the appeal against their convictions will continue— IANS (@ians_india) November 16, 2026
ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দ্ৰেশ আৰু পি বি ভাৰলেৰ বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে যে বিপিন চন্দ্ৰ যোশী আৰু প্ৰদীপ মৰ্ধিয়া ১৭ বছৰতকৈ অধিক সময় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ।
‘‘পক্ষসমূহৰ কথা শুনাৰ পাছত, এইখিনি ক’লেই যথেষ্ট হ’ব যে আবেদনকাৰীসকল ১৭ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি কাৰাগাৰত আছে আৰু তেওঁলোকৰ এজনৰ গুৰুতৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা আছে । নিশ্চিতভাৱে আবেদনত তথ্য আৰু আইন দুয়োটা দিশতে সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া বিষয় আছে ৷’’ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২৮ অক্টোবৰৰ আদেশত উল্লেখ কৰিছিল ।
‘‘ওপৰৰ কথাখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু এই আবেদনৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ বিবেচনা কৰি আমি শাস্তি স্থগিত ৰাখিছো আৰু সংশ্লিষ্ট বিচাৰ আদালতে জাৰি কৰিব পৰা চৰ্ত আৰু নিয়মত আবেদনকাৰীসকলক জামিন প্ৰদান কৰিছো ।’’ বিচাৰপীঠখনে লগতে কয় ।
দুয়োজন দোষী ১৭ বছৰতকৈ অধিক সময় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বুলি যুক্তি দি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সিদ্ধাৰ্থ লুথ্ৰাই দাবী কৰে যে এজাহাৰত এজন দোষীৰ নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাই আৰু ২০০২ চনৰ সংঘাতৰ প্ৰায় তিনি বছৰৰ পাছত তেওঁক জড়িত কৰা হৈছে ।
অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল ৰাজা থাকৰেই এই আবেদনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে যিহেতু সংঘটিত অপৰাধ অধিক গুৰুতৰ আছিল, সেয়ে উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু বিচাৰ আদালতে ৰেকৰ্ডত অনা প্ৰাসংগিক সামগ্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে ।
২০০২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গোধৰাত ৰেল জ্বলোৱাৰ পিছত সংঘটিত হোৱা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ ভয়াৱহতাৰ বলি হোৱাৰ সময়ত বিলকিছ বানোৰ বয়স ২১ বছৰ আছিল আৰু পাঁচ মাহৰ গৰ্ভৱতী আছিল । সংঘাতত নিহত হোৱা পৰিয়ালৰ সাতজন সদস্যৰ ভিতৰত তেওঁৰ তিনি বছৰীয়া কন্যাও আছিল ।
২০২৪ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক্ষমা বাতিল কৰা ১১ জন দোষীৰ ভিতৰত মৰ্ধিয়া আৰু যোশী অন্যতম । এই গোচৰৰ আন দোষী কেইজন হ’ল গোবিন্দ নাই, ৰমেশ চন্দনা, মিতেশ ভাট, বকাভাই ভোহনীয়া, কেশৰভাই ভোহনীয়া, যশৱন্ত নাই, ৰাধেশ্যাম শ্বাহ, ৰাজুভাই ছোনী আৰু শৈলেশ ভাট ।
যোশী আৰু মৰ্ধিয়াক ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১৪৩ (অবৈধ সমাবেশ), ১৪৭ (সংঘাত), ৩০২ (হত্যা) আৰু ৩৭৬ (ধৰ্ষণ) ৰ ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰি জৰিমনাসহ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে আদালতে ।
২০২৪ চনৰ ৮ জানুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুজৰাট চৰকাৰে এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ গোচৰত ১১ জন দোষীক প্ৰদান কৰা শাস্তিৰ ক্ষমা বাতিল কৰে । অভিযুক্তৰ সৈতে “গোপন বুজাবুজি” কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ কৰ্তৃত্বৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে আদালতে ।
গুজৰাট চৰকাৰে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰাৰ বাবে তিৰস্কাৰ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰহে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰাৰ ক্ষমতা আছে ৷ বিলকিছ বানোৰ গোচৰটো গুজৰাটৰ আদালতৰ পৰা মুম্বাইৰ আদালতলৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰাৰ ক্ষমতা মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰহে আছে ।
লগতে পঢ়ক:
বিলকিছ বানো গোচৰৰ অপৰাধী ৰাধেশ্যাম শ্বাহক কঠোৰ চৰ্ত সাপেক্ষে ৭ দিনৰ পেৰ’ল
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিলকিছ বানুৰ বৃহৎ জয়; দোষীক ৰেহাইৰ আদেশ বাতিল