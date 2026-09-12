বিহুৰ ছন্দৰ পৰা কথকৰ গতিশীলতালৈ: জিনপিঙক ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰে বিপুল আদৰণি

বিহুৰ ছন্দৰ পৰা কথকৰ গতিশীলতালৈ: জিনপিঙক ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰে বিপুল আদৰণি
এই সাংস্কৃতিক আদৰণিয়ে লোক পৰম্পৰা আৰু শাস্ত্ৰীয় নৃত্যক একত্ৰিত কৰি ভাৰত ভ্ৰমণকাৰী চীনৰ প্ৰতিনিধি দলটোক ভাৰতৰ আঞ্চলিক আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ আভাস প্ৰদান কৰে ।
By ANI
Published : September 12, 2026 at 2:13 PM IST
নতুন দিল্লী : সাত বছৰৰ মূৰত ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছে বিশ্বৰ পৰাক্ৰমী নেতাসকলৰ ভিতৰত এজন, ৰঙা চীনৰ মুৰব্বী শ্বি জিনপিং । চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে শনিবাৰে নতুন দিল্লীত ভাৰতৰ ভূমিত খোজ দিয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ উপস্থাপনেৰে বিপুল আদৰণি জনোৱা হয় ।
ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ বাবে ভাৰতলৈ অহা চীনা প্ৰতিনিধি দলটো নতুন দিল্লীৰ পালাম বায়ুসেনা ঘাটিত অৱতৰণ কৰা লগে লগে অসমৰ বিহু, মণিপুৰী নৃত্য, গুজৰাটৰ গৰ্বা আৰু কথকৰ দৰে লোকনৃত্য আৰু শাস্ত্ৰীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যময় নৃত্য পৰম্পৰাৰে তেওঁক আন্তৰিক স্বাগতম জনোৱা হয় ।
উল্লেখ্য যে প্ৰায় ৭ বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা শ্বি জিনপিঙে শনিবাৰে দিল্লীত অৱতৰণ কৰে ।
তেওঁক আদৰিবৰ বাবে বিমানবন্দৰত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আৰু ধ্ৰুপদী পৰম্পৰাক একত্ৰিত কৰা হয় । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অসম আৰু মণিপুৰৰ নৃত্য পৰম্পৰায়ো স্থান লাভ কৰে ।
ঢোলৰ গুমগুমনিত অসমৰ বিহু দলটোৰ বিহুৱতীসকলে বিহুনৃত্য প্ৰদৰ্শনেৰে এই সাংস্কৃতিক আদৰণি পৰ্ব আৰম্ভণি কৰি চৌদিশ ৰজনজনাই তোলে । বিহুৱাসকলে পৰম্পৰাগত বিহুৰ সাজ আৰু নাচনীসকলে মুগা-ৰিহাৰ সাজ পৰিধান কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
আনহাতে, মণিপুৰী ধ্ৰুপদী নৃত্য পৰিবেশনে ইয়াত এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । বাঁহীৰ সুৰত গীতিময় গতি আৰু দুভৰিৰ ছন্দই এক জীপাল আৰু অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
স্বকীয় ঐতিহ্য বহন কৰা পোচাক পৰিহিত মণিপুৰী নৃত্যশিল্পীসকলে নৃত্যৰ মসৃণ ভংগীমাৰে মণিপুৰৰ ধ্ৰুপদী পৰম্পৰাৰ একক আৰু অনন্য চৰিত্ৰৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গুজৰাটৰ গৰ্বা নৃত্যও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ছন্দোময়ভাৱে গৰ্বা নৃত্যশিল্পীসকলে গুজৰাটৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ আৰু একক নৃত্যবিধৰ উপস্থাপনেৰে অনুষ্ঠানত সোণত সুৱগা চৰায় । বিশেষকৈ গুজৰাটী পৰম্পৰাৰে সজ্জিত নৃত্যশিল্পীসকলে পৰিধান কৰা ৰঙীন তথা আকৰ্ষণীয় পোছাকেৰে এই লোক-প্ৰদৰ্শনক অধিক জীৱন্ত কৰি তোলে ।
এই সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনীত কথক নৃত্যই উত্তৰ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । কথক নৃত্যৰ চিৰপৰিচিত সাজ-পোছাক আৰু নৃত্যৰ লয়লাসে পৰিৱেশটো অধিক মনোমোহা কৰি তোলে । প্ৰকাশভংগীমূলক কাহিনীৰে উপস্থাপন কৰা কথক নৃত্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই সাংস্কৃতিক আদৰণিয়ে লোক পৰম্পৰাৰ বিপৰীত শক্তি আৰু শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ নিখুঁত দিশটোক একত্ৰিত কৰি ভাৰত ভ্ৰমণকাৰী চীনৰ প্ৰতিনিধি দলটোক ভাৰতৰ আঞ্চলিক আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ আভাস প্ৰদান কৰে ।
শনিবাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰত মণ্ডপমত জিনপিঙে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছে ।
তেওঁৰ দলটোত থকা প্ৰতিনিধিসকলৰ ভিতৰত আছে চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰোৰ স্থায়ী সমিতিৰ সদস্য তথা চিপিচি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চালক কাই কি আৰু চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী তথা চিপিচি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰোৰ সদস্য ৱাং য়ি ।
জিনহুৱাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, জিনপিঙে বিছকেকত অনুষ্ঠিত এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ৰ দৰেই ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত গ্ল’বেল ছাউথৰ সহযোগিতাৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।