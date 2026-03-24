১২০০ৰো অধিকৰ শেষযাত্ৰাত সংগ দিয়া, দুখীয়াৰ পৰিচয় নবীন শ্ৰীবাস্তৱৰ কাহিনী

১২০০ৰো অধিকৰ শেষযাত্ৰাত সংগ দিয়া, দুখীয়াৰ পৰিচয় নবীন শ্ৰীবাস্তৱৰ কাহিনী
এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৃত্যুত শ্ৰদ্ধা, ভোকাতুৰৰ বাবে খাদ্য, ৰোগীৰ যত্ন আৰু শ শ শিশুৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আগবঢ়ায় ৷
Published : March 24, 2026 at 7:15 PM IST
গোপালগঞ্জ(বিহাৰ): কেতিয়াবা আপুনি ভাবিছেনে পৰিয়াল তথা আত্মীয়-স্বজনৰ দ্বাৰা অৱহেলিত অকলশৰীয়া বৃদ্ধসকলক কোনে খাদ্যৰ যোগান ধৰে ? যেতিয়া এটা শৰীৰ লাহে লাহে শক্তিবিহীন হ’বলৈ ধৰে, তেতিয়া কোনে তেওঁলোকক চলাচল কৰাত সহায় কৰে ? কোনো অকলশৰীয়া ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পিছত যাতে অন্তিম মৰ্যাদাখিনি লাভ কৰে, সেই কথা কোনে নিশ্চিত কৰে ?
বিহাৰৰ গোপালগঞ্জৰ নবীন শ্ৰীবাস্তৱক এবাৰ লগ পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মনত উদ্ভৱ হোৱা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অনায়াসে লাভ কৰিব ৷ তেওঁ এনে এখন পৃথিৱীত বাস কৰে, যিখন পৃথিৱী দুখ-কষ্টৰ মাজেৰেহে চলে ৷ তাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মনত থাকে অলেখ উত্তৰবিহীন প্ৰশ্ন ৷
এই প্ৰশ্নবোৰক নীৰৱতাৰ মাজত বিলীন হ’ব দিবলৈ অপাৰগ নবীনে লাহে লাহে নিজৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে সেইবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷
নবীনৰ এই কঠিন যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ আঁৰত নাছিল কোনো পৰিকল্পিত উদ্দেশ্য, বৰং এক কৰুণ কাহিনীৰ পৰাহে তেওঁৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ৷ এয়া প্ৰায় ২০০৪-০৫ চনৰ কথা ৷ সেই সময়ত এলাহাবাদত পি চি এছ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থাকোঁতে নবীনৰ জীৱনত এক ভয়াৱহ ঘটনা ঘটে ৷ তেওঁৰ খুলশালীয়েক গংগা নদীৰ পানীত ডুব যায় । ত্ৰিবেণী সংগমত খুলশালীয়েকক বিচাৰি চলাথ কৰে যদিও প্ৰতিবাৰেই হৃদয় ভাঙি পৰিছিল ৷ এই সময়োছোৱাত নবীনে কেইবাটাও মৃতদেহ দেখা পাই, যাৰ কোনো পৰিয়াল বা আত্মীয়-স্বজন নাছিল ৷
কিন্তু তেওঁৰ খুলশালীয়েকৰ মৃতদেহ কেতিয়াও পোৱা নগ’ল । এই অনুসন্ধানে নবীনক এনে এটা অৱস্থাত পেলালে যে তেওঁ বেলেগ কিবা এটা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে । কোনেও নিজৰ পৰিয়ালৰ বুলি দাবী নকৰা মৃতদেহসমূহৰ মাজত যদি খুলশালীয়েক থাকিলহেঁতেন, তেন্তে তেওঁ তেনেকৈ এৰি আহিলেহেঁতেন নে ? এই প্ৰশ্নই নবীনক খুলি খুলি খাইছিল ৷ যাৰ বাবে আজীৱন প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে তাক লৈ সেইক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ মন বান্ধি লৈছিল ৷
তেওঁ পৰিচয়বিহীন অথবা পৰিয়াল নথকা মৃতদেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এতিয়ালৈকে ১২০০ ৰো অধিক এনে মৃতদেহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে ৷ নবীনে কয়, ‘‘তেওঁলোক আছিল এনেকুৱা মানুহ, যিয়ে জীয়াই থাকোতে সকলোকে ভাল পাইছিল আৰু সন্মানৰ যোগ্য আছিল । মই তেওঁলোকক সন্মান দিব বিচাৰিছিলো, অন্ততঃ তেওঁলোকৰ শেষ যাত্ৰাত ।’’
ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত এই কাৰ্যত যথেষ্ঠ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ সেই সময়ত মহামাৰীৰ আশংকাত বহুলোক আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছিল । আনকি একাংশ পৰিয়ালে সংক্ৰমিত লোক আৰু মৃতকৰ পৰা আঁতৰত আছিল । ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা, মৃতকক শেষবাৰৰ বাবে নিজৰ ঘৰলৈ নিয়া, আনকি পৰিয়ালসমূহে আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তো শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নবীন আগবাঢ়ি আহিছিল ।
এখন বাহন এম্বুলেন্সলৈ সলনি কৰি নবীনে ক’ভিড-১৯ ৰ সময়ছোৱাত ১৮৩ জন ৰোগীক ক’ভিড কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিছিল ৷ তদুপৰি ৪৮ টা মৃতদেহ শেষবাৰৰ বাবে পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু ২২ টা পৰিচয়বিহীন মৃতদেহ দাহ কৰিছিল । নবীনে বিপদৰ মাজত দায়িত্বৰ পৰা পিছুৱাই যোৱাটো কেতিয়াও বিকল্প হিচাপে লোৱা নাছিল ।
সেই একে কৰ্তব্যবোধ সংকটৰ মুহূৰ্ততো আহি পৰিছিল । তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে ভগ্নীৰ তিলক অনুষ্ঠানৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা এটা ঘটনাৰ কথা । সেই দিনটোত এটা পৰিচয়বিহীন মৃতদেহৰ কথা অৱগত হোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমে মৃতদেহটো শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । নবীনৰ বাবে সেৱা সৰ্বোচ্চ আৰু নিজৰ সুবিধাৰ বাবদ বিনিময় কৰিব নোৱাৰি ।
মহামাৰীৰ সময়ত জৰুৰীকালীন সাহায্য হিচাপে যি কাম আৰম্ভ হৈছিল, সেয়া লাহে লাহে অঞ্চলটোত পৰিচিত হৈ পৰে ৷ ‘‘সংকটমোচন’’ নামেৰে নামাকৰণ কৰা তেওঁলোকৰ বিনামূলীয়া এম্বুলেন্স সেৱাই এতিয়া ২৪ খন গাঁৱৰ লোকক সেৱা আগবঢ়াই আৰু চিকিৎসা সেৱাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাত পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
নবীনে কয়, ‘‘এম্বুলেন্সৰ অভাৱত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰসৱৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ নিব পৰা নাছিল । নৱজাত শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু মাতৃগৰাকীয়ে এই বেদনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিছুসময়ৰ পিছত মৃত্যুমুখত পৰিছিল । তেতিয়াই মই গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰতিখন গাঁৱতে এম্বুলেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো । সকলো দায়িত্ব চৰকাৰৰ নহয় ।’’
কিন্তু নবীনৰ কাম কেৱল মৃত বা গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ লোকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । কঠিন সময়তো মানুহৰ কাষত তেওঁ থিয় দিয়ে । নবীনে ৪৭ জন এনে লোকক চিনাক্ত কৰিছে, যিসকলৰ দিনটোত দুবাৰকৈ আহাৰ খোৱাৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাখিনিও নাই ৷ নবীনে তেওঁলোকক দৈনিক আহাৰৰ যোগান ধৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে পশুপতি দেৱী, যি সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধ আৰু জীয়াই থকাৰ বাবে এই সহায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
অৱশ্যে এই কামত নবীনৰ সৈতে একেলগে দৃঢ়তাৰে থিয় হৈ আছে তেওঁৰ পৰিয়াল । পত্নী শিল্পী ছাক্সেনা আৰু ১৩ বছৰীয়া পুত্ৰ নিচায়েও নবীনক তেওঁৰ কামত সহায় কৰে । নবীনে কয়, ‘‘তেওঁলোকে মোৰ কামক নিজৰ বুলি লৈ এক দায়িত্ব গঢ়ি তুলিছে । গতিকে ই এতিয়া আৰু কোনোধৰণৰ ব্যক্তিগত অভিযান নহয় । মোৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালটো ইয়াত জড়িত হৈ আছে ।’’
নবীনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা দাতব্য সংস্থা ‘সাতক্ষী’ ৰ দলৰ সদস্যসকলৰ সৈতে পৰিয়ালটোৱে ৯ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি আৰ্তজনক খাদ্য যোগান ধৰে । নবীয়ে তেওঁৰ সংগী সম্ভৱৰ সৈতে ২০১৭ চনৰ পৰা বিনামূলীয়া শিক্ষণ কেন্দ্ৰ চলাই আহিছে ৷ খাপ মাকছুদপুৰ, মাঘী নিমুয়ান, নৱাদা আৰু মাণিকপুৰৰ দৰে গাঁৱবোৰত প্ৰায় ৮০০ শিশুক শিক্ষা আগবঢ়াই আহিছে । বানপীড়িত অঞ্চলত বাস কৰা শিশুসকলৰ বাবে ই অধিক ফলপ্ৰসূ ৷
‘‘বছৰৰ আধা সময় বানে জীৱনত ব্যাঘাত জন্মালেও পাঠদান বন্ধ হোৱা উচিত নহয় । এই কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা এজন ছাত্ৰই ইতিমধ্যে নৱোদয় বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছে আৰু এইখিনিতে মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ কামৰ প্ৰকৃত মূল্য লাভ কৰিছো । এয়া আমাৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটি’’- সম্ভৱে কয় ।
নবীন শ্ৰীবাস্তৱৰ এই কামে কোনো স্বীকৃতি বিচৰা নাই । তেওঁৰ একমাত্ৰ ইচ্ছা হৈছে পৰিত্যক্ত, দৰিদ্ৰ আৰু অৱহেলিত লোকৰ লগত থকা । সেয়া লাগিলে কোনো নথকা মৃতদেহে হওক, ভোকাতুৰজনেই হওক বা শিশুক পঢ়ুওৱাৰ কথাই হওক, নবীনে মাথোঁ অক্লান্তভাৱে কাম কৰি যায় । নবীনে কয়, ‘‘মই নিবিচাৰো কোনোবাই মোক প্ৰশংসা কৰক বা মোৰ কামৰ শলাগ লওক । কিন্তু আমি সকলোৱে সেই লোকসকলৰ সৈতে থিয় দিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, জীৱিতই হওক বা মৃতই হওক, যেতিয়া তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিবলৈ কোনো নাথাকে ।’’
