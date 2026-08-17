মন্দিৰত পদপিষ্ট হৈ ৭ জন ভক্তৰ মৃত্যু, কেইবাজনো আহত
শাওণ মাহৰ তৃতীয়টো সোমবাৰত মন্দিৰত জলাভিষেক বাবে সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম হৈছিল ৷
Published : August 17, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 10:46 AM IST
লক্ষীচৰাই (বিহাৰ) : বিহাৰৰ লক্ষীচৰাই জিলাৰ অশোকধাম মন্দিৰত সোমবাৰে পুৱা পদপিষ্ট হৈ ৭ জন ভক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহু লোক আহত হৈছে ৷ শাওণ মাহৰ তৃতীয়টো সোমবাৰত জলাভিষেকৰ বাবে মন্দিৰটোত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হৈছিল ৷ ভিৰৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে হঠাতে এই অঘটনটো সংঘটিত হয় ।
এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ ইফালে মৃত লোকসকলৰ মাজৰ তিনিগৰাকী ভগ্নী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
জিলা দণ্ডাধীশ শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, অশোকধাম ষ্টেচনৰ পৰা মন্দিৰলৈ যোৱা পথত পুৱা ৬:৩০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । ১৬ জানুৱাৰীৰ নিশা উক্ত স্থানত এটা বিদ্যুতৰ খুঁটা পৰিছিল । ১৭ আগষ্টৰ পুৱা অৰ্থাৎ শাওণ মাহৰ তৃতীয় সোমবাৰে জলাভিষেকৰ বাবে মন্দিৰত ভক্তসকল উপস্থিত হৈছিল ।
জিলা দণ্ডাধীশ শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰে কয়, "কোনো লোকে বিদ্যুতৰ খুঁটাটোত বিদ্যুৎ সংযোগ হোৱাৰ উৰাবাতৰি বিয়পায় । যাৰ বাবে মন্দিৰৰ চাৰিওফালে আতংকৰ সৃষ্টি হয় আৰু বেৰিকেড ভাঙি ভক্তসকলে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ৷ কিন্তু সেই সময়ত মন্দিৰ চৌহদত অত্যধিক ভিৰ আৰু গৰমৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।"
তেওঁ লগতে মৃত্যু হোৱা ভক্তৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
২০১৯ চনতো পদপিষ্টৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল :
লক্ষীচৰাইৰ অশোকধাম মন্দিৰত ২০১৯ চনত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । জলাভিষেকৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে লাঠীচালনা কৰাৰ উৰাবাতৰি বিয়পি পৰাত ভক্তসকলে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল । এই ঘটনাত এজন ভক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো ভক্ত আহত হয় । সেই সময়ত প্ৰশাসনে অত্যন্ত গৰমৰ কাৰণে ভক্তজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছিল ।
लखीसराय के अशोकधाम हाल्ट पर हुई हृदयविदारक दुर्घटना में सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से ₹4-4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 17, 2026
दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है।🙏
মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে এই পদপিষ্টৰ ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি নিহত লোকৰ নিকটাত্মীয়ক ৪ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : হোটেলত শুই থাকোতেই ছাই হৈ গ'ল ৬ জন: পুৱাই হুৱাদুৱা