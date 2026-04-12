যাত্ৰীভৰ্তি পিকআপ ভেনত তীব্ৰবেগী বাছৰ খুন্দা, নিহত কমেও ১৩ গৰাকী যাত্ৰী
এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কইৰা থানাৰ অন্তৰ্গত বাসগদা চ’কৰ সমীপত ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত । ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল লোকসকল ।
Published : April 12, 2026 at 8:43 AM IST
কাটিহাৰ: বিহাৰৰ কাটিহাৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । শনিবাৰে সন্ধিয়া এখন বাছ আৰু এখন পিকআপ ভেনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আটাইকেইজনেই আছিল পূৰ্ণীয়াৰ বাসিন্দা । আন কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাত । আহতসকল বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কইৰা থানাৰ অন্তৰ্গত বাসগদা চ’কৰ সমীপত ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত । পিকআপ ভেনখনে এখন মেলাৰ পৰা একাংশ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকক কঢ়িয়াই অনা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে । তীব্ৰ জোৰেৰে বাছখনে পিকআপ ভেনখনত খুন্দা মৰাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । যাৰ ফলত ১৩ জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল পিকআপ ভেনত থকা লোকসকল । কিন্তু যাত্ৰা পথত তীব্ৰবেগী এখন বাছে সন্মুখৰ পৰা পিকআপ ভেনখনত জোৰেৰে খুন্দা মাৰে । এই সংঘৰ্ষ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে পিকআপ ভেনখন ছিন্নভিন্ন হৈ পৰে আৰু কেইবাজনো লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয় যে দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বহু লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছিল । স্থানীয় কইৰা আৰক্ষী থানাক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহায়ত আহতসকলক ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে । মৃত লোককেইজনৰ মৃতদেহ জিম্মাত লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।
স্থানীয় ব্যক্তি দিলীপ কুমাৰে বাছ চালকজনে মদ্যপান কৰা বুলি উল্লেখ কৰে । চালকজনে তীব্ৰ বেগেৰে গাড়ী চলাই আহিছিল আৰু তেওঁৰ ভুলৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । এই ঘটনাৰ বাবে চালকজন একমাত্ৰ দায়ী বুলি অভিযোগ কৰে দিলীপ কুমাৰে । দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় মানুহে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে কয় যে ইয়াত নিয়মিতভাৱে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নকৰে । প্ৰশাসন সজাগ হ’লে এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহ’লহেঁতেন । কিছুদিন ধৰি সেই স্থানত বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে বুলিও কয় স্থানীয় লোকসকলে ।
"পিকআপ ভেনখনত ৩৫-৪০ জন লোক আছিল, ইয়াৰে ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ৩২ জন লোক আহত হৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আটাইকেইজনেই পূৰ্ণীয়াৰ বাসিন্দা আছিল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল ।" কয়ইৰাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন কুমাৰ সিঙে কয় ৷
৫ মাহ পূৰ্বে মৃত্যু; কন্যাৰ কংকালৰ সৈতে একেটা ঘৰতে কি কৰিছিল বৃদ্ধ পিতৃয়ে ?