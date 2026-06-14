পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ নাই পৰ্যাপ্ত ৰে’ল, ষ্টেচনত পৰীক্ষাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ
বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৰে’লপথত শুই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ দাবী জনায়, যাৰ ফলত ৰে’লৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হয় ।
Published : June 14, 2026 at 2:48 PM IST
পাটনা: বিহাৰত আৰক্ষী কনিষ্টবল নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সময়তে উত্তেজনা ৷ দেওবাৰে পাতলিপুত্ৰ ৰে’ল ষ্টেচনত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে হাজিৰ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দূৰৱৰ্তী অৱস্থান আৰু ৰে’লৰ পলম হোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ বহু সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৰে’লপথত নামি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৰে’লপথত শুই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ দাবী জনায়, যাৰ ফলত ৰে’লৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হয় । এই হুলস্থুলৰ ফলত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছকে ধৰি কেইবাখনো ৰে’লৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে ।
এই বিক্ষোভৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ৰে’লৱে মহাপৰিদৰ্শক জিতেন্দ্ৰ ৰাণা, ৰে’লৱে আৰক্ষী অধীক্ষক, আৰ পি এফৰ লগতে জিলা আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত হয় । বিষয়াসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ৰে’লপথৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ দাবীত অটল থকাৰ ফলত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত কাজিয়াৰো সূত্ৰপাত হয় । উত্তেজিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত ৰে’লৱেৰ মহাপৰিদৰ্শক জিতেন্দ্ৰ ৰাণাৰ লগতে কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া-কৰ্মী আহত হয় ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজতে ৰে’লৱে মহাপৰিদৰ্শক জিতেন্দ্ৰ ৰাণাক হাতত পিষ্টল লৈ আৰক্ষী বাহিনীক নেতৃত্ব দিয়া দেখা গৈছিল । দীৰ্ঘসময় ধৰি ষ্টেচন চৌহদত বিশৃংখলতাই বিৰাজ কৰে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱা দেখি আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে, লাঠি চাৰ্জৰ আশ্ৰয় লয় আৰু শূন্যলৈ তিনিজাঁই গুলী চলায় । ইয়াৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ৰে’লপথ আৰু ষ্টেচন চৌহদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় ।
এই বিক্ষোভৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাতলিপুত্ৰ ষ্টেচন আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । ৰে’ল প্ৰশাসনে স্বাভাৱিক ৰে’ল চলাচলৰ বাবে কাম কৰি আছে । সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি প্ৰশাসনে এই বিক্ষোভত জড়িত লোকসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত যাত্ৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছে ।
পৰীক্ষা দিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থী ৰামানুজ পাঠকে কয় যে আৰৰিয়া আৰু কাটিহাৰৰ বাবে মাত্ৰ এখন ৰে’ল আছে । প্ৰথম শ্বীফ্টৰ প্ৰাৰ্থীসকল ৰে’লত উঠিবলৈ আহিছিল যদিও ইতিমধ্যে ৰে’লখনত ভিৰ হৈছিল । যেতিয়া তেওঁতে ৰে’লত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া আসন নাপালে । সেয়ে সকলোৱে ক্ষোভিত হৈ দাবী জনায় যে ৰে’লখন ৰখাই দিব লাগে বা আন এখন ৰে’লৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাৰে ।
কেন্দ্ৰীয় বাছনি ব’ৰ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই লিখিত পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ ৩৮খন জিলাত আৰম্ভ হৈছে । মুঠ ৪২১০ টা পদৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে এক লাখৰো অধিক প্ৰাৰ্থী । ইয়াৰ ভিতৰত আছে কনিষ্টবলৰ ১৬৮৫ টা, ৱাৰ্ড কীপাৰৰ ২৪১৭ টা, ম’বাইল স্কোৱাড কনিষ্টবলৰ ১০৮টা পদ । এই পদৰ বাবে ব’ৰ্ডে লাখ লাখ আবেদন লাভ কৰিছিল, ইয়াৰে ৩৯,৮৩২ খন আবেদন বাতিল কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰশ্নকাকত নিবলৈ ব্যৱহাৰ হ'ব বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ !