ভাৰত-নেপাল সীমান্তত পলাতক জোৱান গ্ৰেপ্তাৰ; পাকিস্তানক দিছিল সেনাৰ গোপন তথ্য
২০১১ চনত ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰা জোৱানজনে ২০২৫ চনত পলায়ন কৰিছিল । নেপালত আত্মগোপন কৰি আছিল ।
Published : December 21, 2025 at 7:17 PM IST
পূব চম্পাৰণ (বিহাৰ) : ভাৰত-নেপাল সীমান্তৰ মতিহাৰীৰ পৰা এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । ৰক্সাউল সীমান্তৰ সমীপৱৰ্তী মতিহাৰীত পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ ৰাজ্যিক বিশেষ অভিযান কোষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজন পলাতক ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানক ।
হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযানকাৰী দলটোৱে পলাতক ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান ৰাজবীৰ সিং ওৰফে ফৌজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । কিন্তু এই পলাতক সেনাৰ অপৰাধৰ কথা জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব !
ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ পলাতক জোৱান :
পলাতক জোৱান ৰাজবীৰ সিঙৰ পৰা ৫০০ গ্ৰাম হেৰ'ইন আৰু এটা হেণ্ড গ্ৰেণেড উদ্ধাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ সহযোগীৰ পৰা এটা ৯ এম এম পিষ্টল উদ্ধাৰ হয় । অভিযোগ অনুসৰি ৰাজবীৰ সিং ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় সেনাৰ স্পৰ্শকাতৰ তথ্য পাকিস্তানক দিছিল । চোৰাংচোৱা ৰাজবীৰে নেপাল হৈ ইউৰোপলৈ পলায়নৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
In a major breakthrough against the narco-terror nexus, the State Special Operations Cell (#SSOC), SAS Nagar apprehends Army deserter Rajbir Singh @ Fauji and his associate for their involvement in a cross-border drug and weapons smuggling racket.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) December 20, 2025
Acting swiftly on forward and… pic.twitter.com/mWyQCbPYwL
নাৰ্কো সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক উন্মোচিত :
পাঞ্জাৱৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৌৰৱ যাদৱে উল্লেখ কৰে যে এই অভিযান ১৯ ডিচেম্বৰৰ পুৱাৰ ভাগত চলোৱা হৈছিল । তাৰ পূৰ্বেই ছিৰছা হেণ্ড গ্ৰেণেড আক্ৰমণত ৰাজবীৰ সিঙৰ নাম পোহৰলৈ আহিছিল । তদন্তত নাৰ্কো সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে য'ত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাকিস্তানী হেণ্ডলাৰৰ সৈতে লিংক থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।
পাকিস্তানী হেণ্ডলাৰৰ সৈতে পলাতক জোৱানৰ সংযোগ :
ৰাজবীৰ সিঙে ২০১১ চনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিছিল যদিও ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পলায়ন কৰিছিল । পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ ৰাজ্যিক বিশেষ অভিযান কোষৰ ডি সুদৰবিজিৰ মতে ২০২২ চনত ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ হেণ্ডলাৰৰ সৈতে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল । হেৰ'ইন লাভ কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁ গোপন সামৰিক তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
নেপালৰ পৰা পঞ্জাবত চলাইছিল ড্ৰাগছৰ নেটৱৰ্ক :
অমৃতসৰ গ্ৰাম্যৰ ঘৰিন্দা থানাত চৰকাৰী গোপনীয়তা আইনৰ অধীনত চোৰাংচোৱাগিৰিৰ গোচৰত তেওঁৰ নাম পোহৰলৈ আহিছিল, তাৰ পিছত তেওঁ নেপাললৈ পলায়ন কৰে । তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে তেওঁ এই হেণ্ডলাৰৰ সৈতে আন জোৱানকো চিনাকি কৰাই দিছিল । নেপালত আত্মগোপন কৰি তেওঁ পঞ্জাব আৰু নেপালৰ মাজত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছিল । নেপাল হৈ ইউৰোপলৈ পলায়ন কৰিবলৈ সাজু হৈ থকাৰ সময়তে বিহাৰৰ ৰক্সাউল সীমান্তত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
সহযোগী চিৰাগ আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহ :
ৰাজবীৰৰ মূল সহযোগী চিৰাগ ফাজিলকা জিলাৰ কাশী ৰাম কলনীৰ বাসিন্দা । তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৪০৭ গ্ৰাম হেৰ'ইন আৰু এটা ৯ এম এম পিষ্টল । চিৰাগ ৰাজবীৰৰ বাবে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহকাৰী আছিল, যিয়ে সৰবৰাহৰ পৰা পোৱা ধন মূল অভিযুক্তৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল ।
পাঞ্জাৱৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৌৰৱ যাদৱে কয়, "হাৰিয়ানাৰ ছিৰছা মহিলা আৰক্ষী থানাত গ্ৰেণেড আক্ৰমণৰ ষড়যন্ত্ৰত ৰাজবীৰ আৰু চিৰাগ দুয়োজনেই জড়িত আছিল । ৰাজবীৰ আৰু চিৰাগে অমৃতসৰ গ্ৰাম্যৰ গুৰজন্ত সিঙক হেণ্ড গ্ৰেণেড প্ৰদান কৰিছিল আৰু চিৰাগৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সাহায্যও লাভ কৰিছিল । গুৰজন্তক ইতিমধ্যে হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । এই নেটৱৰ্ক পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী-সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত ।"
বিহাৰ-নেপালৰ ৭২৯ কিলোমিটাৰ উন্মুক্ত সীমান্ত :
পাকিস্তানক চোৰাংচোৱা তথ্য যোগান ধৰা পলাতক জোৱানৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে বিহাৰ-নেপাল সীমান্তৰ উন্মুক্ত সীমান্তৰ কথিত ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে । মুঠ ১৭৫১ কিলোমিটাৰ ভাৰত-নেপাল সীমান্তৰ ৭২৯ কি:মি: বিহাৰত আছে । এই পথেৰে চোৰাংচোৱাগিৰি, সন্ত্ৰাসবাদ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, অনুপ্ৰৱেশ আদি সাধাৰণ কথা । পাকিস্তানী আই এছ আইয়ে ইয়াক সচৰাচৰ লক্ষ্য কৰি লয় বুলি গণ্য কৰে ।
ভাৰতীয় মুজাহিদীনৰ ম'ষ্ট ৱাণ্টেড সন্ত্ৰাসবাদী ইয়াচিন ভাটকালকো এই বিহাৰ-নেপাল সীমান্ততে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে এটা শ্লীপাৰ চেল সাজু কৰি আছিল । ৰক্সাউল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সোণৌলী সীমান্ত সদায়ে স্পৰ্শকাতৰ হৈ আহিছে । চীনা চোৰাংচোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উজবেকিস্তানৰ যুৱতীলৈকে তেওঁলোকে এই পথটোৰে অনুপ্ৰৱেশ কৰে ।
উন্মুক্ত সীমাৰে অনুপ্ৰৱেশৰ মূল তিনিটা পদ্ধতি :
সীমান্ত অতিক্ৰম কৰা সহজ । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক যশোদা শ্ৰীবাস্তৱে এই সন্দৰ্ভত কয় যে গাঁৱৰ মানুহৰ সহায়ত বা নিজাববীয়াকৈ তিনিটা পদ্ধতিৰে হয় । ভুৱা নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়; গাঁৱৰ মানুহৰ সহায়ত জংঘলৰ সৰু কেঁচা পথ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু তৃতীয় পদ্ধতিটো হ'ল যেতিয়া নেপালী বা ভাৰতীয় যেন লগা বিদেশীয়ে গাঁৱৰ ৰাস্তাৰে গোপনে পাৰ হৈ যায় । সীমান্তত সন্দেহ নহ'লে তালাচী কৰা নহয় ।
ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডত পঞ্জাবলৈ স্থানান্তৰ :
এই ঘটনাই নাৰ্কো সন্ত্ৰাসবাদৰ ভাবুকিৰ ভয়াৱহতা স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে । ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডত ৰাজবীৰক পঞ্জাবলৈ অনা হৈছে । আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্ত চলাই আছে । এনে ক্ষেত্ৰত বিহাৰ-নেপাল সীমান্তত অধিক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন অন্যথা এনে নেটৱৰ্ক আৰু সক্ৰিয় হ'ব ।
