বিহাৰৰ এখন বিশেষ গাঁও, শিলৰ নামত আছে গাঁওখন

গয়া (বিহাৰ) : মানুহে প্ৰায়ে নিজৰ প্ৰিয় জীৱ-জন্তু, গছ বা বস্তুক নাম দিয়ে বা মৰমতে অনেক নামেৰে মাতে, কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা শুনিছেনে ডাঙৰ শিলৰ নাম থকাৰ কথা । হয় শিলৰো নাম আছে, এই নামাকৰণ কৰিছে গঞা ৰাইজে । বিহাৰৰ গয়া জিলাৰ ডেমা গাঁৱে এই অনন্য পৰম্পৰাৰ বাবে এক বিশেষ স্থান দখল কৰিছে ।
ইয়াত শিলগুটি আৰু পাথৰকো মানুহৰ দৰে নাম দিয়া হৈছে । এই শিলবোৰৰ নামো আকৰ্ষণীয় । যেনে - এলিফেণ্ট ষ্টোন, বাফেলো ষ্টোন, হৰ্চ ষ্টোন, বাম্বলবি ষ্টোন আৰু মিৰাকেল ষ্টোন । গাঁৱৰ মানুহে কয় যে এই পৰম্পৰা নতুন নহয়, শ শ বছৰ ধৰি এয়া চলি আহিছে, আজিও মানুহে এই শিলবোৰক চিনি পায় আৰু নিদিষ্ট নামেৰে মাতিছে ।
শিলৰ নিজস্ব অনন্য কাহিনী আছে :
ডেমা গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নিৰঞ্জনা নদীৰ চাৰিওফালে অসংখ্য শিল আছে । সেই শিলবোৰৰ প্ৰত্যকৰে নাম আৰু কাহিনী আছে ।এয়া এতিয়াৰ কথা নহয়, বহু বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰা চলি আহিছে ।
বিভিন্ন কামৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহে যেতিয়া নদীৰ পাৰলৈ যায় তেতিয়া এই শিলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বেলেগ বেলেগ দিশত থৈ দিয়ে । ইয়াৰ কাৰণ হল এজনে আনজনক সাংকেতিক চিহ্নৰে মতা ।
গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মতে এই শিলবোৰৰ নাম কেৱল চিনাক্তকৰণৰ বাবেই নহয়, প্ৰাকৃতিক সংকেত আৰু সতৰ্কবাণী হিচাপেও কাম কৰে ।
হাথিয়া শিলে নদীৰ জলস্তৰ উন্মোচন কৰে :
গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সুৰজ প্ৰসাদে বুজাইছে যে ডেমা গাঁৱত এনে শিল আধা ডজনতকৈও অধিক আছে, প্ৰত্যেকটোকে শিল শ শ বছৰ ধৰি আছে । ইয়াৰে আটাইতকৈ বিখ্যাত শিলটো হ’ল হাথিয়া ষ্টোন (হাতীৰ শিল), যিটো প্ৰায় ৬ ফুট ওখ আৰু দেখিবলৈ হাতীৰ দৰে ।
বাফেলো ষ্টোনটোৱে বানপানীৰ ইংগিত দিয়ে :
গাঁওখনৰ প্ৰান্তত অৱস্থিত বাফেলো ষ্টোনটোৱে বানপানীৰ বিপদৰ ইংগিত দিয়ে । গাঁওবাসীৰ মতে, যেতিয়া নদীৰ পানী বাফেলো ষ্টোনত উপনীত হয় বা আৱৰি ধৰে, তেতিয়া গম পোৱা যায় যে বানপানী অতি সোনকালে ডেমা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা গাঁওসমূহলৈ বিয়পিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত গাঁৱৰ মানুহ আগতীয়াকৈ সজাগ হৈ পৰে ।
বাম্বলবি ষ্টোনক "মৃত্যুৰ শিল" বুলি কোৱা হয় :
ডেমা গাঁৱত বাম্বলবি ষ্টোন নামৰ এটা শিল আছে । বাৰিষাৰ সময়ত নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হ’লে এই শিলৰ চাৰিওফালে থকা পানী ঘূৰ্ণীবতাহৰ দৰে ঘূৰ্ণীবতাহৰ শব্দৰ সৃষ্টি কৰে । গাঁৱৰ মানুহে কয় যে ইয়াত অসংখ্য দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গতিকে এই ঠাইখন অত্যন্ত বিপদজনক ।
এই অলৌকিক শিলটো জিলিকি উঠে :
গাঁওখনত এটা অলৌকিক শিলো আছে । যাক স্থানীয় লোকে "ফটৱা পথাৰ" বুলি কয় । গাঁৱৰ মানুহে দাবী কৰে যে এই শিলত কাপোৰ ধোৱাৰ ফলত চাবোন বা ডিটাৰজেণ্ট নাথাকিলেও পৰিষ্কাৰ আৰু চিকচিকিয়া হৈ থাকে । এই কাৰণেই আজিও গাঁৱৰ মহিলাসকলে এই শিলত কাপোৰ ধুবলৈ নদীৰ পাৰলৈ আহে ।
এই পৰম্পৰা ৪০০-৫০০ বছৰ পুৰণি :
গাঁওবাসী বীৰেন্দ্ৰ সিঙৰ মতে ডেমা গাঁৱত শিলৰ নামকৰণৰ পৰম্পৰা প্ৰায় ৪০০-৫০০ বছৰ পুৰণি । তেওঁ কয় যে প্ৰাচীন কালত এই শিলবোৰে গাঁওখনৰ সুৰক্ষাৰ মাধ্যম আৰু প্ৰাকৃতিক প্ৰতীক হিচাপে কাম কৰিছিল । কিছুমান শিল গাঁৱৰ সীমা আৰু পথ চিনাক্তকৰণৰ বাবেও জনাজাত আছিল ।
পৰম্পৰা এতিয়াও জীয়াই আছে :
ডেমা গাঁৱত শিলৰ নামকৰণৰ পৰম্পৰা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কাহিনীবোৰ আজিও চলি আছে । বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা নৱপ্ৰজন্মলৈকে এই শিলবোৰৰ লগত জড়িত পৰিচয় আৰু প্ৰতীকবোৰ সকলোৱে জানে । এই কাৰণেই গয়াৰ এই সৰু গাঁওখনে নিজৰ অনন্য পৰম্পৰাৰ বাবে এক বিশেষ পৰিচয় লাভ কৰিছে ।