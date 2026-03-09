ETV Bharat / bharat

বিহাৰৰ এখন বিশেষ গাঁও, শিলৰ নামত আছে গাঁওখন

গয়াৰ ডেমা গাঁৱত শিলৰো আছে নাম । বিভিন্ন শিলে দিয়ে ভিন্ন পৰিচয়...

Even Stones Have Names In This Gaya Village
গয়াৰ ডেমা গাঁৱত শিলৰো আছে নাম (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 9, 2026 at 11:43 PM IST

4 Min Read
গয়া (বিহাৰ) : মানুহে প্ৰায়ে নিজৰ প্ৰিয় জীৱ-জন্তু, গছ বা বস্তুক নাম দিয়ে বা মৰমতে অনেক নামেৰে মাতে, কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা শুনিছেনে ডাঙৰ শিলৰ নাম থকাৰ কথা । হয় শিলৰো নাম আছে, এই নামাকৰণ কৰিছে গঞা ৰাইজে । বিহাৰৰ গয়া জিলাৰ ডেমা গাঁৱে এই অনন্য পৰম্পৰাৰ বাবে এক বিশেষ স্থান দখল কৰিছে ।

ইয়াত শিলগুটি আৰু পাথৰকো মানুহৰ দৰে নাম দিয়া হৈছে । এই শিলবোৰৰ নামো আকৰ্ষণীয় । যেনে - এলিফেণ্ট ষ্টোন, বাফেলো ষ্টোন, হৰ্চ ষ্টোন, বাম্বলবি ষ্টোন আৰু মিৰাকেল ষ্টোন । গাঁৱৰ মানুহে কয় যে এই পৰম্পৰা নতুন নহয়, শ শ বছৰ ধৰি এয়া চলি আহিছে, আজিও মানুহে এই শিলবোৰক চিনি পায় আৰু নিদিষ্ট নামেৰে মাতিছে ।

শিলৰ নিজস্ব অনন্য কাহিনী আছে :

ডেমা গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নিৰঞ্জনা নদীৰ চাৰিওফালে অসংখ্য শিল আছে । সেই শিলবোৰৰ প্ৰত্যকৰে নাম আৰু কাহিনী আছে ।এয়া এতিয়াৰ কথা নহয়, বহু বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰা চলি আহিছে ।

Even Stones Have Names In This Gaya Village
শিলৰ নিজস্ব অনন্য কাহিনী আছে (ETV Bharat)

বিভিন্ন কামৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহে যেতিয়া নদীৰ পাৰলৈ যায় তেতিয়া এই শিলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বেলেগ বেলেগ দিশত থৈ দিয়ে । ইয়াৰ কাৰণ হল এজনে আনজনক সাংকেতিক চিহ্নৰে মতা ।

গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মতে এই শিলবোৰৰ নাম কেৱল চিনাক্তকৰণৰ বাবেই নহয়, প্ৰাকৃতিক সংকেত আৰু সতৰ্কবাণী হিচাপেও কাম কৰে ।

হাথিয়া শিলে নদীৰ জলস্তৰ উন্মোচন কৰে :

গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সুৰজ প্ৰসাদে বুজাইছে যে ডেমা গাঁৱত এনে শিল আধা ডজনতকৈও অধিক আছে, প্ৰত্যেকটোকে শিল শ শ বছৰ ধৰি আছে । ইয়াৰে আটাইতকৈ বিখ্যাত শিলটো হ’ল হাথিয়া ষ্টোন (হাতীৰ শিল), যিটো প্ৰায় ৬ ফুট ওখ আৰু দেখিবলৈ হাতীৰ দৰে ।

বাফেলো ষ্টোনটোৱে বানপানীৰ ইংগিত দিয়ে :

গাঁওখনৰ প্ৰান্তত অৱস্থিত বাফেলো ষ্টোনটোৱে বানপানীৰ বিপদৰ ইংগিত দিয়ে । গাঁওবাসীৰ মতে, যেতিয়া নদীৰ পানী বাফেলো ষ্টোনত উপনীত হয় বা আৱৰি ধৰে, তেতিয়া গম পোৱা যায় যে বানপানী অতি সোনকালে ডেমা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা গাঁওসমূহলৈ বিয়পিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত গাঁৱৰ মানুহ আগতীয়াকৈ সজাগ হৈ পৰে ।

Even Stones Have Names In This Gaya Village
গয়াৰ ডেমা গাঁৱত শিলৰো আছে নাম (ETV Bharat)

বাম্বলবি ষ্টোনক "মৃত্যুৰ শিল" বুলি কোৱা হয় :

ডেমা গাঁৱত বাম্বলবি ষ্টোন নামৰ এটা শিল আছে । বাৰিষাৰ সময়ত নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হ’লে এই শিলৰ চাৰিওফালে থকা পানী ঘূৰ্ণীবতাহৰ দৰে ঘূৰ্ণীবতাহৰ শব্দৰ সৃষ্টি কৰে । গাঁৱৰ মানুহে কয় যে ইয়াত অসংখ্য দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গতিকে এই ঠাইখন অত্যন্ত বিপদজনক ।

এই অলৌকিক শিলটো জিলিকি উঠে :

গাঁওখনত এটা অলৌকিক শিলো আছে । যাক স্থানীয় লোকে "ফটৱা পথাৰ" বুলি কয় । গাঁৱৰ মানুহে দাবী কৰে যে এই শিলত কাপোৰ ধোৱাৰ ফলত চাবোন বা ডিটাৰজেণ্ট নাথাকিলেও পৰিষ্কাৰ আৰু চিকচিকিয়া হৈ থাকে । এই কাৰণেই আজিও গাঁৱৰ মহিলাসকলে এই শিলত কাপোৰ ধুবলৈ নদীৰ পাৰলৈ আহে ।

Even Stones Have Names In This Gaya Village
গয়াৰ ডেমা গাঁৱৰ লোক (ETV Bharat)

এই পৰম্পৰা ৪০০-৫০০ বছৰ পুৰণি :

গাঁওবাসী বীৰেন্দ্ৰ সিঙৰ মতে ডেমা গাঁৱত শিলৰ নামকৰণৰ পৰম্পৰা প্ৰায় ৪০০-৫০০ বছৰ পুৰণি । তেওঁ কয় যে প্ৰাচীন কালত এই শিলবোৰে গাঁওখনৰ সুৰক্ষাৰ মাধ্যম আৰু প্ৰাকৃতিক প্ৰতীক হিচাপে কাম কৰিছিল । কিছুমান শিল গাঁৱৰ সীমা আৰু পথ চিনাক্তকৰণৰ বাবেও জনাজাত আছিল ।

Even Stones Have Names In This Gaya Village
গয়াৰ ডেমা গাঁও (ETV Bharat)

পৰম্পৰা এতিয়াও জীয়াই আছে :

ডেমা গাঁৱত শিলৰ নামকৰণৰ পৰম্পৰা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কাহিনীবোৰ আজিও চলি আছে । বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা নৱপ্ৰজন্মলৈকে এই শিলবোৰৰ লগত জড়িত পৰিচয় আৰু প্ৰতীকবোৰ সকলোৱে জানে । এই কাৰণেই গয়াৰ এই সৰু গাঁওখনে নিজৰ অনন্য পৰম্পৰাৰ বাবে এক বিশেষ পৰিচয় লাভ কৰিছে ।

