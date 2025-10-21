বিহাৰ নিৰ্বাচন: নিবনুৱা আৰু উন্নয়নক লৈ এতিয়াও তীব্ৰ অসন্তুষ্ট সমস্তিপুৰক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল কৰ্পুৰী ঠাকুৰে

বিহাৰ নিৰ্বাচন: নিবনুৱা আৰু উন্নয়নক লৈ এতিয়াও তীব্ৰ অসন্তুষ্ট সমস্তিপুৰক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল কৰ্পুৰী ঠাকুৰে
কৰ্পুৰী ঠাকুৰে সমস্তিপুৰৰ পৰা ওলাই আহি বিহাৰৰ দুটা কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছিল । তেওঁ জাতিগত ভেদাভেদক মষিমূৰ কৰি সমতা স্থাপন কৰিছিল ।
কৰ্পুৰী গাঁও (সমস্তিপুৰ) : বিহাৰৰ ৰাজনীতিত জাতিগত ভেদভাৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ই লোকসভাতেই হওক বা বিধানসভাতেই হওক, নিৰ্বাচনী খেলপথাৰত এজন ৰাজনীতিবিদৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰে । আগতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ইমান গভীৰ আছিল যে নিম্নবৰ্ণৰ লোকে জাতিগত বৈষম্যৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ই এক প্ৰতিৰোধৰ জন্ম দিয়ে, যিটো পিছলৈ আন্দোলনলৈ পৰিণত হয় আৰু এতিয়া হৈছে সমতাৰ প্ৰতীক । উক্ত আন্দোলনৰ অন্যতম পথ প্ৰদৰ্শক আছিল সমস্তিপুৰৰ কৰ্পুৰী ঠাকুৰ ।
১৯২৪ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা কৰ্পুৰীয়ে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে স্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ৰাজনীতিত যোগদান কৰে আৰু দুবাৰকৈ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় । প্ৰথমবাৰ ১৯৭০ চনৰ ২২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৯৭১ চনৰ ২ জুনলৈকে সমাজবাদী দলৰ নেতা হিচাপে; আৰু তাৰ পিছত ১৯৭৭ চনৰ ২৪ জুনৰ পৰা ১৯৭৯ চনৰ ২১ এপ্ৰিললৈকে জনতা পাৰ্টীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । আনহাতে, ১৯৮৮ চনত মৃত্যুৰ আগলৈকে তেওঁ বিধানসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে আছিল ।
সমস্তিপুৰত বৰ্তমান জাতিগত বিভেদ নোহোৱা হৈ পৰিছে । ইয়াৰ প্ৰমাণ এয়ে যে অঞ্চলটোৰ সাংসদগৰাকী এজন দলিত, যাৰ বিয়া এক উচ্চ জাতিৰ সৈতে হৈছে আৰু দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰে ভোট তেওঁ লাভ কৰে । কৰ্পুৰীৰ পৰিয়ালৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় প্ৰজন্মৰ এজনকৈ দুজন সদস্যই ৰাজনীতিক নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বাছি লৈছে যদিও তেওঁলোকৰ পথ আৰু দল পৃথক ।
কৰ্পুৰীৰ পুত্ৰ হৈছে জনতা দল (ইউ)ৰ এগৰাকী সাংসদ আৰু তেওঁৰ নাতিনীয়েকে কে নামেৰে জনাজাত এগৰাকী উচ্চ বৰ্ণৰ নিৰ্বাচনী কৌশলীৰ পৰা ৰাজনীতিবিদ হোৱা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ নেতৃত্বত নৱগঠিত ৰাজনৈতিক দল জন সূৰয পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
যদিও অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত জাতিগত ঘৃণা দেখা নাযায়, তথাপিও উন্নয়ন আৰু কৰ্মসংস্থাপনক লৈ অসন্তুষ্টি তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলত স্পষ্ট হৈ পৰে ।
এক লেনযুক্ত, বোকাময় আৰু জনবহুল ঘাইপথৰ কাষত অৱস্থিত নেতাজনৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা কৰ্পুৰী গাঁও । ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা দিনবোৰত তেওঁৰ সততাৰ বাবে আজিও মানুহে বিস্মিত হয় । তেওঁৰ একমাত্ৰ সম্পত্তি হিচাপে আছে তেওঁৰ জুপুৰীটো, যিটো স্মৃতিসৌধ হিচাপে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । জুপুৰীটোৰ বাহিৰে কৰ্পুৰীয়ে এৰি থৈ গৈছে সততাৰ এক অটল উত্তৰাধিকাৰ, যাৰ বাবে এতিয়াও জনসাধাৰণ আৰু ৰাজনীতিবিদসকলে তেওঁক আদৰ-সন্মান কৰে ।
কৰ্পুৰীৰ পিতৃ গকুল ঠাকুৰে সমস্তিপুৰ জংচনত গাঁওবাসীৰ মাজত নাপিতৰ কাম কৰিছিল । আনহাতে, তেওঁৰ পুত্ৰই মানুহক তেওঁলোকে কৰি অহা কামটো আগবঢ়াই নিবলৈ উৎসাহিত কৰি গৌৰৱ কৰিছিল । তেওঁ মাথোঁ এইটোৱে বিচাৰিছিল যে মানুহ শিক্ষিত হওক যাতে তেওঁলোকক হেয়জ্ঞান কৰা লোকৰ চকুলৈ চাই কথা ক'ব পাৰে ।
এসময়ত পীতৌনঝিয়া নামেৰে পৰিচিত কৰ্পুৰী গাঁও পাটনাৰ পৰা প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে অৱস্থিত । এটা পৰিপাটি ৰাস্তা জননায়কগৰাকীৰ পৈতৃক ঘৰলৈ লৈ যায়, যাৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ ব্লগস্পটত লিখিছিল- "বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা কালত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বাবে কলনী নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যদিও তেওঁ নিজেই তাৰ বাবে কোনো মাটি বা ধন লোৱা নাছিল । ১৯৮৮ চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়ত কেইবাজনো নেতাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ তেওঁৰ গাঁৱলৈ গৈছিল । তাত তেওঁৰ ঘৰৰ অৱস্থা দেখি তেওঁলোকৰ চকুলো নিগৰিছিল— ইমান ডাঙৰ কোনোবা মানুহৰ ঘৰ কেনেদৰে ইমান সাধাৰণ হ’ব পাৰে !”
লালুপ্ৰসাদ আৰু নীতিশ কুমাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত বিহাৰ চৰকাৰে বৰ্তমানৰ দুমহলীয়া পকী ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰে । তাত নেতাগৰাকীৰ আৱক্ষ মূৰ্তিটো এক স্মৃতিসৌধ হিচাপে উজলি আছে ।
তেওঁৰ মৃত্যুৰ তিনিটা দশকৰ পাছতো বিহাৰৰ ১৩.০৭ কোটি জনসংখ্যাৰ ৩৬.০২ শতাংশ অতি পিছপৰা জাতিয়ে তেওঁক নিজৰ অগ্ৰণী নেতা হিচাপে গণ্য কৰে ।
২০২৪ চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ ৩৫ বছৰৰ পিছত কৰ্পুৰীক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰা হৈছিল । তেওঁ ৰাষ্ট্ৰজোৰা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে কেইবা দশক পূৰ্বে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী (অ’বিচি), অতিশয় পিছপৰা শ্ৰেণী (বৰ্তমান অতি পিছপৰা জাতি বা ই বি চি নামেৰে জনাজাত), মহিলা আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে কোটা ৰূপায়ণ কৰি সংৰক্ষণৰ সুবিধাৰ ন্যায্য বিতৰণৰ সমৰ্থন কৰিছিল ।
ওচৰৰ কলেজ এখনত মুখ্য সহায়ক হিচাপে কাম কৰা কৰ্পুৰীৰ ভতিজাক নিত্যানন্দ ঠাকুৰে পত্নী নিশা কুমাৰী, দুগৰাকী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰৰ সৈতে পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰত বাস কৰে । কৰ্পুৰীৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ ৰামসোগৰাথ ঠাকুৰৰ পুত্ৰ হৈছে নিত্যানন্দ ।
কাৰ্পুৰীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ৰামনাথ ঠাকুৰ (৭৫) বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী । গাঁৱৰ আন এটা চুকত তেওঁ সুকীয়াকৈ ঘৰ সাজিছে আৰু বছৰত এবাৰ বা দুবাৰ তালৈ আহে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কৰ্পুৰীয়ে কল্পনা কৰা সমতাপূৰ্ণ আৰু উন্নত সমাজ এতিয়াও নিশাৰ সপোন হৈয়েই আছে যদিও বাস্তৱলৈ পৰিণত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।
"আমি সকলোৱে আমাৰ চিন্তা-চৰ্চা, মনোভাব, আচৰণ, চৰিত্ৰ সলনি কৰি এনে এখন ন্যায়পৰায়ণ আৰু সমতাপূৰ্ণ সমাজ গঢ়িব লাগিব । জে পি (জয়প্ৰকাশ নামেৰে পৰিচিত) এবাৰ দিল্লীৰ ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিসৌধলৈ গৈ ৰাজনীতিবিদসকলক কৈছিল যে গণতন্ত্ৰ তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে যেতিয়া জনসাধাৰণ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক থাকিব, তেওঁলোকে কোনো বেয়া কামত লিপ্ত নোহোৱাকৈ জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব । মোৰ দেউতাই নিজৰ কাৰ্য, আচৰণ আৰু চৰিত্ৰত ইয়াক অনুসৰণ কৰিছিল ।" ইটিভি ভাৰতৰ আগত ৰামনাথে কয় ।
আনহাতে, সমস্তিপুৰৰ মৰবা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পি কে দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৰামনাথৰ ভতিজী জাগৃতি ঠাকুৰে । তেওঁ কৰ্পুৰীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ বীৰেন্দ্ৰ ঠাকুৰৰ কন্যা ।
জাগৃতিৰ পিছত নিশাৰ পৰিয়ালেও ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষাক আশ্ৰয় দিয়ে । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিব, কিন্তু ৰামনাথে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতহে । এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ মাজত এক অপ্ৰকাশিত বুজাবুজি আছে ।
নিশাৰ বৰ জীয়াৰীৰ বিয়া হৈ গৈছে আৰু তেওঁ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰে । আন এগৰাকী কন্যা স্নাতকৰ ছাত্ৰী । আনহাতে, পুত্ৰই অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰৱেশ পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছে ।
"গাওঁখনৰ মহিলাসকলৰ মাজত নিবনুৱা সমস্যা অতি বেছি । তেওঁলোকৰ বহুতেই উচ্চ শিক্ষিত । পুৰুষসকলে কাম কৰিবলৈ আন ঠাইলৈ যায়, কিন্তু তেওঁলোক ঘৰতে থাকিবলগীয়া হয় । তেওঁলোকৰ বাবে কুটিৰ বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ থাকিব লাগে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
গৃহ বিজ্ঞানৰ স্নাতক নিশাই কয়, "আমি তেওঁৰ (কৰ্পুৰীৰ) পৰিয়ালৰ অংশ হোৱাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত ।" তেওঁ লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী হ’ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু কেতিয়াও সুযোগ নাপালে বুলি উল্লেখ কৰি দুখ প্ৰকাশ কৰে ।
"তেওঁ (কৰ্পুৰীয়ে) টকা উপাৰ্জন কৰা নাছিল । সন্মান অৰ্জন কৰিছিল । মোৰ স্বামীয়ে ৰাজনীতিত যোগদান কৰাৰ পিছত তেওঁ দেখুওৱা পথত আমিও ভৰি দিম । আৰু যদি তেওঁ যোগদান নকৰে তেন্তে ময়ে যোগদান কৰিম ।" তেওঁ কয় । গাঁওখনত প্ৰায় ৩৫০টা পৰিয়াল আছে । ইয়াৰে ২৫০টা ৰাজপুত জাতিৰ লোক । বাকীসকল অনুসূচিত জাতি, ই বি চি, অ’ বি চি আদিৰ ।
জননায়কৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠসকলৰ ভিতৰত আছিল ৬৫ বছৰীয়া অনিল কুমাৰ সিঙৰ পৰিয়াল । ডেকা অৱস্থাত সিঙে তেওঁক ওচৰৰ পৰা পাইছিল । কাৰণ তেওঁলোক ওচৰ-চুবুৰীয়া আছিল ।
"কৰ্পুৰীজী আছিল এজন অতি সামাজিক ব্যক্তি । তেওঁৰ মনোযোগ আছিল অন্তঃকৰণৰ ৰাজনীতি, সমতা আৰু সকলোৰে প্ৰতি সন্মান । তেওঁ ইয়াক নিশ্চিত কৰিবলৈ কাম কৰিছিল । ৰাজনীতিবিদৰ দৰে তেওঁৰ কোনো কু-অভ্যাস নাছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তো তেওঁৰ কোনো অহংকাৰ নাছিল আৰু সকলোৰে লগত সুন্দৰ আচৰণ কৰিছিল । এনে মানুহ অতি বিৰল ।" সিঙে কয় ।
সমাজবাদী নেতাগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা জীৱনত সততা আৰু একতাৰ পক্ষত থিয় দিয়া বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি সিঙে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰ আৰু সমাজখন তেওঁৰ ইচ্ছামতে বিকশিত নহ’ল ।
তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়ালৈকে তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰণ নহ’লহেঁতেন, কিন্তু তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁ আছিল সততা আৰু একতাৰ প্ৰতীক । কল্পনা কৰকচোন, তেওঁ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে মোৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া হিচাপে সৰু, খেৰৰ জুপুৰী এটাত বাস কৰিছিল । আজিকালি ৰাজ্যখনত কোনো সততা নাই । বিষয়াসকলক উপঢৌকন নিদিয়াকৈ কোনো কাম নহয় ।" তেওঁ কয় ।
কৰ্পুৰীৰ স্মৃতিসৌধৰ পৰা নাতিদূৰৈত ঘৰ থকা, বৰ্তমান পক্ষাঘাতজনিত ৰোগৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা শ্যাম বিহাৰী সিঙে স্মৰণ যে এইগৰাকী নেতাই প্ৰায়ে গাঁওখনলৈ গৈ ৰাইজে কি বিচাৰে সেই বিষয়ে সুধিছিল ।
তেওঁ কয়, "আজিকালি মানুহে কেৱল নিজৰ কথাহে চিন্তা কৰে, কিন্তু তেওঁ কেৱল আনৰ কথাহে ভাবিছিল । তেওঁ আছিল এজন প্ৰকৃত জননায়ক ।"
কিছু দূৰৈৰ এটা ৰাস্তাৰ চুকত থকা পঞ্চায়ত ভৱনৰ বাহিৰত আড্ডা মাৰি থকা এদল মানুহেও জননায়কজনৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ।
"তেওঁ দুখীয়াৰ বাবে দেৱদূত আছিল । তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাই । তেওঁ অমৰ । তেওঁ আমাক চকীত বহিবলৈ শিকাইছিল ।" কৃষি শ্ৰমিক কমলেশ ৰামে কয় ।
কমলেশে স্মৰণ কৰে যে কেনেকৈ মাটিৰ মালিকসকলে তেওঁক আৰু আনবোৰক তেওঁলোকৰ ফাৰ্মত কাম দিয়া বন্ধ কৰি দিছিল, কিন্তু কৰ্পুৰীৰ জোৰত পুনৰ কাম দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।
কমলেশৰ কাষত বহি আছিল হ্ৰস্ব সময়ৰ খেতিয়ক ফাল্গুনী ৰাম । তেওঁ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱ আৰু বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে কয় ।
‘শিক্ষিতসকলে কাম পাব লাগে । কিন্তু জনসংখ্যা ইমানেই বেছি যে যুৱক-যুৱতীসকলে নিজৰ ঘৰতে নিবনুৱা হৈ বহি আছে । অতি কমসংখ্যক লোকেহে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।" ফাল্গুনীয়ে নিজৰ মতামত আগবঢ়ায় ।
যিহেতু এয়া নিৰ্বাচনৰ সময়, গতিকে প্ৰাৰ্থীৰ কথা আৰু ভোটৰ কথা উল্লেখ কৰা অবিহনে কোনো আলোচনা সম্পূৰ্ণ নহয় । সমস্তিপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কৰ্পুৰী গাঁও, কিন্তু চুবুৰীয়া সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত জাগৃতিৰ মৰবা সমষ্টিক লৈ তেওঁলোক অধিক উৎসাহিত ।
"আমি মোবাইল ফোনত তেওঁৰ ভাষণ শুনিছোঁ । ককাকে কৰিব নোৱৰা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ দিছে । এয়া ভাল মনোভাব আৰু তেওঁক সুযোগ দিয়া উচিত ।" ফাল্গুনীয়ে লগতে কয় ।
নিজৰ কথা ক'বলৈ গৈ দলটোৱে উল্লেখ কৰে যে যিজন প্ৰাৰ্থীক সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰাইজে ভোট দিব, তেওঁকে ভোট দিম । ভোটৰ পেটাৰ্ণৰ কথা উল্লেখ কৰি থাকোঁতে আন এটা দলে তেওঁলোকৰ পৰা কাম কাঢ়ি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
"ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ ৰে’লৱে ৰেকবোৰ ইয়াত নমাইছিল, আমাক কৰ্মসংস্থাপন দিছিল । আমি খাদ্যশস্য থকা বস্তাবোৰ পৰিবহণ কৰিছিলোঁ । জিলা প্ৰশাসনে ইয়াক ডেসুৱা ৰে’লৱে ষ্টেচনলৈ স্থানান্তৰিত কৰে । ফলত আমি আমাৰ জীৱিকা হেৰুৱাওঁ ।" হৰেন্দ্ৰ ৰামে কয় ।
আন এগৰাকী গাঁওবাসী সন্তোষ ৰামে যুৱক-যুৱতীসকলক কিছু কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰি এতিয়াও কেইটামান চিমেণ্ট ৰেক আহি থকা বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰে ইয়াত পুনৰ এফ চি আই ৰেক নমাবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
সূৰ্যই দিগন্ত চুমিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে পথাৰত গৰু চৰাই থকাসকলে ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ ধৰে । তাৰে ভিতৰত এগৰাকী হৈছে ৰামবৃক্ষ ৰাম । তেওঁৰ মাত্ৰ দুটা ছাগলী আছে । তেওঁৰ পুত্ৰই হায়দৰাবাদত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰাৰ বিপৰীতে ৰামবৃক্ষই গাঁওখনত বোৱাৰী আৰু তিনিজন নাতি-নাতিনীক চোৱা-চিতা কৰে ।
"মোৰ ল’ৰাটোৱে আন এখন ৰাজ্যত কাম কৰি আছে যাতে নিজৰ সন্তানৰ উন্নত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিব পাৰে । ইয়াত তেওঁ তাৰ সমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল । যিসকলে আমাক আশা আৰু জীয়াই থকাৰ সুযোগ দিয়ে আমি তেওঁলোকক ভোট দিম, যিসকলে ৰাজ্যখন বিক্ৰী কৰি নিজৰ তহবিল ভৰাই লৈছে তেওঁলোকক নহয় ।" বৃদ্ধ ছাগলী পালকজনে কয় । ৰামবৃক্ষৰ দৰে মানুহে আধুনিক ৰাজনীতিৰ অসম্ভৱ প্ৰসংগবোৰৰ কথা বিবেচনা কৰি আচৰিত হয় যে জননায়কৰ সৈতে কোনে সঁচা অৰ্থত ফেৰ মাৰিব পাৰে ।