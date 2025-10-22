বিহাৰ নিৰ্বাচন: পাটনাৰ ব্যস্ত মেৰিন ড্ৰাইভে ৰাজ্যৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত চিন্তাৰ খোৰাক যোগাইছে
পাটনাৰ গংগা পথৰ কাষে কাষে বিভিন্ন পটভূমিৰ বিক্ৰেতাসকলে জীৱিকাৰ সন্ধান কৰে, কষ্টবোৰ ভগাই লয় । লগতে প্ৰগতি, সংস্থাপন আৰু স্থিতিশীলতাৰো আশা কৰে ।
By Bilal Bhat
Published : October 22, 2025 at 5:07 PM IST
(দেৱ ৰাজ আৰু ব্রিজাম পাণ্ডেৰ সহযোগত এই প্রতিবেদন)
পাটনা : প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে বিহাৰে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ সময়তে পাটনাৰ মেৰিন ড্ৰাইভত গংগা পথৰ কাষত স্থাপিত সুন্দৰ খাদ্যৰ ষ্টলসমূহে অতিথিসকলক আতিথ্য প্ৰদান কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । এই ষ্টলৰ মালিকসকল বিভিন্ন পটভূমিৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুতেই অন্য চাকৰি এৰি দি ইয়াত এখন ষ্টল খোলাৰ সিদ্ধান্ত লয়, যাতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰে মাজৰ কিছুমানে বাধ্যত পৰি আহিছে যদিও সকলোৰে এটাই ইচ্ছা আৰু সেয়া হৈছে অধিক উপাৰ্জন । বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি জানিবৰ বাবে ই হৈছে এক উপযুক্ত স্থান । লগতে বিশেষজ্ঞসকলে দেশৰ অন্যতম ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন ৰাজ্য বুলি বিহাৰক গণ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত মাত মতা বহুতৰ কথাত ইয়াক প্ৰতিপন্ন কৰে ।
সবিতা দেৱী আৰু তেওঁৰ স্বামী মিথিলেশ কুমাৰে গংগা নদীৰ কাষত এখন কেফে চলায় । তাত কুলহাডত (মাটিৰ কাপ) বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ পৰিবেশন কৰা হয় । তেওঁলোক ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানীৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত পাটনা চাহিব বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গুলজাৰবাগৰ বাসিন্দা, য'ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান অনুষ্ঠিত হ'ব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে এই দম্পতীটোৱে ইয়াৰ বিভিন্ন জিলাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মানৱীয় সংস্থা মেডিচিন ছানছ ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছত (এম এছ এফ) কাম কৰিছিল যদিও ব্যক্তিগত চাকৰিৰ কঠোৰ নীতি-নিয়মৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নিজাকৈ ব্যৱসায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
"বহু শিক্ষিত লোকে চাকৰি বিচাৰি আছে । তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপন পাব লাগে । কাৰখানা আৰু বৃহৎ ব্যৱসায়বোৰ অন্য ৰাজ্যত আছে । বিহাৰতো সেইবোৰ থকাটো প্ৰয়োজন । ইয়াৰ দ্বাৰা আন ঠাইলৈ মানুহৰ প্ৰব্ৰজন বন্ধ হ’ব ।" সবিতাই কয় ।
তেওঁ কয় যে ৰাজনীতিবিদসকলে উদ্যোগসমূহক আগবঢ়াই অনাতকৈ ৰাইজক কেৱল আশ্বস্ত কৰি থাকে । আনহাতে, তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰৰ সাৰাংশ দাঙি ধৰি কিবা এটা ভাল হ’ব বুলি আশা কৰি তেওঁ ভোট দিব বুলি উল্লেখ কৰে ।
"মুদ্ৰাস্ফীতি, স্মাৰ্ট বিদ্যুৎ মিটাৰ আৰু জি এছ টি (পণ্য আৰু সেৱা কৰ) এক সমস্যা । সকলো বস্তুৰ দাম আকাশলংঘী হৈছে । যেতিয়াৰে পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰে পূৰ্বৰ মিটাৰৰ ঠাই লৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ বিদ্যুতৰ বিল চাৰিগুণ বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে জি এছ টি হ্ৰাস কৰাটো কেৱল এক চমক সৃষ্টি । কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন অজুহাতত ৰাইজৰ পৰা ধন আহৰণ কৰাত সহায় হ'ব ।" সবিতাই লগতে কয় ।
জে পি গংগা পথৰ (যাক পাটনা মেৰিন ড্ৰাইভ হিচাপে জনা যায়) কাষত সৈৰগাহৰ জকমকীয়া পোহৰৰ মাজত স্থাপিত, যিখন ঠাই সন্ধ্যাৰ ভোজনালয় হিচাপে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে, তাত ৰুবী দেৱীয়ে খেলনা বিক্ৰী কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ তিনিটা সন্তানক চোৱা-চিতা কৰি আছে ।
খাদ্যৰ গাড়ীবোৰৰ পৰা চৌপাশে বিয়পি পৰা বিভিন্ন খাদ্যৰ ৰুচিকৰ সুগন্ধিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ তেওঁ এই চিন্তিত ডুবি থাকে যে তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে নিশাৰ আহাৰত কি খাব । তেওঁৰ স্বামীও ভিৰৰ মাজত ক’ৰবাত আছে ।
"আমি মাত্ৰ ৪০ টকাৰ খেলনা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । দিনটো বৰ বেয়া গৈছে । কি কৰিম নাজানো, আমি ওচৰৰ ভাৰা কোঠা এটাত থাকো, মাহে ৪০০০ টকা দিওঁ ।" মহিলাগৰাকীয়ে কয় ।
ৰুবী আৰু তেওঁৰ স্বামী প্ৰায় পাঁচ মাহ পূৰ্বে পাটনা জিলাৰ বাখতিয়াৰপুৰ চহৰৰ ওচৰৰ গংগাৰ ডিয়াৰা (নদীৰ পাৰ) অঞ্চলৰ পৰা নিজৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে ইয়ালৈ আহিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই ৰুবী আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে বুলেৱাৰ্ডত খেলনা বিক্ৰী কৰি আহিছে ।
ঘৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোক ভূমিহীন । তেওঁ চহৰখনৰ কেইটামান ঘৰত ঘৰুৱা পৰিচাৰিকা হিচাপে কাম কৰাৰ বিপৰীতে স্বামীয়ে কৃষি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে । তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰলৈ পঠিয়ায় আৰু আশা কৰে যে তেওঁলোকে পিছত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়িব ।
যেতিয়া প্ৰতিবছৰে জুন মাহৰ ওচৰে-পাজৰে হিমালয় আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত বাৰিষাৰ ফলত নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ জন্মস্থান বানত বুৰ যায় । অক্টোবৰ–নৱেম্বৰৰ আশে-পাশে পানী কমি নোযোৱালৈকে তাত বাস কৰা সকলোৱে নিৰাপদ অঞ্চললৈ যাবলৈ বাধ্য হয় ৷
"মই মাত্ৰ এয়াই কামনা কৰোঁ যে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কিবা এটা কৰিব লাগে যাতে আমি আৰু আমাৰ জীৱনটো স্থানচ্যুত হ'বলগা নহয় ।" মহিলাগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
উল্লেখ্য যে অহা ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে, ৰুবী এই বিষয়ত সজাগ । ঘৰলৈ গৈ তেওঁৰ ভোট দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছে (প্ৰথম পৰ্যায়ত বাখতিয়াৰপুৰত ভোটদান অনুষ্ঠিত হ'ব) ।
ৰুবীয়ে কয়, "আমি আমাৰ ভোটাৰ শ্লিপ লওঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ দিনা আমাৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিওঁ ।"
কিছু দূৰৈত ৰোহতাছ জিলাৰ দাৱাথ থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱৰ পৰা অহা সুৰেন্দ্ৰ ৰায়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলুন বিক্ৰী কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ জন্মস্থানলৈ উভতি যাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে ।
বেলুন বিক্ৰেতাজনে প্ৰকাশ কৰে, "মোৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শেষ পৰ্যায়ত গোট খায় আৰু শিক্ষকসকলে আমাক কয় যে কাক ভোট দিব লাগে ।"
নদীৰ পাৰত থকা সন্ধিয়াৰ ৰান্ধনীশালবোৰে যেনেদৰে দূৰ দূৰণিৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰে, ঠিক তেনেকৈয়ে ই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যাপক দৰিদ্ৰতা আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ জীৱিকা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা লোকসকলক আকৰ্ষণ কৰে ।
শেহতীয়া নিটি আয়োগৰ বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতা সূচকাংকৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি, ২০২২-২৩ চনত বিহাৰত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ আছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গড় আছিল ১১.২৮ শতাংশ ।
ৰাষ্ট্ৰীয় বহুমাত্ৰিক দাৰিদ্ৰতাই তিনিটা খণ্ড স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু জীৱন ধাৰণৰ স্তৰত অভাৱৰ মাপ কৰে, যাক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ১২টা বহনক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্যৰ (এছ ডি জি) সৈতে সম্পৰ্কিত সূচকসমূহৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কৰে ।
২০২৩ চনত বিহাৰ চৰকাৰে কৰা জাতিভিত্তিক সমীক্ষাত ওলাই পৰিছে যে ৰাজ্যখনৰ মুঠ ২.৯৭ কোটি পৰিয়ালৰ ৩৪.১৩ শতাংশ পৰিয়াল অৰ্থাৎ প্ৰায় ৯৪ লাখ পৰিয়ালে মাহিলি ৬০০০ টকা বা তাতকৈ কম আয়ৰ দ্বাৰা জীৱন নিৰ্বাহ কৰে ।
একেদৰে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত বিহাৰৰ ১৫ৰ পৰা ২৯ বছৰ বয়সৰ ৯.৯ শতাংশ জনসংখ্যা নিবনুৱা আছিল, যিটো ২০১৮-১৯ চনৰ ৩০.৯ শতাংশৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । কিন্তু জ্যেষ্ঠ বয়সৰ গোটতো নিবনুৱা সমস্যা অব্যাহত আছে ।
এয়াই হৈছে পৰিস্থিতি যিয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ লোকক জীৱিকা আৰু উন্নত জীৱনৰ সন্ধানত বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ যায় । তেওঁলোকৰ ভিতৰত বহুতেই আন ৰাজ্যত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰে । আনহাতে, কিছুমানে এই সন্ধিয়াৰ খাদ্য বজাৰৰ দৰে ঠাইলৈ গৈ খাদ্যৰ দোকানত হাত উজান দিয়ে বা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ত লিপ্ত হয় ।
বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনে ফুড ক’ৰ্ট ভ্ৰমণ কৰিলে বিভিন্ন অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ লগতে তেওঁলোকৰ আকাংক্ষাৰ বিষয়েও আভাস পোৱা যাব ।
ভোজপুৰ জিলাৰ আৰা চহৰৰ পৰা অহা কুণ্ডন কুমাৰে ট্ৱাইলাইট ফুড ক’ৰ্টত থিয় হৈ থকা এখন ভেনত ব্ৰষ্টাৰ পিজ্জা নামৰ এখন সৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট চলায় । তাত তেওঁ তালৈ অহা লোকসকলক অভেনৰ পৰা উলিয়াই পিজ্জা বিক্ৰী কৰে । তেওঁ ডেনমাৰ্কৰ পৰা আমদানি কৰা মেচিনত ৰন্ধা খাঁটি ‘ইটালীয় খাদ্য’ বুলি দাবী কৰা পিজ্জাৰ সোৱাদ ল’বলৈ পথচাৰীক আমন্ত্ৰণ জনাই আছিল ।
উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ কুণ্ডনে কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অমৰেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙক অঞ্চলটোত কোনো কাম নকৰাৰ বাবে পুনৰ টিকট দিয়া নহ’ল । তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ অভাৱ-অভিযোগৰ যত্ন লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বেছিভাগ সময়েই ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰত আছিল ।"
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চি পি আই (এমএল)ৰ প্ৰাৰ্থী কয়ামুদ্দিন আনছাৰীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে আৰু আৰা আসনখনত এইবাৰ তীব্ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ সাক্ষী হ’বলৈ সাজু হৈছে । ৬ নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত তাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ।
"আমি প্ৰগতিৰ বাবে আৰু আইন-শৃংখলা অৱনতিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিম । ভোটদানৰ দিনা দোকানখন বন্ধ কৰি আমাৰ গৃহ চহৰলৈ গৈ ভোটদান কৰিম । একেদিনাই পাটনাত নিৰ্বাচন হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ ফুড ক’ৰ্ট বন্ধ হৈ থাকিব ।" কুণ্ডনে লগতে কয় ।
ওচৰতে থকা গুঞ্জন শৰ্মাই নিজকে সোণালী ৰঙেৰে অংকন কৰি প্ৰতিমূৰ্তি হিচাপে থিয় হৈ দৰ্শনাৰ্থীক ২০ টকাৰ বিনিময়ত তেওঁৰ সৈতে ফটো উঠাৰ সুযোগ আগবঢ়াইছে । বহুতে ইয়াৰ সুযোগ ল’বলৈ অপেক্ষা কৰি আছে ।
গয়া জিলাৰ ইমামগঞ্জ বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত জামুৱাৰা কালান গাঁৱৰ পৰা অহা গুঞ্জনে বেছিভাগ সময় জীৱিকাৰ বাবে মুম্বাইত নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা চিনেমাত সহশিল্পী হিচাপেও ভূমিকা ল’বলৈ সক্ষম হয় । শেহতীয়াকৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছে আৰু পাটনাত কিবা এটা নতুন কৰাৰ কথা ভাবিছে ।
গুঞ্জনে কয়, "মই ভোটদান কৰাৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পাৰদৰ্শিতা আৰু পটভূমিৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিম । ভোটদানৰ দিনা মই মোৰ গাঁৱত উপস্থিত থাকিম । মোৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এই উন্নয়নত সন্তুষ্ট আৰু অধিক কিবা পোৱাৰ বাবে আগ্ৰহী ।"
অনুসূচিত জাতিৰ (এছ চি) বাবে সংৰক্ষিত ইমামগঞ্জ দীৰ্ঘদিন ধৰি বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ আহিছে । ১১ নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত তাত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চাৰ (ছেকুলাৰ) প্ৰতিষ্ঠাপক জিতন ৰাম মাঝিৰ বোৱাৰী দীপা কুমাৰী, জন সূৰয পাৰ্টীৰ ডাঃ অজিত কুমাৰৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, আৰ জে ডিয়ে এতিয়াও নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব পৰা নাই ।
এই মুখ্য পথত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ কণ্ঠ আৰু প্ৰৱণতা বিহাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল আৰু সংস্কৃতিৰ দৰেই বৈচিত্ৰ্যময়, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা একে আৰু মৌলিক ।
সমৃদ্ধিশালী বজাৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা
বৰ্তমান এই প্ৰমেনেডত প্ৰায় ৫০০ টা খাদ্যৰ ষ্টলৰ লগতে বেলুন, মোবাইল ফোন ক'ভাৰ, খেলনা, অস্থায়ী টেটু, ট্ৰিংকেট আদিকে ধৰি অগণন সংখ্যক লোকে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি অঞ্চলটোক ব্যস্ত বজাৰৰ স্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।
আনহাতে, তেওঁলোক সকলোৱে স্থানৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি থকাৰ সময়তে পাটনা স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেড (পি এছ চি এল)– যিটো কেন্দ্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি, নাগৰিক সুবিধা আৰু নগৰীয়া জীৱনৰ মান উন্নীতকৰণৰ বাবে স্মাৰ্ট চিটিৰ পদক্ষেপ ৰূপায়ণৰ বাবে সংযুক্ত কৰা বিশেষ উদ্দেশ্যৰ বাহন, ই সংগঠিত ভেণ্ডিং স্থান প্ৰদান, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু স্বচ্ছতা উন্নত কৰাৰ বাবে ‘গংগা পথ প্ৰিফেব্ৰিকেটেড ভেণ্ডিং জ’ন প্ৰকল্প’ গ্ৰহণ কৰিছে ।
খাদ্য বিক্ৰেতা আৰু ভেণ্ডৰসকলক ৰখাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে নদীৰ পাৰত মুঠ ৫০০টা প্ৰিফেব্ৰিকেটেড কিয়স্ক স্থাপন কৰা হ’ব । ইতিমধ্যে প্ৰায় ৮০ টা স্থাপন কৰা হৈছে, বাকীবোৰ স্থাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ।
পি এছ চি এলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "এবাৰ সকলো কিয়স্ক স্থাপন হ’লে আবেদন আৰু পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত বিক্ৰেতাসকলক আবণ্টন দিয়া হ’ব । সকলো কাম স্বচ্ছভাৱে কৰা হ’ব । অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে কেইমাহমান সময় লাগিব পাৰে । এতিয়া সকলো বিষয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত ব্যস্ত । নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত কামটোৱে গতি লাভ কৰিব ।"
পি এছ চি এলৰ বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই প্ৰকল্প সফল হ’লে ইয়াক সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লগতে আন ঠাইতো প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যাব ।