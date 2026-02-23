ধৰ্মীয় শিক্ষানুষ্ঠান আৰু মন্দিৰৰ ওচৰত মাংসৰ বিক্ৰীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা, বিহাৰ চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা

ধৰ্মীয় শিক্ষানুষ্ঠান আৰু মন্দিৰৰ ওচৰত মাংসৰ বিক্ৰীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা, বিহাৰ চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা
নগৰ উন্নয়ন আৰু গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় কুমাৰ সিনহাই জানিবলৈ দিয়ে ।
Published : February 23, 2026 at 11:12 PM IST
পাটনা : জনস্বাস্থ্য, সামাজিক সম্প্ৰীতি, শিশুৰ মানসিক প্ৰভাৱৰ কথা বিবেচনা কৰি বিহাৰ চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠান, ধৰ্মীয় স্থান তথা জনবহুল ৰাজহুৱা স্থানৰ ওচৰত মাংস আৰু মাছ বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি নিয়ম উলংঘা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকীয়নী দিয়ে ।
বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় কুমাৰ সিনহাই দেওবাৰে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আমি স্বাস্থ্য, শিশুৰ মাজত হিংসাত্মক প্ৰৱণতা ৰোধ কৰা আৰু সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা শৈক্ষিক আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সমীপত আৰু জনবহুল ৰাজহুৱা স্থানত মাংস আৰু মাছৰ মুকলি বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । এনে বিক্ৰীয়ে কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে আমাৰ পবিত্ৰ আৱেগক আঘাত কৰে ।"
যোৱা সপ্তাহত দৰভঙাত নগৰ উন্নয়ন আৰু গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠক আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলৰ সৈতে হোৱা জনকল্যাণমূলক আলোচনাৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সিনহাই কয় ।
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “কোনো ধৰণৰ খাদ্যাভ্যাসত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি, পবিত্ৰতা আৰু মানুহৰ আৱেগক আঘাত দিব নালাগে, অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যই যাতে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি নকৰে । এই নিয়মসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব, নহ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।”
নগৰ উন্নয়ন আৰু গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগে শনিবাৰে (২১ ফেব্ৰুৱাৰী) এক অধিসূচনা জাৰি কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সকলো পৌৰসভাত মাংস আৰু মাছ বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে সিনহাই এই কথা ব্যক্ত কৰে ।
নগৰ উন্নয়ন আৰু গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বিনয় কুমাৰে জাৰি কৰা অধিসূচনাখনত বিভিন্ন নগৰীয়া সংস্থাৰ অধীনত অবৈধ মাংস আৰু মাছৰ দোকান চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । অধিসূচনাখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এনে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে হয় অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে কাম কৰি আছে, নহয় অনুজ্ঞাপত্ৰৰ চৰ্ত উলংঘা কৰি বিহাৰ পৌৰ আইন, ২০০৭ৰ ৩৪৫ নং ধাৰা উলংঘা কৰি কাম কৰি আছে ।
অধিসূচনাখনত উল্লেখ কৰা হৈছে, "বিহাৰ পৌৰ আইনৰ ধাৰা ৩৪৫(৪)ৰ অধীনত এনে দোকানসমূহক প্ৰয়োজনীয় চৰ্তৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, নহ'লে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন দোকানসমূহ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ অভিযোগৰ পিছত আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে জনকল্যাণমূলক আলোচনাৰ সময়ত দৰভঙাৰ পথৰ কাষৰ কছাইখানাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ আৱেগক বিবেচনা কৰা হৈছিল ।
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দৰভঙা পৌৰ নিগমে অস্থায়ীভাৱে কছাইখানাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ মালিকৰ ব্যৱসায়ত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । ১.৩৮ কোটি টকা ব্যয়ৰে ৮০খন কছাইখানা থকা এখন স্থায়ী বজাৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ।"
২০০৭ চনৰ আইন অনুসৰি মাংস বিক্ৰেতাসকলৰ ধাৰা ৩৪৫ৰ অধীনত অনুজ্ঞাপত্ৰ থাকিব লাগিব । এই প্ৰয়োজনীয়তা উলংঘা কৰিলে জৰিমনা আৰু সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ দৰে শাস্তি হ’ব পাৰে ।
এই আইনখনে কৰ্তৃপক্ষক চহৰ অঞ্চলত চলি থকা সকলো মাংস আৰু মাছৰ দোকানৰ নিয়মীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ, অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ, অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত বিক্ৰেতাক কছাইখানা আৰু মাছৰ বজাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । দোকানবোৰে পৰ্দা বা কাঁচৰ পেনেলেৰে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগিব ।
ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায় ।
সিঙে কয়, "ৰাস্তাৰ কাষত মুকলি ঠাইত মাংস কাটি বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াৰ ফলত প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পায় আৰু অনাময় ব্যৱস্থা উলংঘা হয় । ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনোৱা উচিত ।"
