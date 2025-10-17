সৰ্ববৃহৎ আত্মসমৰ্পণ: মাওবাদী শূন্য হোৱাৰ দিশে উত্তৰ বস্তাৰ
একেদিনাই উত্তৰ বস্তাৰত ২০৮ টা মাওবাদীয়ে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াত ১৫৩ টা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ ।
বস্তাৰ: মাওবাদী প্ৰভাৱিত ছত্তীশগড়ৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন । একেদিনাই আত্মসমৰ্পণ ২০৮ মাওবাদীৰ । যাক অঞ্চলটোৰ সৰ্ববৃহৎ আত্মসমৰ্পণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে । ৰাজ্যখনত ১৭০ টা মাওবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ এদিন পিছতে জগদলপুৰৰ পুলিচ লাইনত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও সাই আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাৰ সন্মুখত পুনৰ ২০৮ মাওবাদীয়ে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে ।
আত্মসমৰ্পণ কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য বাসুদেৱ ৰাও ওৰফে সতীশ ওৰফে ৰূপেশ ওৰফে বিকল্প, দণ্ডকাৰণ্য বিশেষ খণ্ড সমিতিৰ সদস্য ৰণীতা আৰু সন্তু । তেওঁলোকৰ লগতে ২০ তকৈ অধিক বিভাগীয় সমিতিৰ সদস্য, ৩০ ৰো অধিক এলেকা সমিতিৰ সদস্য আৰু অন্যান্য মাওবাদী কেডাৰেও অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে । আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে গৃহ বিভাগৰ বিষয়াসকলে কয়, "ইয়াৰ লগে লগে আবুঝামদৰ বেছিভাগ অঞ্চল মাওবাদীৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব আৰু উত্তৰ বস্তাৰত সন্ত্ৰাসৰ অন্ত পৰিব । এতিয়া কেৱল দক্ষিণ বস্তাৰতহে বাকী আছে ।"
এই প্ৰক্ৰিয়াত আৰক্ষীয়ে ১৫৩ টা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে ।
অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহ-
১) ১৯ টা এ কে ৪৭ ৰাইফল
২) ১৭ টা এছ এল আৰ ৰাইফল
৩) ২৩ টা আইএনএছএএছ ৰাইফল
৪) ১ টা আইএনএছএএছ এল এম জি
৫) ৩৬ টা .৩০৩ ৰাইফল
৬) ৪ টা কাৰ্বাইন
৭) ১১ টা বিজিএল লঞ্চাৰ
৮) ৪১ টা ১২ ব'ৰ/ছিংগল শ্বট
৯) ১ টা পিষ্টল
অধিক সংখ্যক বিদ্ৰোহীয়ে মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তক শলাগ লৈ আহিছে আৰু ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত মাওবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ উল্লেখ কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে শ্বাহে কয়, "মুঠ ২৫৮ টা বাওঁপন্থী উগ্ৰপন্থীয়ে যোৱা দুদিনত হিংসা ত্যাগ কৰিছে । ভাৰতৰ সংবিধানৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আস্থাৰ বাবে হিংসা ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তক মই শলাগ লৈছোঁ । ই এই কথাৰ প্ৰমাণ দিয়ে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এই বিপদৰ অন্ত পেলাবলৈ কৰা অদম্য প্ৰচেষ্টাৰ বাবে মাওবাদে অন্তিম উশাহ লৈছে ।"
তেওঁ লিখিছে, "আমাৰ নীতি স্পষ্ট: যিসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু যিসকলে বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব তেওঁলোকে আমাৰ বাহিনীৰ ক্ৰোধৰ সন্মুখীন হ'ব । যিসকলে এতিয়াও মাওবাদৰ পথত আছে তেওঁলোকক মই পুনৰ আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে নিজৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহক । আমি ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে মাওবাদক পুলিয়ে পোখাই উভালি পেলাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"
