মেঘৰ গৰ্জনৰ দৰেই স্বামীৰ নাকৰ শব্দ, উপায়ন্তৰ পত্নীয়ে বিচাৰিলে বিবাহ বিচ্ছেদ

মেঘৰ গৰ্জনৰ দৰেই স্বামীৰ নাকৰ শব্দ, উপায়ন্তৰ পত্নীয়ে বিচাৰিলে বিবাহ বিচ্ছেদ
এক অস্বাভাৱিক আৰু ব্যতিক্ৰমী বিবাহ বিচ্ছেদৰ গোচৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ৷
Published : July 2, 2026 at 11:57 PM IST
ভূপাল(মধ্যপ্ৰদেশ): হাঁহি-ধেমালি, খং-অভিমানৰ মাজেৰেই চলি থাকে প্ৰতিগৰাকী বিবাহিতৰ বৈবাহিক জীৱন ৷ বৈবাহিক জীৱনত স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন কাৰণত, বিভিন্ন ধৰণে সৰু-সুৰা কাজিয়া চলিয়েই থাকে ৷ পিছে সেইবুলিয়েই বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিব পাৰে জানো ?
পিছে আপুনি জানো ভাবিব পাৰিব যে এজন ব্যক্তিৰ টোপনিৰ অভ্যাস বা টোপনিতে নাকৰ পৰা ওলোৱা শব্দই এটা সুখী, সমৃদ্ধিশালী বৈবাহিক জীৱন শেষ কৰিব ? সততে হাস্যৰসৰ বিষয় হিচাপে উলাই কৰা এই বিষয়টো সম্প্ৰতি এক গুৰুতৰ সামাজিক আৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে ।
শুনাত আচহুৱা যেন লাগিলেও এগৰাকী মহিলাই এনে এক কাৰণৰ বাবেহে স্বামীৰ পৰা বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিছে ৷ এই বিবাহ বিচ্ছেদৰ গোচৰে অঞ্চলটোৰ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণো কৰিছে ৷
এই ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ ৷ স্বামীৰ নাকৰ প্ৰচণ্ড শব্দৰ বাবেই সদায় নিশা টোপনি খতি হয় পত্নীৰ ৷ বিবাহৰ পিছৰে পৰা প্ৰায় পাঁচ বছৰে এনেকৈয়ে টোপনি খতি কৰি বৈবাহিক জীৱন পাৰ কৰিছে এগৰাকী মহিলাই ৷ পিছে সদায় বাৰু একেটা কথাই সহ্য কৰিব পাৰিনে ? স্বামীৰ নাকৰ শব্দত পত্নীৰ সহ্যৰ সীমা চেৰাই যোৱাত তেওঁ স্বামীৰ পৰা বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিছে ৷
অৱশ্যে এয়া কোনো হাঁহি উঠা কথা নহয় ৷ চিকিৎসকসকলৰ মতে ই স্বাস্থ্যজনিত এক গুৰুতৰ সমস্যা ৷ পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলীৰ ফলত ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত উদ্ভৱ হোৱা ই এক নতুন ধৰণৰ মানসিক চাপ ৷ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত যিটোক ‘শ্লীপ এপনিয়া’ বুলি জনা যায় ।
পৰামৰ্শদাতাৰ বাবে ৰক্ষা পৰিল ভাঙিব ধৰা এখন সংসাৰ
মহিলাগৰাকীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰি স্থানীয় পৰিয়াল পৰামৰ্শদাতা ৰীতা তুলিৰ ওচৰ পায় ৷ স্বামীৰ নাকৰ শব্দৰ বাবে প্ৰতিদিনে নিশা মহিলাগৰাকীয়ে টোপনি মাৰিবলৈ নাপায় বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ তোলে ৷ মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ বাহিৰে শহুৰেকৰ পৰিয়ালৰ আন কাৰো বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ তোলা নাছিল ৷ অৱশ্যে প্ৰথম অৱস্থাত স্বামীয়ে এই অভিযোগ মানি লোৱা নাছিল যদিও পিছত মানিবলৈ বাধ্য হয় ৷ যাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে বিষয়টো বিবাহ বিচ্ছেদৰ পৰ্যায়লৈকে নিয়ে ৷
অৱশ্যে পৰামৰ্শদাতাগৰাকীয়ে দুয়োপক্ষৰ সৈতে কথা পাতি তিনিমাহৰ বাবে স্বামী-স্ত্ৰীক পৃথকে পৃথকে থকাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । পৰামৰ্শ অনুসৰি কাম ৷ দুয়োৱে তিনিমাহৰ বাবে পৃথকে পৃথকে থকাৰ পিছতহে ইজনে আনজনৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিবলৈ ধৰিলে । শেষত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিলে যে এনে কোনো কাৰণত বিবাহ বিচ্ছেদ বিচৰাটো সঠিক সিদ্ধান্ত নহয় ৷ তাৰপিছতে তেওঁলোকে পুনৰ একেলগে থাকিবলৈ ল’লে ৷
এয়া কোনো অভ্যাস নহয়, ই এক গুৰুতৰ সমস্যা
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ইয়াক কেৱল এটা সাধাৰণ অভ্যাস বুলি উলাই কৰাটো ব্যয়বহুল প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । বুকু আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্ৰখৰ আগৰৱালে মেদবহুলতা আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ বাবে শ্লীপ এপনিয়া ৰোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা বুলি সদৰী কৰে ।
তেনে অৱস্থাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ টোপনিৰ সময়ত শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা ৯৫ শতাংশৰ পৰা ৫০-৬০ শতাংশলৈ হ্ৰাস পায় ৷ যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । বিগত এটা দশকত এইমছৰ অ’পিডিলৈ অহা এনে ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰতিমাহে ১৫–২০ জনৰ পৰা ৫০–৬০ জনলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি চিকিৎসেক জানিবলৈ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: ৭৫ বছৰ বয়সতো ৩২টা ডিগ্ৰীৰ গৰাকী, পুনৰবাৰ ‘আচাৰ্য’ৰ পৰীক্ষাত বহিল মিলখীৰাম