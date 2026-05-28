অৱহেলা-অমানৱীয়তা-কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ চৰম পৰ্যায় ! মুকলি আকাশৰ তলতে চলিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা

এই অমানৱীয় কাণ্ডৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে চিকিৎসালয়ৰ প্ৰশাসন আৰু মানৱ অধিকাৰক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 8:47 PM IST

ভূপাল: পোহৰলৈ আহিছে ৰোগীক লৈ হেতালি খেলা একাংশ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ প্ৰকৃত ৰূপ ৷ চিকিৎসা সেৱাক সেৱা হিচাপে গণ্য নকৰি ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা একাংশ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ বাবে ৰোগ বা ৰোগী সম্বন্ধীয় বহু কথাই তেনেই সহজ ৷

আনকি বহু চিকিৎসালয়ে ৰোগীৰ মৃত্যুৰ পিছতো হেমাহি কৰিবলৈ এৰা দেখা যায় ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ সৰ্ববৃহৎ চৰকাৰী চিকিৎসালয় হামিদিয়া হাস্পতালত সংঘটিত হৈছে এনে এক ঘটনা ৷ চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনত মানৱীয়তাৰ অবক্ষয়ৰ চৰম পৰ্যায় পোহৰলৈ আহিছে ৷

পথৰ ওপৰতে মুকলি আকাশৰ তলত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা কাৰ্যই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । এজন ৫০ বছৰীয়া অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ মৃতদেহ মুকলিকৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা কাৰ্যই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে ৷ এই মৃতদেহটো এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই ৷

মুকলি আকাশৰ তলতে চলিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা (ETV Bharat)

ৰাজপথত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা

এই অমানৱীয় কাণ্ডৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে চিকিৎসালয়ৰ প্ৰশাসন আৰু মানৱ অধিকাৰক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে । হামিদিয়া হাস্পতালৰ এই ভয়ংকৰ আৰু চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ডটো বুধবাৰে পোহৰলৈ আহে ।

আৰক্ষীয়ে বজাৰীয়া থানা এলেকাৰ পৰা এজন অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনলৈ আনিছিল । মৃতদেহটো এম্বুলেঞ্চৰ পৰা উলিয়াই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগৃহলৈ নিয়াৰ সলনি চিকিৎসকে মূলপথৰ ওপৰতে ষ্ট্ৰেচাৰত ৰাখে ৷

মুকলিকৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা, ভীতিগ্ৰস্ত সাধাৰণ লোক

কোনোধৰণৰ গোপনীয়তা বা সন্মানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি চিকিৎসকে মুকলিতেই অচিনাক্ত ব্যক্তিজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে ৷ দুজনকৈ কৰ্মচাৰীয়ে মৃতদেহটো চিলাই নকৰাকৈয়ে বহু সময় ৰাখি থয় ৷ ফলত মৃতদেহৰ পৰা ওলোৱা দুৰ্গন্ধৰ বাবে উপস্থিত থকা ৰোগীসকলৰ আত্মীয়ই আতংকিত হৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ।

দায়সৰা মন্তব্য

এনেধৰণৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডৰ বিষয়ে যেতিয়া চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰীক সোধা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে দায়সৰা মন্তব্য দিয়ে ৷ তেওঁলোকে কয়, ‘‘মৃতদেহটোৰ কোনো গৰাকী নাই ৷ গতিকে ইয়াৰ সৈতে কাৰো কোনোধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই ।’’

আনহাতে, গান্ধী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ফৰেনছিক বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ আশীষ জৈনে বিষয়টোক আওকাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ চিকিৎসকগৰাকীয়ে দায়সৰা মন্তব্যৰে কয়, ‘‘কেৱল মৃতদেহ পৰিষ্কাৰ কৰা বা পোক-পৰুৱা আঁতৰোৱাৰ কামটোহে মুকলি ঠাইত কৰা হয় ।’’ কিন্তু এই কাণ্ডৰ যি ভিডিঅ’ প্ৰকাশ পাইছে, সেইটোৱে উদঙাই দিছে যে চিকিৎসকে পোনপটীয়াকৈ ৰাজপথৰ ওপৰতে ষ্ট্ৰেচাৰত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে ৷

অধীক্ষকৰ সতৰ্কবাণী, কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস

বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে হামিদিয়া হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ সুনীত টেণ্ডনে নিজৰ দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, ‘‘মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু মৃতদেহত কৰা চিলাই কেৱল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগৃহৰ ভিতৰতহে কৰিব লাগে ৷ এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য ৷’’ তদুপৰি এনেধৰণৰ কোনো কাণ্ডৰ বিষয়ে ডাঃ টেণ্ডনে নিজৰ অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ৷ যদি প্ৰকৃততে এনেকুৱা হৈছে, তেন্তে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ সকীয়নি দিয়ে ।

মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কত মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ নিৰ্দেশনা

ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ গাইডলাইন অনুসৰি, মহামাৰী বা দুৰ্যোগৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ বাহিৰে কোনো কাৰণতে মৃতদেহৰ গোপনীয়তা আৰু সন্মানৰ সৈতে আপোচ কৰিব নোৱাৰি ।

মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিয়ম আৰু ফৰেনছিকৰ নীতি-নিৰ্দেশনা

  1. মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কেৱল অনুমোদিত বন্ধ কোঠাতহে কৰিব লাগিব ৷
  2. স্বাভাৱিক আৰু পচি যোৱা শৰীৰৰ বাবে পৃথক কোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৷
  3. মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগৃহত বায়ুৰ সঠিক চলাচল, পৰ্যাপ্ত পোহৰ, পানী আদি অতি প্ৰয়োজনীয় ।
  4. সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ছোৱাত বাহিৰৰ লোক বা জনসাধাৰণৰ প্ৰৱেশ কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ ৷

