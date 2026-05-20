পচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ত্বিশাৰ মৃতদেহ, আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে চাঞ্চল্যকৰ পত্ৰ

পচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ত্বিশাৰ মৃতদেহ, আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে চাঞ্চল্যকৰ পত্ৰ
ভূপালৰ ত্বিশা শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ নতুন মোৰ, আৰক্ষীৰ এখন পত্ৰই উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ত্বিশাৰ পৰিয়ালৰ মাজত ।
Published : May 20, 2026 at 6:31 PM IST
ভূপাল: বহুচৰ্চিত ত্বিশা শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ । পৰিয়ালৰ লোকে ত্বিশাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায়ৰ দাবীত অটল হৈ আছে আৰু ত্বিশাৰ মৃতদেহৰ পুনৰবাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা দিল্লীৰ এইমছত কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে । ইয়াৰ মাজতে ভূপাল আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা পৰিয়াললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এখন পত্ৰ । য'ত পৰিয়ালটো আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দৰাচলতে এইমছৰ উদ্ধৃতি দি এই পত্ৰত আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এটা মৃতদেহ সংৰক্ষণৰ বাবে মাইনাছ ৮০ ডিগ্ৰী উষ্ণতাৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু এইমছ ভূপালত এই সুবিধা নাই । ইয়াৰ ফলত ত্বিশাৰ শৰীৰ পচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে । এই উদ্বেগ লৈ আৰক্ষীক এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে এইমছে । আৰক্ষীয়ে ত্বিশাৰ মৃতদেহ পচি যোৱাৰ আগতে যিমান পাৰি সোনকালে লৈ যাবলৈ আহ্বান জনাই ।
মৃতদেহটো পচি যোৱাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰে আৰক্ষীয়ে:
মডেল তথা অভিনেত্ৰী ত্বিশা শৰ্মাৰ পৰিয়াললৈ লিখা এই পত্ৰত আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে যে ১৩ মে’ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল । বৰ্তমান এইমছৰ মৰ্গত ত্বিশাৰ মৃতদেহ মাইনাছ চাৰি ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ৰখা হৈছে । এইমছৰ এফ এম এ পি বিভাগে ১৮ মে’ৰ নিশা এই বিষয় সন্দৰ্ভত এখন পত্ৰ আৰু তথ্য আৰক্ষীক প্ৰদান কৰে । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে মৃতদেহটো পচন ৰোধ কৰিবলৈ মাইনাছ ৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ৰাখিব লাগে, কিন্তু ভূপাল এইমছত এই সুবিধা উপলব্ধ নহয় ।
আৰক্ষীয়ে আৰু কয় যে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাত তেওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাই যদিও মৃতকৰ মৃতদেহ দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰ্গত ৰখা হৈছে । ই পচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিশয় বেছি, গতিকে মৃতকৰ মৃতদেহ লৈ যবলৈ তেওঁলোকে সদয়ভাৱে অনুৰোধ কৰে ।
চক্ৰবেহুত আবদ্ধ আমি, প্ৰমাণবোৰ ধ্বংস হৈ গৈ আছে:
ত্বিশাৰ ভাতৃ আশিস শৰ্মাই কয়,"এফআইআৰ দাখিল হোৱাৰ দিনৰে পৰা আমি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ দাবী জনাই আহিছোঁ । আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে সন্মতি দিছিল, কিন্তু তাৰ পিছত ক'লে যে এইটো আইনী বিষয় আৰু আমি আদালতলৈ যাব লাগিব । আমি এটা চক্ৰবেহুত আবদ্ধ হৈ পৰিছোঁ । এতিয়া এইমছে কৈছে যে তেওঁলোকৰ ডীপ ফ্ৰীজ নাই । মোৰ আশংকা হৈছে যে হয়তো প্ৰমাণৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সত্যটো ওলাই নাহিব । আমি সত্য নজনাকৈয়ে আৰু আমাৰ ভগ্নীৰ ন্যায় নোপোৱাকৈ অন্তিম সংস্কাৰ কৰি গুচি যাব লাগে নেকি ?"
প্ৰকৃত ঘটনা কি:
মৃত ত্বিশা শৰ্মা নয়ডাৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু মডেল আছিল । ২০১২ বৰ্ষৰ প্ৰাক্তন 'মিছ পুনে' খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল ত্বিশাই । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভূপালৰ অধিবক্তা সমৰ্থ সিঙৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা ডেটিং এপৰ জৰিয়তে লগ পাইছিল যদিও মাত্ৰ পাঁচ মাহৰ পিছত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত ফাঁট মেলিবলৈ ধৰিলে । যৌতুকক লৈ ত্বিশাক নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল বুলি পৰিয়ালে অভিযোগ কৰে ।
ত্বিশাৰ শাহুৱেক গিৰিবালা সিঙে কয় যে বিয়াখন সমান মানুহৰ মাজত নহয় । তদুপৰি তেওঁৰ স্বামী সমৰ্থ আৰু শাহুৱেক গিৰিবালা সিঙে ত্বিশাৰ চৰিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এপ্ৰিল মাহত ত্বিশা গৰ্ভৱতী হৈছিল আৰু গৰ্ভপাত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । ইফালে শাহুৱেক গিৰিবালা সিঙে কয় যে ত্বিশাৰ মানসিক চিকিৎসা চলি আছিল ।