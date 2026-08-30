ETV Bharat / bharat

ভূপালত নিজ মাতৃ-মোমায়েকৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল ১৭ বছৰীয়া নাবালিকাৰ

নিজৰ পছন্দৰ যুৱকৰ সৈতে বিয়া কৰাব বিচৰাই কাল হ’ল এগৰাকী যুৱতীৰ ৷ নিজ মাতৃ আৰু মোমায়েকে মিলি ১৭বছৰীয়া নাবালিকাক হত্যা ৷ আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত ৷

Bhopal Horror Killing Case 17 year old girl Killed by mother and maternal uncle
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ভূপাল : মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানীত এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ অভিযোগ অনুসৰি পিপলানী থানাৰ অন্তৰ্গত এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া নাবালিকা কিশোৰীক মাতৃ আৰু মামাকে গামোচাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰে । এই হত্যাকাণ্ডৰ পাছত অভিযুক্তই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা নকৰাকৈ নাবালিকাগৰাকীক সৎকাৰৰ কৰি ঘটনাটো লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰে ।

ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো নিজৰ জিম্মাত লয় আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত কিশোৰীগৰাকীক ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হত্যাৰ অভিযোগত মাতৃ আৰু মোমায়েকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷

  • ভূপালত হত্যাকাণ্ড

ভূপালত এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীক মাতৃ আৰু মোমায়েকে গামোচাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰে । খবৰ অনুসৰি, মাতৃগৰাকীয়ে নিজৰ পছন্দৰ যুৱকৰ সৈতে জীয়েকক বিয়া দিব বিচাৰিছিল ৷ কিন্তু নাবালকগৰাকীয়ে মাকৰ এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে । নাবালিকাগাৰীকয়ে মাতৃৰ পছন্দৰ বিপৰীতে নিজৰ পছন্দৰ আন কাৰোবাক বিয়া কৰাব বিচাৰিছিল ৷

এই কথা লৈ মাতৃ আৰু কন্যাৰ মাজত বিবাদ চলি আছিল । এই বিবাদে ইমানেই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল যে এটা সময়ত মাতৃগৰাকীয়ে আৰু নাবালিকাগৰাকীৰ মোমায়েকৰ সৈতে লগ হৈ যুৱতীগৰাকীক ডিঙি চেপি হত্যা কৰে ।

এই হত্যাকাণ্ডৰ পাছত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে স্বাভাৱিক মৃত্যু বুলি দাবী কৰি খৰখেদাকৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলায় । কিন্তু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে পিপলানী থানাৰ লোকে তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মৃতদেহটো নিজৰ জিম্মাত লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ অহা তথ্য মতে, নাবালিকাগৰাকীৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা নাই, তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে ৷

  • পছন্দৰ বিবাহক লৈ হত্যাৰ সন্দেহ

টি আই চন্দ্ৰিকা যাদৱে কয়, "প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে নাবালিকাগৰাকীৰ বিবাহ সন্দৰ্ভত মাতৃৰ সৈতে চলি থকা বিবাদেই হৈছে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ । যুৱতীগৰাকীয়ে নিজৰ পছন্দৰ এজন পুৰুষক বিয়া কৰাব বিচাৰিছিল, আনহাতে মাতৃয়ে ইয়াৰ বিৰোধ কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে এই হত্যাৰ গোচৰটোৰ তদন্ত কৰি আছে ।"

  • ২৯ আগষ্টত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিছিল

২৯ আগষ্টৰ সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন লাভ কৰে । এই প্ৰতিবেদনত নিশ্চিত কৰা হৈছিল যে যুৱতীগৰাকীক ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছে । ইয়াৰ পাছতে দেওবাৰে পুৱাই পিপলানী আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ কমলা আৰু তেওঁৰ মোমায়েক বিজয় ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰি দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : জিমৰ বাহিৰত হাৰিয়ানভী ইউটিউবাৰ অংকিত বালিয়ানক গুলীয়াই হত্যা

লগতে পঢ়ক : বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰত প্ৰথমা পত্নীৰ ভাতৃক হত্য়া ভনী জোৱায়েকৰ

TAGGED:

ভূপালত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত
ডিঙি চেপি হত্যা
মাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল নাবালিকাৰ
নাবালিকাৰ বিয়া
BHOPAL HORROR KILLING CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.