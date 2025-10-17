৩৬ হাজাৰ টকীয়া সোণৰ মিঠাই খাব ? আহক তেন্তে...

৩৬ হাজাৰ টকীয়া সোণৰ মিঠাই খাব ? আহক তেন্তে...
দীপাৱলী মানেই হৈছে পোহৰৰ লগতে নানা তৰহৰ সুস্বাদু মিঠাইৰ সমাহাৰ ৷ এই বিশেষ মিঠাইবিধৰ দামো কিন্তু সোণৰ দৰেই ৷
Published : October 17, 2025 at 10:54 AM IST
ভূপাল: সোণ খটোৱা মিঠাই খাব নেকি ? মিঠাইবিধৰ দামো কিন্তু সোণৰ দৰেই ৷ গতিকে জিভাই বিচাৰিলেও জেপে বিচাৰেনে নাই তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব ৷ আচলতে দীপাৱলী মানেই হৈছে পোহৰৰ লগতে নানা তৰহৰ সুস্বাদু মিঠাইৰ সমাহাৰ ৷ সেয়ে স্বাভাৱিকতে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সময়ত নামী-দামী মিঠাইৰ দোকানসমূহে গ্ৰাহকক কিবা এটা ব্যতিক্ৰম সোৱাদ দিব বিচাৰে ৷ ইয়াৰ লগত অৱশ্যেই জড়িত হৈ থাকে বেপাৰৰ কথাও ৷
সোণ সাধাৰণতে পিন্ধা হয়, কিন্তু এতিয়া সোণৰ মিঠাইৰো সোৱাদ ল’ব পাৰি । দীপাৱলীৰ আগমনৰ লগে লগে এই অনন্য মিঠাই বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে । এই মিঠাইৰ দাম বহুতৰে বাবে দীপাৱলীৰ বাজেটতকৈও বেছি । এই মিঠাইৰ দাম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩৬ হাজাৰ টকা । আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে যে এই মিঠাই ইমান দামী কিহৰ বাবে ! এই মিঠাই দুটা বিশেষ শুকান ফলৰ সৈতে তৈয়াৰ কৰা হয়, যিবোৰ সাধাৰণতে কেৱল চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তানত বা আফগানিস্তানতহে পোৱা যায় । সেইবাবেই এই মিঠাই ইমান দামী ।
এই মিঠাই মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপালৰ নিউ মাৰ্কেটৰ এখন মিঠাইৰ দোকানত বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । প্ৰতি কেজিৰ দাম ৩৬ টকা ৷ ইয়াত পিছোৰী পিষ্টা আৰু আখৰোট ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই শুকান ফল দুটা বিশুদ্ধ কেশৰ মিহলোৱা হয় । তাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত সোণ খটোৱা হয় ।
মিঠাইৰ দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী নব্যাই কয়, "যদিওবা পিষ্টা সাধাৰণ শুকান ফল, পিছোৰী পিষ্টা আন পিষ্টাতকৈ সেউজীয়া আৰু পুষ্টিকৰ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত অধিক পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে । চিলগোজাক অতি শক্তিশালী শুকান ফল বুলিও গণ্য কৰা হয় । মিঠাইত ব্যৱহাৰ কৰা চিলগোজা আৰু পিছোৰী পিষ্টা দুয়োবিধেই ব্যয়বহুল শুকান ফল । তদুপৰি এই মিঠাইত ব্যৱহাৰ কৰা কেশৰবোৰো মৌলিক ।"
আফগানিস্তানৰ পৰা আমদানি কৰা হয় পিছোৰী পিষ্টা:
আফগানিস্তানত পিছোৰী পিষ্টা সাধাৰণতে পোৱা যায় । কাশ্মীৰতো ইয়াৰ খেতি কৰা হয় । সাধাৰণ পিষ্টাতকৈ ইয়াৰ দাম যথেষ্ট বেছি । প্ৰটিন, ফাইবাৰ, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ইয়াত । একেদৰে চিলগোজাৰ খেতি বিশ্বৰ কেইটামান অঞ্চলত বিশেষকৈ ঠাণ্ডা অঞ্চলতে কৰা হয় । ভাৰতত হিমাচল প্ৰদেশৰ কিন্নৌৰ আৰু কাশ্মীৰতো অৱশ্যে ইয়াৰ উৎপাদন হয় ।
ইয়াৰ উপৰিও পাকিস্তান, আফগানিস্তান আৰু বেলুচিস্তানত ইয়াৰ খেতি কৰা হয় । ইয়াক গণ্য কৰা হয় উষ্ণ আৰু অতি পুষ্টিকৰ বাদাম হিচাপে । ই কলেষ্টেৰল শূন্য আৰু ইয়াত মেগনেছিয়াম, জিংক, মেংগানিজ, ভিটামিন ই আদি বহুতো ভিটামিন থাকে । ইয়াৰ চৰ্বি, আইৰণ আৰু প্ৰটিনে শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাতো অৰিহণা যোগায় ।
লগতে পঢ়ক: ধনতেৰচত সোণ-ৰূপ ক্ৰয়ৰ কথা ভাবিছে ? আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে চিন্তাত পেলাব আপোনাকো