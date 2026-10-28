কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুস্প্ৰাপ্য চিতা পোৱালি গুলীবিদ্ধ হ'ল কেনেকৈ ? তদন্তৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন

কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুস্প্ৰাপ্য চিতা পোৱালি গুলীবিদ্ধ হ'ল কেনেকৈ ? তদন্তৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন
বৰ্তমানলৈকে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ১৭টা চিতাৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷
Published : October 28, 2026 at 2:51 PM IST
ভূপাল(মধ্যপ্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ খবৰ প্ৰায়ে সংবাদ শীৰ্ষত দেখা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ উদ্যানখনত বিলুপ্তপ্ৰায় এটা চিতা পোৱালিৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্যানখন বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ৷
তথ্য অনুসৰি, গুলীবিদ্ধ হৈহে ১৯ মহীয়া চিতা পোৱালিটোৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ শ্য়োওপুৰৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে চিতা পোৱালিটোৱে মৃত্যুক সাবটে ৷
আনহাতে, নিৰ্ভা নামৰ মাইকী চিতাৰ এই পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে ৷ অৱশ্যে সেই সমিতিত কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কোনো বিষয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ৷
সমিতিখনে চিতা পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব ৷ এই তদন্তই যাতে লেহেমীয়া গতি লাভ নকৰে, তাৰ বাবে এই সমিতি গঠন কৰা হৈছে ৷ তিনিজনীয়া এই সমিতিখনত আছে ক্ৰমে বন মহাপৰিদৰ্শক, ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত সঞ্চালক আৰু বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ এগৰাকী উপ-সঞ্চালক ।
সমিতিখনে লাভ কৰা তথ্য-প্ৰমাণৰ ভিত্তিতহে চিতা পোৱালিটোৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷ যাৰ বাবে দলটোৱে মধ্যপ্ৰদেশৰ বন বিভাগৰ সৈতে সন্মিলিতভাৱে কাম কৰিব ।
এয়া অতি আশ্বৰ্যকৰ কথা যে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়ালৈকে ১৭টা চিতাৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ তদন্ত সমিতি গঠনৰ সন্দৰ্ভত বনকৰ্মী অজয় ডুবেই কয়, ‘‘মধ্যপ্ৰদেশক সমিতিৰ পৰা বাদ দিয়াটোৱে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে বিলুপ্তপ্ৰায় চিতাৰ চোৰাং চিকাৰৰ দৰে অপৰাধ হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত অসন্তুষ্টি আছে । কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক উত্তম শৰ্মা আৰু বন সংমণ্ডল বিষয়া থিৰুক অপসাৰণ কৰাটোৱে মোৰ দৃষ্টিত সমিতিৰ প্ৰথমটো পদক্ষেপ হ’ব ৷ কিয়নো তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালতে প্ৰায় ১৭টা চিতাই সন্দেহজনকভাৱে মৃত্যুমুখত পৰিছে ।’’
চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুমুখত পৰা পোৱালিটোৰ দেহত গুলীৰ আঘাতৰ চিন আছে ৷ চিতা পোৱালিটোক প্ৰথমে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ অনা হৈছিল ৷ প্ৰথমাৱস্থাত উদ্যানখনৰ নিজাববীয়া চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোত চিতা পোৱালিটো চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷
বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, এক্স-ৰে আৰু চিটি স্কেন ৰিপ’ৰ্টত চিতা পোৱালিটোৰ দেহত কিছু বিদেশী পদাৰ্থৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে । তাৰপিছতে সেইবোৰ তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাত সেইবোৰ গুলী বুলি নিশ্চিত হয় । এনেধৰণৰ পাঁচটা গুলী চিতা পোৱালিটোৰ দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয় ৷ যিয়ে পোৱালিটোৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে আৰু শেষত ইয়াৰ মৃত্যু ঘটে ।
পূৰ্বেও ভাৰতত বিলুপ্তপ্ৰায় চিতাৰ পুনৰ সংস্থাপন প্ৰকল্পক লৈ দেশ তথা বিদেশতো চৰ্চাত আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পৰা আনি পুনৰ সংস্থাপন কৰা চিতা প্ৰকল্পৰ নামত কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংস্থাপন কৰা চিতাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । শেহতীয়াকৈও এনে ঘটনা পুনৰবাৰ ঘটাত তদন্তৰ খাতিৰত এই সমিতি গঠন কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক: চলন্ত ৰে’লৰ দবাত নিশা মোবাইল চাৰ্জিং নিষিদ্ধ : ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ সিদ্ধান্ত