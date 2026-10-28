ETV Bharat / bharat

কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুস্প্ৰাপ্য চিতা পোৱালি গুলীবিদ্ধ হ'ল কেনেকৈ ? তদন্তৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন

বৰ্তমানলৈকে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ১৭টা চিতাৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷

NIRVA CHEETAH CUB DIED
চিতা পোৱালিৰ দেহত গুলীৰ আঘাতৰ চিন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ভূপাল(মধ্যপ্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ খবৰ প্ৰায়ে সংবাদ শীৰ্ষত দেখা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ উদ্যানখনত বিলুপ্তপ্ৰায় এটা চিতা পোৱালিৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্যানখন বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ৷

তথ্য অনুসৰি, গুলীবিদ্ধ হৈহে ১৯ মহীয়া চিতা পোৱালিটোৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ শ্য়োওপুৰৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে চিতা পোৱালিটোৱে মৃত্যুক সাবটে ৷

NIRVA CHEETAH CUB DIED
কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চিতাৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

আনহাতে, নিৰ্ভা নামৰ মাইকী চিতাৰ এই পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে ৷ অৱশ্যে সেই সমিতিত কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কোনো বিষয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ৷

সমিতিখনে চিতা পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব ৷ এই তদন্তই যাতে লেহেমীয়া গতি লাভ নকৰে, তাৰ বাবে এই সমিতি গঠন কৰা হৈছে ৷ তিনিজনীয়া এই সমিতিখনত আছে ক্ৰমে বন মহাপৰিদৰ্শক, ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত সঞ্চালক আৰু বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ এগৰাকী উপ-সঞ্চালক ।

NIRVA CHEETAH CUB DIED
তদন্তৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন (ETV Bharat)

সমিতিখনে লাভ কৰা তথ্য-প্ৰমাণৰ ভিত্তিতহে চিতা পোৱালিটোৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷ যাৰ বাবে দলটোৱে মধ্যপ্ৰদেশৰ বন বিভাগৰ সৈতে সন্মিলিতভাৱে কাম কৰিব ।

এয়া অতি আশ্বৰ্যকৰ কথা যে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়ালৈকে ১৭টা চিতাৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ তদন্ত সমিতি গঠনৰ সন্দৰ্ভত বনকৰ্মী অজয় ​ডুবেই কয়, ‘‘মধ্যপ্ৰদেশক সমিতিৰ পৰা বাদ দিয়াটোৱে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে বিলুপ্তপ্ৰায় চিতাৰ চোৰাং চিকাৰৰ দৰে অপৰাধ হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত অসন্তুষ্টি আছে । কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক উত্তম শৰ্মা আৰু বন সংমণ্ডল বিষয়া থিৰুক অপসাৰণ কৰাটোৱে মোৰ দৃষ্টিত সমিতিৰ প্ৰথমটো পদক্ষেপ হ’ব ৷ কিয়নো তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালতে প্ৰায় ১৭টা চিতাই সন্দেহজনকভাৱে মৃত্যুমুখত পৰিছে ।’’

চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুমুখত পৰা পোৱালিটোৰ দেহত গুলীৰ আঘাতৰ চিন আছে ৷ চিতা পোৱালিটোক প্ৰথমে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ অনা হৈছিল ৷ প্ৰথমাৱস্থাত উদ্যানখনৰ নিজাববীয়া চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোত চিতা পোৱালিটো চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷

বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, এক্স-ৰে আৰু চিটি স্কেন ৰিপ’ৰ্টত চিতা পোৱালিটোৰ দেহত কিছু বিদেশী পদাৰ্থৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে । তাৰপিছতে সেইবোৰ তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাত সেইবোৰ গুলী বুলি নিশ্চিত হয় । এনেধৰণৰ পাঁচটা গুলী চিতা পোৱালিটোৰ দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয় ৷ যিয়ে পোৱালিটোৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে আৰু শেষত ইয়াৰ মৃত্যু ঘটে ।

পূৰ্বেও ভাৰতত বিলুপ্তপ্ৰায় চিতাৰ পুনৰ সংস্থাপন প্ৰকল্পক লৈ দেশ তথা বিদেশতো চৰ্চাত আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পৰা আনি পুনৰ সংস্থাপন কৰা চিতা প্ৰকল্পৰ নামত কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংস্থাপন কৰা চিতাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । শেহতীয়াকৈও এনে ঘটনা পুনৰবাৰ ঘটাত তদন্তৰ খাতিৰত এই সমিতি গঠন কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক: চলন্ত ৰে’লৰ দবাত নিশা মোবাইল চাৰ্জিং নিষিদ্ধ : ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ সিদ্ধান্ত

TAGGED:

বিলুপ্তপ্ৰায় চিতা পোৱালিৰ মৃত্যু
চিতা পোৱালিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত
কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
NIRVA CHEETAH CUB DIED
KUNO CHEETAH PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.