মৃত্যুৰ ২৪ ঘণ্টালৈকে পিতৃ হ’ব পাৰে এজন পুৰুষ ! আচৰিত যেন লাগিলেও এয়া বাস্তৱ
মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপাল এইমছৰ চিকিৎসকৰ এটা দলৰ গৱেষণাত এটা আচৰিত কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷ মৃত্যুৰ পাছতো এজন ব্যক্তি পিতৃ হ’ব পাৰে ৷
Published : November 24, 2026 at 7:31 PM IST
ভূপাল: মৃত্যুৰ পাছত এজন পুৰুষ পিতৃ হ’ব পাৰেনে ? শুনিবলৈ আচৰিত লগা এক প্ৰশ্ন, কিন্তু এয়া বাস্তৱ কৰি তুলিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপাল এইমছৰ চিকিৎসকৰ এটা দলে ৷ কেনেকৈ এজন মৃত ব্যক্তি পিতৃ হ’ব পাৰে সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ৷
ভূপাল এইমছৰ ফৰেনচিক মেডিচিন আৰু টক্সিক’লজী বিভাগৰ চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ ৰাঘবেন্দ্ৰ কুমাৰ বিন্দুৱাই এই কাম সম্ভৱ কৰি তুলিছে ৷ ডাঃ বিন্দুৱাৰ গৱেষণাত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে এজন পুৰুষৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁ পিতৃ হোৱাটো সহজ হৈ পৰিব । এই গৱেষণাই শেহতীয়াকৈ পাফমাটকান ২০২৬ সন্মিলনত শ্ৰেষ্ঠ গৱেষণা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
PAFMATCAN 2026 সন্মিলনত গৱেষণা উপস্থাপন
পঞ্জাৱ একাডেমী অৱ ফৰেনচিক মেডিচিন এণ্ড টক্সিক’লজীৰ ২৬ সংখ্যক বাৰ্ষিক সন্মিলন ‘PAFMATCAN 2026’ত ভূপাল এইমছৰ ডাঃ ৰাঘবেন্দ্ৰ কুমাৰ বিন্দুৱাক গৱেষণামূলক কামৰ বাবে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । এই গৱেষণাত মৰণোত্তৰভাৱে পুৰুষৰ শুক্ৰাণু সংগ্ৰহৰ নৈতিক, আইনী আৰু ফৰেনচিক দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ অৰ্থাৎ আইচিএমআৰে ইয়াৰ বাবে ধন আগবঢ়াইছে । এই গৱেষণা কৰাসকলৰ ভিতৰত ভূপাল এইমছৰ ফৰেনচিক মেডিচিন আৰু টক্সিক’লজী বিভাগ, পেথ’লজী আৰু লেবৰেটৰী মেডিচিন বিভাগৰ দল ।
মৃত্যুৰ পিছত দৃশ্যমান আৰু গতিশীল শুক্ৰাণু
গৱেষক ডাঃ বিন্দুৱাই ব্যাখ্যা কয়, ‘‘এই অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য আছিল মৃত্যুৰ পিছত জীৱিত আৰু গতিশীল শুক্ৰাণু উদ্ধাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা বৈজ্ঞানিকভাৱে পৰীক্ষা কৰা, য'ত হঠাৎ আৰু অপ্ৰত্যাশিত মৃত্যুৰ ঘটনাও অন্তৰ্ভুক্ত । অধ্যয়নৰ সময়ত ৬০০ ৰো অধিক ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হৈছিল, আৰু ২৫০ ৰো অধিক শুক্ৰাণু নিষ্কাশন পদ্ধতি সম্পন্ন কৰা হৈছিল । এই তথ্যই শুক্ৰাণু সংগ্ৰহ সফল হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছিল, আৰু বহু ক্ষেত্ৰত, মৃত্যুৰ ২৪ ঘণ্টাৰ পিছতো শুক্ৰাণু সংগ্ৰহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ।’’
পৰিয়ালৰ সন্মতিৰ পিছতহে গ্ৰহণ কৰা হয় এই পদক্ষেপ
গৱেষকসকলে কয়, ‘‘ভাৰতত মৰণোত্তৰভাৱে শুক্ৰাণু সংগ্ৰহ আৰু পৰৱৰ্তী সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবে কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়ন্ত্ৰিত কাঠামো নাই । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নৈতিক দিশটো হ'ল সন্মতি ৷ এয়া আদৰ্শগতভাৱে ব্যক্তিজনে জীয়াই থকাৰ সময়ত দিয়া স্পষ্ট আৰু লিখিত সন্মতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব লাগে । তেওঁৰ সন্মতি লোৱা সম্ভৱ নহ’লে পত্নী, পিতৃ-মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যৰ মাজত অনুমতি সম্পৰ্কে মতানৈক্য হ'ব পাৰে ।’’
এক বিস্তৃত নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামো সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান
গৱেষকসকলে ভাৰতত এটা নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, য’ত ফৰেনছিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, প্ৰজনন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, পেথ’লজিষ্ট, আইনী বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে একেলগে কাম কৰিব । ডাঃ ৰাঘবেন্দ্ৰ কুমাৰ বিন্দুৱাৰ সৈতে এই প্ৰকল্পত ডাঃ অসীম অৰোৰা আৰু ডাঃ অশ্বিনী টণ্ডনে কাম কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক: চিঅ'পিডি ৰোগীয়ে বন্ধ কোঠাত মহ খেদা কইল-লিকুইড ব্যৱহাৰ কৰে নেকি ? সাৱধান