ভূপাল এইমছত ত্বিশা শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা; হাস্পতালত কটকটীয়া নিৰাপত্তা

আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ভূপাল এইমছত ত্বিশা শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । মৃত্যুৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ফাদিল হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

ভূপাল এইমছত ত্বিশা শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 2:29 PM IST

ভূপাল (মধ্যপ্ৰদেশ): ভূপালৰ ত্বিশা শৰ্মাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ত্বিশা শৰ্মাৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হয় । পুৱাই এইমছ দিল্লীৰ চিকিৎসকৰ এটা দল আৰু ত্বিশাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল এইমছ ভূপালত উপস্থিত হয় । পৰিয়ালটোৱে প্ৰথমে আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰে আৰু তাৰ পিছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হয় । পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে এই সন্দৰ্ভত কয় যে তেওঁলোকে দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল । তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যে ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো স্পষ্ট হ'ব । বৰ্তমান যিখিনি বিষয় অজ্ঞাত হৈ আছে সেয়া পোহৰলৈ আহিব । তেওঁলোকে কয়, "এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে আমি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’ম ।"

ইফালে ত্বিশাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইমছ ভূপালত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । এইমছ চৌহদত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে । এইমছৰ নিজা নিৰাপত্তাৰক্ষীও আছে । ত্বিশা শৰ্মাৰ মৃত্যু গোচৰ সন্দৰ্ভত এইমছ দিল্লীৰ ৪ জনীয়া এটা দল অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ভূপালত উপস্থিত হৈছে ।

জবলপুৰ আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । ত্বিশাৰ পৰিয়ালে আদালতত পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল । সেই আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আদালতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ১২ মে'ত সন্দেহজনক অৱস্থাত ত্বিশা শৰ্মাৰ মৃতদেহ স্বামীৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছিল । প্ৰাৰম্ভিক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত মৃত্যুৰ কাৰণ অস্বাভাৱিক বুলি গম পোৱা গৈছে । ত্বিশাৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল পৰিয়ালে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে স্বামী সমৰ্থ আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । ত্বিশাক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল পৰিয়ালটোৱে । ন্যায়ৰ দাবীত পৰিয়ালটোৱে আদালতৰো কাষ চাপে । বিগত ১২ দিন ধৰি বিষয়টোৱে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । আনকি মৃতদেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াও কৰা হোৱা নাই । অৱশেষত পৰিয়ালটোৰ আবেদনৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ত্বিশাৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।

এইমছ ভূপালত ত্বিশা শৰ্মাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে মৰ্গৰ বাহিৰত পৰিয়ালৰ সদস্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে তেওঁলোকে দ্বিতীয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল । পিতৃ নৱনিধি শৰ্মাই কয়, "দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাই আমাৰ ন্যায়ৰ আশা পুনৰ উজাগৰ কৰিছিল ।" সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ কাষত থাকি গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভই যি যুদ্ধ কৰিলে, সেই যুদ্ধত জয়ী হৈছোঁ ।"

তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মোহন যাদৱে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । তেওঁ চিবিআই তদন্তৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে গোচৰটো অতি সোনকালে চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হওক ।" তেওঁ লগতে কয়, "অভিযুক্তক ৭ দিনৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে । গোচৰটো পলম নকৰাকৈ চিবিআইক হস্তান্তৰ কৰিব লাগে ।"

