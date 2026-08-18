পিকআপ ভান-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৮ শ্ৰমিক নিহত, ৩২ জন আহত
উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰীৰ নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি আহিছিল শ্ৰমিকসকল।
Published : August 18, 2026 at 12:33 PM IST
ভিন্দ (মধ্যপ্ৰদেশ) : মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিন্দ জিলাত ৭১৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মঙলবাৰে ট্ৰাক আৰু পিকআপ ভানৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৮ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৩২ জন আহত হয় ৷ পুৱতি নিশা প্ৰায় ১ বজাত ভিন্দ-গোৱালিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছিমকা গাঁৱৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
গোৱালিয়ৰত ধান ৰোপণ কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰীৰ নিজৰ গাঁৱলৈ শ্ৰমিকসকল উভতি অহা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
শ্ৰমিকসকল অহা বাহনখনৰ চালকে ঘাইপথত বহি থকা গৰু-ম’হক বচাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ভুল দিশত গৈ বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ডাম্পাৰত খুন্দা মাৰে বুলি গোহাদ চৌৰাহা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰামনৰেশ যাদৱে প্ৰাথমিক তদন্ত জানিব পৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷
ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰামনৰেশ যাদৱে লগতে উল্লেখ কৰা অনুসৰি সংঘৰ্ষৰ ফলত গাড়ীখনৰ বেয়াকৈ ক্ষতিসাধন হয় আৰু ভিতৰত কেইবাজনো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰে । পাঁচজন শ্ৰমিকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে তিনিজনৰ চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পথত মৃত্যু হয় । এই দুৰ্ঘটনাত আন ৩২ জন লোক কম-বেছি পৰিমাণে আহত হয় ৷
मध्य प्रदेश के भिंड में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक और मन को व्यथित करने वाली है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 18, 2026
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में काल-कवलित हुए उ.प्र. के नागरिकों के पार्थिव शरीर…
উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে শ্ৰমিকসকলৰ অকাল মৃত্যুক গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু মৃত শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি তেওঁ মধ্য প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰি শ্ৰমিকসকলৰ মৃতদেহ স্ব-গৃহলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷