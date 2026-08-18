ETV Bharat / bharat

পিকআপ ভান-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৮ শ্ৰমিক নিহত, ৩২ জন আহত

উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰীৰ নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি আহিছিল শ্ৰমিকসকল।

ROAD ACCIDENT
পিকআপ ভান আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ভিন্দ (মধ্যপ্ৰদেশ) : মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিন্দ জিলাত ৭১৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মঙলবাৰে ট্ৰাক আৰু পিকআপ ভানৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৮ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৩২ জন আহত হয় ৷ পুৱতি নিশা প্ৰায় ১ বজাত ভিন্দ-গোৱালিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছিমকা গাঁৱৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

গোৱালিয়ৰত ধান ৰোপণ কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰীৰ নিজৰ গাঁৱলৈ শ্ৰমিকসকল উভতি অহা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷

শ্ৰমিকসকল অহা বাহনখনৰ চালকে ঘাইপথত বহি থকা গৰু-ম’হক বচাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ভুল দিশত গৈ বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ডাম্পাৰত খুন্দা মাৰে বুলি গোহাদ চৌৰাহা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰামনৰেশ যাদৱে প্ৰাথমিক তদন্ত জানিব পৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷

ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰামনৰেশ যাদৱে লগতে উল্লেখ কৰা অনুসৰি সংঘৰ্ষৰ ফলত গাড়ীখনৰ বেয়াকৈ ক্ষতিসাধন হয় আৰু ভিতৰত কেইবাজনো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰে । পাঁচজন শ্ৰমিকৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে তিনিজনৰ চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পথত মৃত্যু হয় । এই দুৰ্ঘটনাত আন ৩২ জন লোক কম-বেছি পৰিমাণে আহত হয় ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে শ্ৰমিকসকলৰ অকাল মৃত্যুক গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু মৃত শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰে ৷

সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি তেওঁ মধ্য প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰি শ্ৰমিকসকলৰ মৃতদেহ স্ব-গৃহলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : উত্তৰাখণ্ডত সুৰংগ খহি ৯ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, আহত ১৪ জন

ৰেলীৰ পৰা উভতাৰ পথতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত শিক্ষাৰ্থীৰ বাহন; আহত ২৯, ৩ সংকটজনক

পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যু, পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা শুনি মাতৃয়েও তেজিলে প্ৰাণ

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
উত্তৰ প্ৰদেশৰ পথ দুৰ্ঘটনা
৭১৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
ইটিভি ভাৰত অসম
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.