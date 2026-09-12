ETV Bharat / bharat

ব্রিকছ সন্মিলনৰ বাবে কিয় নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল ভাৰত মণ্ডপম ? কি বিশেষত্ব এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ ?

ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতীকক প্ৰতিফলিত কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহটোত কি কি ব্যৱস্থা আছে সেয়া জানিবলৈ পঢ়ক...

BHARAT MANDAPAM SPECIALITY
আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অনুপম নিদৰ্শন ভাৰত মণ্ডপম (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে ১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলন । এই সন্মিলনত ১১ খন দেশৰ নেতাসকলে একত্ৰিত হৈ সামূহিকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথৰ ওপৰত আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে । এই সন্মিলন যিটো প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে সেইটো হৈছে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অনুপম নিদৰ্শন ।

ৰাজধানী দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানত অৱস্থিত ভাৰত মণ্ডপম বৰ্তমান দেশতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । এই হাই-প্ৰ'ফাইল মেগা ইভেণ্টত বিশ্বৰ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকাৰ সময়তে সকলোৱে ভাবিছে যে ভাৰত মণ্ডপমক কিয় এই সন্মিলনৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হ’ল ? ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক শঙ্খৰ আৰ্হিৰ স্থাপত্যশৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহটোত আছে কি ? কি কাৰণে এই প্ৰেক্ষাগৃহটো বিশ্বৰ উন্নতমানৰ কনভেনচন চেণ্টাৰৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হৈছে ?

BHARAT MANDAPAM SPECIALITY
আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অনুপম নিদৰ্শন ভাৰত মণ্ডপম (ETV Bharat)

কিয় কৰা হ'ল ভাৰত মণ্ডপমৰ বাছনি :

সাধাৰণতে যিকোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ আয়োজন কৰাৰ সময়ত নিৰাপত্তা, ভৱিষ্যৎ, প্ৰযুক্তি, হাজাৰ হাজাৰ অতিথিক একেলগে আতিথ্য় কৰিব পৰা সা-সুবিধা থকাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় । এই সকলোবোৰ সা-সুবিধা উপলব্ধ হোৱা বাবে ভাৰত মণ্ডপমক বাছনি কৰা হয় । এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছিল ২০২৩ চনত । গৃহটো উদ্বোধন কৰাৰ পিছত ইয়াত জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহ :

ভাৰত মণ্ডপমৰ মূল পূৰ্ণাংগ প্ৰেক্ষাগৃহটো ইমানেই বিশাল যে ইয়াত একেলগে ৭ হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিনিধি বহিব পৰা ব্য়ৱস্থা আছে । এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৱে অপেৰা হাউছ আৰু বিশ্বৰ শীৰ্ষ সন্মিলন স্থানৰ মানৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে ।

BHARAT MANDAPAM SPECIALITY
আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অনুপম নিদৰ্শন ভাৰত মণ্ডপম (ETV Bharat)

অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি :

এই অত্য়াধুনিক গৃহটো ডিজিটেল যুগৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ সুন্দৰভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে । বিশ্বৰ যিকোনো সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিব পৰাকৈ ইয়াক স্মাৰ্ট ভেন্যু হিচাপে ডিজাইন কৰাত সফল হৈছে ।

ভাষাগত সমস্য়াৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চাইমালটেনিয়াছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ফেচিলিটি (একেলগে একাধিক ভাষাত অনুবাদৰ সুবিধা) উপলব্ধ । ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন দেশৰ অতিথিয়ে পাৰস্পৰিক বাৰ্তালাপ নিজৰ ভাষাত শুনিবলৈ সক্ষম হয় ।

দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইনড’ৰ এলইড ডিছপ্লে’ ৱালৰ অন্যতম । তদুপৰি ইয়াত ব্ৰ'ডকাষ্ট-গ্ৰেড লাইটিঙৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

গ্ৰেণ্ড এম্ফিথিয়েটাৰ আৰু প্ৰদৰ্শনী এলেকা :

এই চৌহদটোত প্ৰায় ৩,০০০ লোকৰ বাবে মুকলি আকাশৰ তলত এম্ফিথিয়েটাৰৰ ব্যৱস্থা আছে । তদুপৰি ইয়াত ১ লাখ বৰ্গমিটাৰতকৈও অধিক এলেকাত বিস্তৃত অত্যাধুনিক, স্তম্ভহীন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰদৰ্শনী কক্ষৰো সুবিধা আছে ।

BHARAT MANDAPAM SPECIALITY
আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অনুপম নিদৰ্শন ভাৰত মণ্ডপম (ETV Bharat)

অভূতপূৰ্ব নিৰাপত্তা আৰু পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা :

ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ দৰে অনুষ্ঠানত নিৰাপত্তা বিষয়টোৱে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে । ভাৰত মণ্ডপমত ৫৫০০ৰো অধিক বাহন পাৰ্কিং কৰিব পৰাকৈ মাটিৰ তলত পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে ।

BHARAT MANDAPAM SPECIALITY
আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অনুপম নিদৰ্শন ভাৰত মণ্ডপম (ETV Bharat)

স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ বাৰ্তা :

এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি জ্যেষ্ঠ লেখক বিবেক শুক্লাই কয়, "ভাৰত মণ্ডপম কেৱল ইটা আৰু কংক্ৰিটৰ অট্টালিকা নহয়, বৰং বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্পৰ প্ৰতীক । ইয়াৰ স্থাপত্যই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে । ইয়াত আধুনিক অভিযান্ত্ৰিকতাৰ সংমিশ্ৰণক প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে । ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকলে ইয়াত আলোচনা কৰি থকা সময়তে বিশ্ববাসীয়ে ভাৰতৰ বিকাশ আৰু ক্ষমতা প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক:দিল্লীত মোদী-জিনপিং : ভাৰত-চীন-ৰাছিয়া-ইৰাণ-দক্ষিণ আফ্ৰিকা সমন্বিতে একাধিক দেশৰ নেতৃত্বত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন

১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলন : ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ানৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

TAGGED:

ভাৰত মণ্ডপম
BRICS SUMMIT DELHI
এম্ফিথিয়েটাৰ
ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন
BHARAT MANDAPAM SPECIALITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.