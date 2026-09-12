ব্রিকছ সন্মিলনৰ বাবে কিয় নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল ভাৰত মণ্ডপম ? কি বিশেষত্ব এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ ?

ব্রিকছ সন্মিলনৰ বাবে কিয় নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল ভাৰত মণ্ডপম ? কি বিশেষত্ব এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ ?
ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতীকক প্ৰতিফলিত কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহটোত কি কি ব্যৱস্থা আছে সেয়া জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : September 12, 2026 at 4:30 PM IST
নতুন দিল্লী: নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে ১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলন । এই সন্মিলনত ১১ খন দেশৰ নেতাসকলে একত্ৰিত হৈ সামূহিকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথৰ ওপৰত আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে । এই সন্মিলন যিটো প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে সেইটো হৈছে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অনুপম নিদৰ্শন ।
ৰাজধানী দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানত অৱস্থিত ভাৰত মণ্ডপম বৰ্তমান দেশতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । এই হাই-প্ৰ'ফাইল মেগা ইভেণ্টত বিশ্বৰ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকাৰ সময়তে সকলোৱে ভাবিছে যে ভাৰত মণ্ডপমক কিয় এই সন্মিলনৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হ’ল ? ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক শঙ্খৰ আৰ্হিৰ স্থাপত্যশৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহটোত আছে কি ? কি কাৰণে এই প্ৰেক্ষাগৃহটো বিশ্বৰ উন্নতমানৰ কনভেনচন চেণ্টাৰৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হৈছে ?
কিয় কৰা হ'ল ভাৰত মণ্ডপমৰ বাছনি :
সাধাৰণতে যিকোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ আয়োজন কৰাৰ সময়ত নিৰাপত্তা, ভৱিষ্যৎ, প্ৰযুক্তি, হাজাৰ হাজাৰ অতিথিক একেলগে আতিথ্য় কৰিব পৰা সা-সুবিধা থকাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় । এই সকলোবোৰ সা-সুবিধা উপলব্ধ হোৱা বাবে ভাৰত মণ্ডপমক বাছনি কৰা হয় । এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছিল ২০২৩ চনত । গৃহটো উদ্বোধন কৰাৰ পিছত ইয়াত জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহ :
ভাৰত মণ্ডপমৰ মূল পূৰ্ণাংগ প্ৰেক্ষাগৃহটো ইমানেই বিশাল যে ইয়াত একেলগে ৭ হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিনিধি বহিব পৰা ব্য়ৱস্থা আছে । এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৱে অপেৰা হাউছ আৰু বিশ্বৰ শীৰ্ষ সন্মিলন স্থানৰ মানৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে ।
অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি :
এই অত্য়াধুনিক গৃহটো ডিজিটেল যুগৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ সুন্দৰভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে । বিশ্বৰ যিকোনো সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিব পৰাকৈ ইয়াক স্মাৰ্ট ভেন্যু হিচাপে ডিজাইন কৰাত সফল হৈছে ।
ভাষাগত সমস্য়াৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চাইমালটেনিয়াছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ফেচিলিটি (একেলগে একাধিক ভাষাত অনুবাদৰ সুবিধা) উপলব্ধ । ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন দেশৰ অতিথিয়ে পাৰস্পৰিক বাৰ্তালাপ নিজৰ ভাষাত শুনিবলৈ সক্ষম হয় ।
দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইনড’ৰ এলইড ডিছপ্লে’ ৱালৰ অন্যতম । তদুপৰি ইয়াত ব্ৰ'ডকাষ্ট-গ্ৰেড লাইটিঙৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
গ্ৰেণ্ড এম্ফিথিয়েটাৰ আৰু প্ৰদৰ্শনী এলেকা :
এই চৌহদটোত প্ৰায় ৩,০০০ লোকৰ বাবে মুকলি আকাশৰ তলত এম্ফিথিয়েটাৰৰ ব্যৱস্থা আছে । তদুপৰি ইয়াত ১ লাখ বৰ্গমিটাৰতকৈও অধিক এলেকাত বিস্তৃত অত্যাধুনিক, স্তম্ভহীন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰদৰ্শনী কক্ষৰো সুবিধা আছে ।
অভূতপূৰ্ব নিৰাপত্তা আৰু পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা :
ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ দৰে অনুষ্ঠানত নিৰাপত্তা বিষয়টোৱে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে । ভাৰত মণ্ডপমত ৫৫০০ৰো অধিক বাহন পাৰ্কিং কৰিব পৰাকৈ মাটিৰ তলত পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে ।
স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ বাৰ্তা :
এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি জ্যেষ্ঠ লেখক বিবেক শুক্লাই কয়, "ভাৰত মণ্ডপম কেৱল ইটা আৰু কংক্ৰিটৰ অট্টালিকা নহয়, বৰং বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্পৰ প্ৰতীক । ইয়াৰ স্থাপত্যই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে । ইয়াত আধুনিক অভিযান্ত্ৰিকতাৰ সংমিশ্ৰণক প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে । ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকলে ইয়াত আলোচনা কৰি থকা সময়তে বিশ্ববাসীয়ে ভাৰতৰ বিকাশ আৰু ক্ষমতা প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক:দিল্লীত মোদী-জিনপিং : ভাৰত-চীন-ৰাছিয়া-ইৰাণ-দক্ষিণ আফ্ৰিকা সমন্বিতে একাধিক দেশৰ নেতৃত্বত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন
১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলন : ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ানৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক