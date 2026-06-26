ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতঃ বিশ্ব ড্ৰাগছ দিৱস, ৩৭ কোটিতকৈ অধিক ভাৰতীয়ই কিবা নহয় কিবা এটা নিচাত আসক্ত!

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতঃ বিশ্ব ড্ৰাগছ দিৱস, ৩৭ কোটিতকৈ অধিক ভাৰতীয়ই কিবা নহয় কিবা এটা নিচাত আসক্ত!
দেশত ড্ৰাগছ সংকটৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ শৃংখলা 'ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত'ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতত সমীক্ষা চলোৱা হয় ।
Published : June 26, 2026 at 10:02 AM IST
সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰতিবছৰে ২৬ জুনত 'নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সেৱন আৰু অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস' পালন কৰা হয় । এই দিৱসটোক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উক্ত বিশেষ দিৱসবোৰৰ ভিতৰত এটা যেন লাগে, যাৰ ওপৰত সাধাৰণতে মানুহৰ ধ্যান আকৰ্ষিত নহয় ।
এই দিৱসবোৰ প্ৰায়ে সজাগতা অভিযানৰ বাবে ৰঙাফিটা কটা আৰু চৰকাৰী ভাষণৰ মাজতে ক’ৰবাত হেৰাই যায় । তথাপিও ১৯৮৭ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই দিৱসটোৰ আৰম্ভণি এনে এটা কাৰণত কৰিছিল যিটো প্ৰায় চাৰি দশক পাছতো অতি প্ৰাসংগিক আৰু উদ্বেগজনক হৈ আছে । সেয়া হৈছে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱন ধ্বংস কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ সমাজখনক দুৰ্বল কৰাৰ এক অসাধাৰণ ক্ষমতা আছে ।
আমাৰ বেছিভাগেই ভাবোঁ যে ড্ৰাগছ সেৱনৰ দৰে ঘটনা আমাৰ অঞ্চলতে নহয়, অন্য ঠাইতো সংঘটিত হয় যেনে কথাছবিত, বাতৰিকাকতৰ শিৰোনামত বা আন কাৰোবাৰ সন্তানৰ লগতো হয় । তাৰ পিছত এদিন পঞ্জাবৰ এগৰাকী মাতৃয়ে আৰক্ষীক ফোন কৰি কয় যে ড্ৰাগছৰ বাবেই ইতিমধ্যে তেওঁ চাৰিজন পুত্ৰক হেৰুৱাইছে । দুদিন পিছত তেওঁৰ পঞ্চমটো সন্তানেও পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগে । তাৰ পিছত এয়া আৰু আন কাৰোবাৰ কাহিনী হৈ থকা নাই ।
বিগত এসপ্তাহত ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ শৃংখলা 'ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত' অভিযানে সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণ কৰি এক সংকট বুজিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো অনুভৱ হয় যে এই সংকটক এতিয়া আওকাণ কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । পঞ্জাবৰ পৰা কেৰালা, বিহাৰৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ, অসমৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশলৈকে বিস্তৃত আঠটা কাহিনীয়ে এটা সহজ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল :
আমি এই স্থিতিত কেনেকৈ উপনীত হ'লোঁ ?
ইয়াৰ উত্তৰবোৰো কিন্তু মনক অস্থিৰ কৰি তুলিব পৰা । শৃংখলাটোৰ আৰম্ভণি হৈছিল সমস্যাটোৰ পৰিসৰ কিমান সেয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰাই । ৩৭ কোটিতকৈ অধিক ভাৰতীয়ই কিবা নহয় কিবা এটা নিচাত আসক্ত । ইয়াৰ অর্থনৈতিক বোজাও লাখ লাখ কোটি টকালৈ বিস্তৃত ৷
নিচাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ বা পুনৰ্বাসনৰ (নিচামুক্তি) বাবে খৰচ বহন কৰিবলৈ পৰিয়ালসমূহে নিজৰ গহনা বিক্ৰী কৰে, মাটি বন্ধকত ৰাখে আৰু নিজৰ সঞ্চয়ৰ ধন সম্পূৰ্ণ খালী কৰি দিয়ে । প্ৰতিটো পৰিসংখ্যাৰ আঁৰত এনে এখন ডাইনিং টেবুল আছে, য'ত এখন চকী খালী হৈ থাকে । তথাপিও পৰিসংখ্যা যিমানেই আতংকজনক নহওক কিয়, ই কেতিয়াও সমগ্ৰ কাহিনীটো বৰ্ণনা নকৰে ।
পঞ্জাবৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া এই শৃংখলাটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণাবোৰৰ ভিতৰত এটা । দীৰ্ঘদিন ধৰি 'উড়তা পঞ্জাব'ৰ বদনামৰ সৈতে জড়িত এই ৰাজ্যখনে ভাৰতৰ প্ৰথমটো বিস্তৃত ড্ৰাগছ আৰু আৰ্থ-সামাজিক পিয়লৰ কাম আৰম্ভ কৰে । সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইটো হৈছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু নতুন পদক্ষেপ ।
আমি সাধাৰণতে মানুহ, ঘৰ, পশুধন গণনা কৰোঁ । কিন্তু নিচাৰ পৰিসৰক কিয় গণনা কৰা নহয় ? এই লোকপিয়লেই এনে এক সত্যক পোহৰলৈ আনে, যাক প্ৰায়ে ৰাজহুৱা বিতৰ্কৰ জৰিয়তে পাহৰণিৰ গৰ্ভলৈ ঠেলি দিয়া হয়: আপুনি এনে কোনো সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ব, যাৰ পৰিসৰ আপুনি জুখিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । সমীক্ষাকাৰীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ কঠিন প্ৰশ্ন সুধি আছে ।
এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে সঠিক নহয় । কিছুমান পৰিয়ালে উত্তৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । আন কিছুমানে জলজল-পটপটকৈ চকুৰ আগত থকা বাস্তৱতাকো অস্বীকাৰ কৰে । সমালোচকসকলে প্ৰশ্ন কৰে যে নিচাসক্তসকলে কেতিয়াবা সঁচা কথা ক’ব নেকি ? কিন্তু সংকটৰ পৰিসৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাটো, এই সংকটৰ অস্তিত্বক নস্যাৎ কৰাতকৈ বহুগুণে ভাল ।
আন এক কাহিনীয়ে আমাক হিমাচল প্ৰদেশলৈ লৈ যায় । ইয়াত আমাৰ ধ্যান পৰিসংখ্যাৰ পৰা আঁতৰাই এক অতি প্ৰয়োজনীয় দিশৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে আৰু সেয়া হৈছে শিশু । অভিভাৱকসকলে প্ৰায়ে ভাবে যে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাটো সহজে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব । কিন্তু বাস্তৱ তাৰ বিপৰীত । টোপনিৰ পৰিৱৰ্তন, হঠাতে অন্তৰ্মুখী স্বভাৱৰ হোৱা, পঢ়া-শুনাত শোচনীয় প্ৰদৰ্শ, বিনা কাৰণত খৰচ, মানসিক পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখা এই সকলোবোৰ সতৰ্কবাণী হ’ব পাৰে ।
হিমাচলৰ পৰা লাভ কৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাটো আছিল যে প্ৰতিৰোধৰ আৰম্ভণি হয়তো খুব কমেইহে পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰত আৰম্ভ হয় । ইয়াৰ আৰম্ভণি ঘৰৰ পৰা, শ্ৰেণীকোঠাত, খেলপথাৰত আৰু নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ টেবুলত আৰম্ভ হয় । যেতিয়ালৈকে নিচাসক্ত অৱস্থা স্পষ্ট হৈ পৰে তেতিয়ালৈকে হয়তো ইতিমধ্যে তাৰ শিপাই ভালদৰে খোপনি পুতি লৈছে ।
বিহাৰৰ পৰা আকৌ ইয়াৰ এক পৃথক দৃষ্টিভংগী লাভ কৰা গৈছে । সুৰাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰায় এটা দশক পিছতো ৰাজ্যখনে সুৰাপানৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ মাজৰ জটিল সম্পৰ্কৰ সৈতে যুঁজি আছে । বিহাৰৰ পৰা লাভ কৰা শিক্ষা এইটো নহয় যে ইয়াৰ এক সহজ উত্তৰ আছে ।
চৰকাৰী নীতিয়ে মানুহৰ আচৰণ সলনি কৰিব পাৰে । ই সুৰাৰ উপলব্ধতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে। ই সামাজিক নীতি-নিয়ম সলনি কৰিব পাৰে । কিন্তু কেৱল আইন প্ৰণয়নৰ দ্বাৰা খুব কমেইহে নিচাৰ প্ৰতি আসক্তিক শেষ কৰিব পৰা যায় । যেতিয়া প্ৰকৃত সমস্যাৰ সমাধান নহয়, তেতিয়া মানুহে বিকল্প সন্ধান কৰাত ওস্তাদ হৈ উঠে ।
এইবাৰ আহোঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথালৈ । যদি পঞ্জাবৰ পিয়লে তথ্যৰ শক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, তেন্তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ড্ৰাগছবিৰোধী স্বেচ্ছাসেৱী আন্দোলনে সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । চৰকাৰ, আৰক্ষী আৰু আইন গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও নিচা প্ৰায়ে প্ৰথমে চুবুৰীয়া, শিক্ষক, বন্ধু, সমাজকৰ্মী আৰু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱকৰ আগত প্ৰকাশ পায় । মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই পৰীক্ষাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে সাধাৰণ নাগৰিকসকল প্ৰতিৰক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হ’ব পাৰে; তেওঁলোকে এনে লোকসকলক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে, যিসকল নিচাৰ জালত বন্দী হোৱাৰ একেবাৰে নিকট দূৰত্বত আছে ।
আন এক প্ৰতিবেদনত ড্ৰাগছ ভাৰতৰ চহৰ আৰু গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে সৰবৰাহৰ পথসমূহ অনুসন্ধান কৰা হৈছিল । ভূগোলে সদায় ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ নকৰে, কিন্তু ই আমাৰ সমস্যাবোৰ বুজাবলৈ নিশ্চয় সহায় কৰে । ভাৰত দুটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ উৎপাদনকাৰী অঞ্চলৰ মাজত অৱস্থিত: আফগানিস্তান, ইৰাণ আৰু পাকিস্তানক সামৰি লোৱা 'গ'ল্ডেন ক্ৰিচেণ্ট' আৰু ম্যানমাৰ, লাওছ আৰু থাইলেণ্ডৰ সোণালী ত্ৰিভুজ (গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল) ।
ড্ৰাগছ সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা এনেদৰে সৰবৰাহ কৰা হয় যে আনকি আটাইতকৈ দক্ষ লজিষ্টিক কোম্পানীও ইয়াৰ দ্বাৰা আচৰিত হ'ব । হেৰ’ইন, মেথামফেটামাইন আৰু ছিন্থেটিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যই অৰণ্য, পাহাৰ, ঘাইপথ আৰু বন্দৰৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰাৰ পিছত অৱশেষত এনে অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে, য’ত যুৱক-যুৱতীসকলে কেৱল ৰোমাঞ্চ, পলায়নবাদী মনোভাবৰ বিকল্প বা নিজস্বতাৰ সন্ধান কৰে । যেতিয়ালৈকে ড্ৰাগছ আহি উপনীত হয়, তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ যাত্ৰা দেখা নগ'লেও ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা লোকচান স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হয় ।
আটাইতকৈ চিন্তাজনক খবৰ আহিছে ঝাৰখণ্ড আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা । ইয়াত ঘাইপথৰ কাষৰ ধাবা আৰু মোটেলসমূহ আফিং নেটৱৰ্কৰ অবৈধ আড্ডাত পৰিণত হৈছে । ইয়াৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱাও আছে, যিবোৰ একপ্ৰকাৰ প্ৰতীকী । ভাৰতৰ ঘাইপথসমূহে যাতায়াত, বাণিজ্য আৰু আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । তথাপিও ট্ৰাক, চাহৰ হোটেল আৰু পথৰ কাষৰ খাদ্যৰ দোকানৰ মাজত লুকাই আছে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিৰ আঁৰত চলি থকা এখন বজাৰ । ড্ৰাগছৰ নেটৱৰ্কবোৰ অন্ধকাৰতহে উজলি উঠে । সমাজৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে যে এই গোপন স্থানবোৰক কেনেকৈ প্ৰকাশ্যে আনিব পৰা যায় ।
এই সম্পূৰ্ণ শৃংখলাটোৰ ওপৰত যদি এবাৰ ভালদৰে গুৰুত্ব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এক আৰ্হিৰ উন্মেষ ঘটে: ড্ৰাগছ কেৱল আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যা নহয় ।
সেইবোৰ হৈছে জনস্বাস্থ্য, অৰ্থনৈতিক, মানসিক স্বাস্থ্য আৰু পাৰিবাৰিক বিষয় । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, সেইবোৰ যুৱ-প্ৰজন্মৰ বিষয় ৷ এই অভিযানৰ সময়ত সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী বিশেষজ্ঞই পুনৰ একেটা সিদ্ধান্তলৈ উভতি আহে । সেয়া হৈছে যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মাব লাগিব, সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাব লাগিব । কিন্তু কেৱল বলবৎকাৰীয়েই এই যুদ্ধত জয়ী হ’ব নোৱাৰে । যুৱক-যুৱতীসকলক সুযোগৰ প্ৰয়োজন, সম্প্ৰদায়সমূহক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন, পৰিয়ালসমূহক সহায়ৰ প্ৰয়োজন, বিদ্যালয়সমূহক সম্পদৰ প্ৰয়োজন আৰু চৰকাৰসমূহক নীতি নিৰ্দেশনা দিবলৈ নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ প্ৰয়োজন ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সেৱন আৰু অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে দিৱসক প্ৰায়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ দিন হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পিছত আন এটা ধাৰণাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যেন লাগে । এই দিনটো সম্ভাৱনাক সুৰক্ষাৰ বিষয়ো হ’ব লাগে । নিচাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা প্ৰতিগৰাকী কিশোৰ-কিশোৰীৰ কেৱল জীৱন ৰক্ষা পৰাটোৱে নহয়, বৰঞ্চ ভৱিষ্যত পুনৰুদ্ধাৰ কৰাও ।
পাঁচজন পুত্ৰক হেৰুৱাই কাপুৰথালাৰ মাতৃগৰাকীয়ে এই কথা সকলোতকৈ ভালকৈ বুজি পাইছিল । তেওঁৰ দুখ কেৱল ইতিমধ্যে হেৰোৱা জীৱনকেইটাৰ কথায়ে নহয় । এয়া এই সকলো জীৱনৰো দুখ আছিল, যিটো তেওঁ পুত্ৰসকলক কেতিয়াও জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিলে । ড্ৰাগছৰ প্ৰকৃত মূল্য এইটোৱে । ২০২৬ চনৰ ২৬ জুনত 'ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত' অভিযান যিমানে সামৰণিৰ দিশে আগবাঢ়িছে, লগে লগে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা একেটাই বাৰ্তা আহিছে: সেয়া হৈছে ভাৰতে কেৱল গ্ৰেপ্তাৰৰ জৰিয়তেই এই সংকটৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে, নতুবা কেৱল শিক্ষা, পুনৰ্বাসন বা আইন প্ৰণয়নৰ দ্বাৰাই ইয়াৰ পথৰ সন্ধান কৰিব নোৱাৰি । ইয়াৰ সমাধান এনে কঠিন স্থানত নিহিত হৈ আছে, য’ত পৰিয়াল, সম্প্ৰদায়, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থা আৰু চৰকাৰে একেলগে কাম কৰে ।
এই শৃংখলাটোৱে যদি কিবা এটা শিক্ষা দিয়ে সেয়া হ’ল সমস্যাৰ অস্তিত্বক নস্যাৎ কৰিলেই আশাৰ সন্ধান পোৱা নাযায় । আশা তেতিয়া জাগিব যেতিয়া এখন দেশে সমস্যাটোৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে সন্মুখীন হ'বলৈ, ইয়াক বুজিবলৈ, ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰু তাৰ পিছত একত্ৰিতভাৱে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ।