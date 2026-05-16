তৈল বাণিজ্যতকৈও ওপৰত ভাৰত-ইউএই শক্তি চুক্তিৰ দ্বাৰা ভূ-ৰাজনৈতিক সন্তুলনৰ সংকেত
ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু আঞ্চলিক অস্থিৰতাৰ মাজতে ভাৰতে সুৰক্ষিত যোগান, বিপদৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু শক্তি বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইউএইৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰি তুলিছে ।
Published : May 16, 2026 at 10:13 AM IST
নতুন দিল্লী : সমগ্ৰ ভাৰতত শুকুৰবাৰে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৩ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ (ইউএই) সৈতে আবুধাবিত দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে ।
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰ'লিয়াম ৰিজাৰ্ভ লিমিটেড (আইএছপিআৰএল) আৰু আবুধাবি নেচনেল অইল কোম্পানীৰ (এডিএনঅ’চি) মাজত হোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প’ৰেচন লিমিটেড (আইঅ’চিএল) আৰু এডিএনঅ’ চিৰ মাজত এলপিজি যোগান চুক্তিখন এনে এটা সময়ত আহিছে, যিটো সময়ত পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু উৎপাদক দেশসমূহৰ মাজৰ ৰাজনীতিত নতুন পৰিৱৰ্তনৰ ফলত তেলৰ বজাৰসমূহত ব্যাপক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
কাগজে-কলমে যিটো শক্তি সহযোগিতাৰ এক সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে পৰিলক্ষিত হৈছে, বাস্তৱত সেয়া দ্ৰুতগতিত অস্থিৰ হৈ পৰা ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে এক পৰিকল্পিত ৰণনীতিহে ।
মোদী আৰু ইউএইৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানৰ মাজত অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সন্মিলনৰ পিছত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, “দুয়োগৰাকী নেতাই এই শেহতীয়া আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান দ্বিপাক্ষিক শক্তি অংশীদাৰিত্বৰ শলাগ লয়, য’ত ইউএইয়ে খাৰুৱা তেল, এলএনজি আৰু এলপিজি যোগানকে ধৰি ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হিচাপে নিজৰ ভূমিকা অটুট ৰাখিছে ।”
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "নেতা দুগৰাকীয়ে এক ব্যাপক শক্তি অংশীদাৰিত্বৰ বাবে নতুন পদক্ষেপক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । এই প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকে ভাৰতৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰ'লিয়াম ৰিজাৰ্ভ লিমিটেড আৰু আবুধাবি নেচনেল অইল কোম্পানীৰ মাজত এক কৌশলগত সহযোগিতাৰ বুজাবুজি চুক্তিক আদৰণি জনায় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰ'লিয়াম ৰিজাৰ্ভত ইউএইৰ অংশগ্ৰহণ ৩ কোটি বেৰেললৈ বৃদ্ধি কৰা আৰু ভাৰতত কৌশলগত গেছ ভঁৰাল স্থাপনৰ বাবে একেলগে কাম কৰা । তেওঁলোকে ভাৰতীয় তেল নিগম লিমিটেড (আইঅ'চিএল) কোম্পানী আৰু আবুধাবি নেচনেল অইল কোম্পানীৰ (এডিএনঅ'চি) মাজত দীৰ্ঘম্যাদী এলপিজি যোগানৰ ওপৰত হোৱা চুক্তিকো আদৰণি জনায় ।"
আইএছপিআৰএল আৰু এডিএনঅ’চিৰ মাজত হোৱা বুজাবুজি চুক্তিৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম মজুতত এডিএনঅ’চিৰ দ্বাৰা ৩ কোটি বেৰেল পৰ্যন্ত সম্ভাৱ্য খাৰুৱা তেল মজুত কৰা, য'ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ কেন্দ্ৰসমূহত অংশগ্ৰহণ আৰু ওড়িশাৰ চাণ্ডিকোলত মজুত কেন্দ্ৰসমূহৰ উন্নয়ন অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
ইয়াত ইউএইৰ ফুজাইৰাত খাৰুৱা তেলৰ সম্ভাৱ্য মজুত কৰি ভাৰতীয় কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম মজুতৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথাও পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ভাৰতত তৰল প্ৰাকৃতিক গেছ (এলএনজি) আৰু তৰল পেট্ৰ'লিয়াম গেছ (এলপিজি) সংৰক্ষণৰ কেন্দ্ৰসমূহত সম্ভাৱ্য সহযোগিতাৰো সন্ধান কৰা হৈছে ।
আইঅ’চিএল আৰু এডিএনঅ’চিৰ মাজত হোৱা কৌশলগত সহযোগিতা চুক্তিখনে এলপিজিৰ দীৰ্ঘম্যাদী যোগানকে ধৰি এলপিজিৰ বিক্ৰী আৰু ক্ৰয়ৰ সম্ভাৱ্য সুযোগসমূহ অন্বেষণ কৰে আৰু এডিএনঅ’চি গেছ লিমিটেড আৰু আইঅ’চিএলৰ মাজত দীৰ্ঘম্যাদী এলপিজি বিক্ৰী আৰু ক্ৰয় চুক্তি অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
কৌশলগত মজুতৰ ক্ষেত্ৰত এডিনঅ’চিৰ সৈতে ভাৰতৰ সহযোগিতা এনে এক অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, যিটো ইউএইয়ে ভাৰতত লাখ লাখ বেৰেল খাৰুৱা তেল মজুত কৰিবলৈ মজুতকৰণ ক্ষমতা লীজত লোৱাৰ সময়ত আৰম্ভ হৈছিল । ২০২৬ চনৰ বুজাবুজি চুক্তিয়ে এই আন্তঃগাঁথনিক সম্প্ৰসাৰণ কৰি ভাৰতক যোগানৰ সমস্যা লাঘৱ কৰিবলৈ বৰ্ধিত ক্ষমতা প্ৰদান কৰে ।
কৌশলগত মজুতসমূহে গুৰুতৰ ব্যাঘাতৰ সময়ত যেনে আঞ্চলিক সংঘাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোগান পথ বন্ধ যেনে হৰমুজ প্ৰণালীক প্ৰভাৱিত কৰা পথ বন্ধলৈকে নিৰাপত্তাৰ ৰক্ষক হিচাপে কাম কৰে, যাৰ মাজেৰে বিশ্বৰ তেলৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ পৰিবহণ হয় ।
পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনাই বিশেষকৈ আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ সৈতে জড়িত চলিত সংঘাতে তেলৰ প্ৰবাহ সংকুচিত কৰাৰ আশংকা থকা পৰিস্থিতিত, মজুত বৃদ্ধিৰ অৰ্থ হ’ল ভাৰতে নিজৰ অৰ্থনীতি আৰু গ্ৰাহকক অধিক মূল্যবৃদ্ধি আৰু যোগান কৰ্তনৰ পৰা ভালদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব ।
ইউএইত থকা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূত তালমিজ আহমেদে ইটিভি ভাৰতক কয়, "আমি দক্ষিণ ভাৰতত কিছু কৌশলগত সংৰক্ষিত স্থান সৃষ্টি কৰিছোঁ । আৰু আমি আশাবাদী আছিলোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া ইউএই ভ্ৰমণ কৰিছিল (২০১৬ চনত), তেতিয়া এইটোৱেই আছিল সেইটো বিষয় যাৰ ওপৰত সহমত হৈছিল । কিন্তু ইয়াক কেতিয়াও কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই ।"
আহমেদে এইকথাও বুজাই দিয়ে যে কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম মজুত হ’ল এখন দেশে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ব্যৱহাৰৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা তেলৰ পৰিমাণ ।
তেওঁ কয়, “সাধাৰণতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থাৰ (আইইএ) সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ মজুতত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ তেল বাধ্যতামূলকভাৱে ৰাখিব লাগে, যাতে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় । এইবোৰ আন সদস্যৰ বাবেও উপলব্ধ কৰিব পাৰি । ঠিক এইটো কাৰণতেই ভাৰত আইইএৰ সদস্য নহয় ।”
আহমেদে লগতে বুজাই দিয়ে যে কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম মজুতৰ অৰ্থ হ’ল কোনো অভাৱনীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে বিপুল পৰিমাণৰ তেল সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় । কিন্তু ইয়াৰ বাবে কেইবা লাখ ডলাৰ খৰচ হয় ।
"ভাৰত আচলতে এই কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম মজুতৰ প্ৰতি অতি সতৰ্ক হৈ আহিছে ।" এইকথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ হাতত যাক বাণিজ্যিক সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় সেয়া আছে । বাণিজ্যিক সংৰক্ষণ মানে তেল কোম্পানীসমূহক নিজৰ তেল ব্যৱহাৰ বা বিক্ৰী কৰাৰ পূৰ্বে ৰাখিবলৈ কিছু ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয় । সেয়েহে আমি বাণিজ্যিক সংৰক্ষণ কৰি আহিছোঁ । এই বিষয়ত আমি অতি স্পষ্ট । কঠোৰভাৱে ক'বলৈ গ'লে, আমাৰ কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম মজুত নাই ।"
কিন্তু একে সময়তে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যেতিয়া এডিএনঅ’চিয়ে ভাৰতৰ কৌশলগত মজুতত তেল ৰাখিব, তেতিয়াও ই এডিএনঅ’চিৰে হ’ব ৷
আহমেদে কয়, "এয়া ভাৰতীয় তেল নহয় । এয়া এডিএনঅ'চিৰ । এডিএনঅ'কেয়ে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্থানত থকা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বজাৰত আৱশ্যকতা পূৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । প্ৰয়োজন হ'লে ভাৰতে ইয়াক কিনিব পাৰে । জৰুৰীকালীন অৱস্থাত, যদি ভাৰতক ইয়াৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ইয়াক ভাৰতেও কিনিব পাৰে । সেই কাৰণে ভাৰতে ইয়াক স্পষ্ট কৰিব বিচাৰে যে হয় আপোনালোকে ইয়াক মজুত কৰি ৰাখিব পাৰে । কিন্তু তাৰবাবে আপোনালোকে ভাড়া দিব লাগিব । ই বিনামূলীয়া নহয় ।"
শুকুৰবাৰৰ শক্তি চুক্তিসমূহত স্বাক্ষৰ ইউএইৰ দ্বাৰা পেট্ৰ'লিয়াম ৰপ্তানিকাৰক দেশসমূহৰ সংস্থা (অ'পেক) চুক্তিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কৰা হয় । এই কৌশলগত পৰিৱৰ্তনে অধিক উৎপাদন নমনীয়তাৰ প্ৰতি থকা ইচ্ছাৰ সংকেত দিছে । ইয়াৰ ফলত উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু ভাৰতৰ দৰে ক্ৰেতাৰ বাবে মূল্য অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক হ’ব পাৰে ।
অ’পেকৰ কোটাৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পিছত ইউএইয়ে ইয়াৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি বা যোগানৰ চৰ্তসমূহ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি বলৱৎ কৰাৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিছে । যাৰ ফলত বিশ্বজনীন ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হোৱা আমদানিকাৰকসকল উপকৃত হ'ব । সম্ভাৱ্য অনুকূল চৰ্তত ভাৰতে দীৰ্ঘম্যাদী চুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত বিশ্ব শক্তিৰ বজাৰত নিজৰ দৰদামৰ স্থিতি শক্তিশালী হ’ব পাৰে ।
আহমেদে কয়, "ইউএইৰ চিন্তা হৈছে যে তেওঁলোকৰ বাবে অ’পেকৰ কোটা দিনটোত প্ৰায় ৩৭ লাখ বেৰেল । আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে যে ই চাৰি মিলিয়ন বেৰেলৰ ওপৰত হওক, হয়তো ৪.৫ । আৰু অহা বছৰত তেওঁলোকৰ ক্ষমতা প্ৰতিদিনে পাঁচ মিলিয়ন বেৰেল হ'ব ।"
ইয়াতেই ভাৰতে ভাৰতীয় কৌশলগত পেট্ৰ'লিয়াম মজুতৰ অংশ হিচাপে ইউএইৰ ফুজাইৰাত খাৰুৱা তেল মজুত কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ সন্ধান কৰাৰ বিষয়টো আহি পৰে ।
আহমেদে বৰ্ণনা কৰে, "ফুজাইৰা তেলৰ টেংকাৰেৰে ভৰি আছে । আৰু আপুনি জানেনে, জৰুৰীকালীন অৱস্থাত মানুহে টেংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অৰ্থাৎ সেই জাহাজবোৰ যিবোৰ মুকলি সাগৰলৈ যায় । তেওঁলোক সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰ মজুত কৰিবৰ বাবেও কৰিব পাৰে । আপুনি জানেনে, যেতিয়া তেলৰ দাম কম হয়, তেতিয়া মানুহে বেছি দামৰ আশাত কম দামত তেল ক্ৰয় কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি হৰমুজ বন্ধ হৈ থাকে, তেন্তে তেলৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব । যদি মই আজি ১০০ ডলাৰ প্ৰতি বেৰেলত তেল ক্ৰয় কৰোঁ, আৰু যেতিয়া মই ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া মোৰ লাভ হ'ব । কাৰণ বজাৰলৈ অহাৰ পিছত ইয়াৰ মূল্য ১২০ ডলাৰ হ'বগৈ ।"
তেওঁ কয় যে ইউএইৰ হাবছানৰ পৰা ফুজাইৰালৈ যোৱা দুটা পাইপলাইন পাইছে ।
"সেই পাইপলাইনসমূহ ইউএইৰ মুঠ তেলৰ ক্ষমতাৰ মাত্ৰ এটা সৰু অংশ । কিন্তু হৰমুজ পাইপলাইন বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে ফুজাইৰাত মুকলি হোৱা পাইপলাইন দুটা তেওঁলোকৰ মুঠ উৎপাদনৰ এক অংশহে । গতিকে অ'পেকৰ পৰা আঁতৰি অহাটোৱে কাৰো বাবে কোনো উপযোগী উদ্দেশ্য পূৰণ কৰা নাই ।"
তেওঁ কয় যে ইউএইয়ে অ’পেকৰ পৰা আঁতৰি অহাটো হৈছে এটা ভাল দিন আহিব বুলি আশা কৰা । প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয়, "তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে ৪৫ লাখ বেৰেল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, যিটো তেওঁলোকৰ অ’পেকৰ কোটাতকৈ বহুত বেছি ।"
ইফালে, আইঅ’চিএল আৰু এডিএনঅ’চি গেছ লিমিটেডৰ মাজত সহযোগিতাৰ অৰ্থ হ’ল যে নিশ্চিত এলপিজি আৰু খাৰুৱা তেলৰ যোগানে ভাৰত চৰকাৰক ৰাজসাহায্যৰ বোজা আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিকে ধৰি বজাৰৰ মূল্য আৰু বিত্তীয় প্ৰভাৱ পৰিচালনাৰ বাবে অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ বিশ্ব মূল্যৰ অস্থিৰতাৰ সময়ত এইটো উল্লেখযোগ্য হ'ব ।
মুঠতে শুকুৰবাৰে মোদীৰ ইউএই ভ্ৰমণৰ সময়ত স্বাক্ষৰিত শক্তি সহযোগিতা চুক্তিসমূহ কেৱল বাণিজ্যিক চুক্তিতকৈ বহু বেছি ওপৰত । এইবোৰে কৌশলগত মজুতৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষাক উন্নীত কৰে আৰু বিশ্বজনীন ব্যাঘাতৰ মাজতো এলপিজি যোগানৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে । এইবোৰে নতুন ভূ-ৰাজনৈতিক বাস্তৱতাও প্ৰতিফলিত কৰে । ইউএইৰ অ’পেকৰ পৰা প্ৰস্থানে ভাৰতক অধিক নমনীয় আৰু সম্ভাৱ্যভাৱে ব্যয়বহুল শক্তি অংশীদাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ।