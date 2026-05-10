প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভাস্থলীৰ সমীপত উদ্ধাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী
বেংগালুৰুৰ ৰজপথত উদ্ধাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ৷ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বেংগালুৰু চহৰ ৷
By PTI
Published : May 10, 2026 at 5:13 PM IST
বেংগালুৰু: দেওবাৰে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বেংগালুৰু চহৰ ৷ বেংগালুৰুৰ কাগলীপুৰাত দ্যা আৰ্ট অফ লিভিং ইন বেংগালুৰুৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ৪৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠান আছিল ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যেৰে বেংগালুৰুত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত হৈছিল ৷ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী কাগলীপুৰৰ সভাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে পুৱাৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে দুডাল জিলেটিক তথা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, কাগলীপুৰাৰ পৰা মাত্ৰ তিনি কিঃমি নিলগত আৰক্ষীয়ে এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে কাগলীপুৰা থানাৰ সীমাৰ টাটাগুনি নামৰ স্থানত আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচিৰ সময়ত দুডাল জিলেটিন ষ্টিক তথা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷
এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ পুৱাৰ ভাগত দুডালকৈ জেলেটিক ষ্টিক তথা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষ কৰে পদপথত ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা আছিল কাগলীপুৰত ৷ উক্ত স্থানৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিঃমি দূৰত্বত এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইতিমধ্য তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷"
এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰ জব্দ কৰাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰাপত্তাক লৈ যাতে কোনো সুৰুঙা ৰৈ নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰু অধিক নিৰাপত্তা নিয়োজিত কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷ ইফালে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এজন লোকক সন্দেহজনক কাৰণত আটক কৰা হৈছে আৰু সোধা-পোছা অব্যাহত আছে বুলিও আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
ইফালে, উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "গুৰু শ্ৰীশ্ৰী ৰবি শংকৰৰ যি ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ শিক্ষাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিছে ৷"
