বেংগালুৰুত ধাৰাবাহিক হত্যাকাণ্ড; ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ৭টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ
১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অভিযুক্ত ইন্দুশেখৰে পত্নী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যকে ধৰি সাতজন লোকক মূৰত শিলেৰে আঘাত কৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে ।
Published : November 10, 2026 at 5:38 PM IST
বেংগালুৰু : বেংগালুৰুত সংঘটিত এটা পৰিয়ালৰে সাতজন সদস্যৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে । এই হত্যাকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আৰু দুজনৰ মৃতদেহ সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে । কৰ্ণাটকৰ হাছান জিলাৰ শিৰাদি ঘাটৰ মৰানাহল্লীৰ সমীপৰ প্ৰায় ১০০ ফুট দ খাৱৈৰ পৰা সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে নলিনী আৰু শংকৰ নামৰ ব্যক্তি দুজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ লগে লগে নিহত সাতজন লোকৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ।
ছকলেছপুৰ গ্ৰাম্য থানাৰ অন্তৰ্গত মৰানাহল্লীৰ সমীপত মালেশ্বৰমৰ এএছপি প্ৰভাৱতীৰ নেতৃত্বত চলোৱা হয় এই অভিযান । নলিনী আৰু শংকৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ বাবে ৰছী ব্যৱহাৰ কৰি ১০০ ফুট দ খাৱৈত নামি পৰে আৰক্ষী জোৱান । ইয়াৰ পাছতে মৃতদেহকেইটা এম্বুলেন্সেৰে হাছানৰ এইচ আই এম এছ হাস্পতাললৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হয় ।
বেংগালুৰু চহৰ উত্তৰ সংমণ্ডলৰ ডিচিপি ন্যামাগৌড়াই জনোৱা মতে, নলিনী আৰু শংকৰৰ মৃতদেহ শিৰাদি ঘাটত উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । তেওঁ নিশ্চিত কৰিছে যে এতিয়া সাতজন ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ।
উল্লেখ্য যে ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২ নৱেম্বৰ এই ১৫ দিনৰ ভিতৰত অভিযুক্ত ইন্দুশেখৰে বেংগালুৰুৰ এটা ঘৰত পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যকে ধৰি সাতজন লোকক মূৰত শিলেৰে থেতেলিয়াই আঘাত কৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে । হত্যাকাণ্ডৰ পিছত মৃতদেহকেইটা প্লাষ্টিকেৰে মেৰিয়াই তামিলনাডু, কৰ্ণাটককে ধৰি বিভিন্ন স্থানত পেলাই দিয়ে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে ।
আনহাতে, ঘটনাক্ৰম অনুসৰণ কৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে নন্দী পাহাৰৰ সমীপত পুনীত নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তামিলনাডুৰ চেলেমৰ সমীপৰ এখন বনাঞ্চলত তেওঁৰ পত্নী সুনীতা আৰু শাহুৱেক ৰূপৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । পিছত মহীশূৰৰ চামুণ্ডি পাহাৰৰ সমীপত শিৱকুমাৰ আৰু দিব্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে শিৰাদি ঘাটত শংকৰ আৰু নলিনীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ ছয় দিনৰ ভিতৰতে ৭ জন ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।