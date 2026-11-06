পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৭ সদস্যক নৃশংসভাৱে হত্যা ! কেব চালকক গ্ৰেপ্তাৰ

পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৭ সদস্যক নৃশংসভাৱে হত্যা ! কেব চালকক গ্ৰেপ্তাৰ
বেংগালুৰুত কেব চালকে পত্নীৰ লগতে পত্নীৰ পৰিয়ালৰ আন ৬ সদস্যক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
Published : November 6, 2026 at 2:32 PM IST
বেংগালুৰু : কৰ্ণাটকত নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এজন কেব চালকে পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৭ গৰাকী সদস্যক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ইতিমধ্যে ইন্দুশেখৰ নামৰ অভিযুক্ত চালকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । অভিযোগ অনুসৰি ঘৰুৱা বিবাদৰ বাবেই ইন্দুশেখৰে পত্নী আৰু ৭ বছৰীয়া শিশুসহ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক হত্যা কৰে । আৰক্ষীৰ মতে অভিযুক্তই খুন্দনা শিলেৰে লোকসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল ।
আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে ভাশ্যাম চক্ৰৰ সমীপৰ নিজৰ বাসগৃহতে ইন্দুশেখৰে দুদিন ধৰি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল । লগতে অভিযুক্তই চিক্কাবল্লাপুৰ জিলাৰ নন্দী পাহাৰ আৰু কৰ্ণাটক উপকূলৰ চাৰমাদী ঘাটকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত মৃতদেহবোৰ পেলাই দিয়ে ।
#WATCH | Karnataka: Bengaluru City Police Commissioner Seemanth Kumar Singh says, "There was a missing case registered stating that some of their relatives have been missing for a few days. Based on that, the missing case was registered and subsequently they had doubts about some of their own relatives. The police have arrested a person who claims that, within a span of 15 to 20 days, which is subject to verification, he has murdered seven people. All of them are his relatives. More so, he has murdered his wife and all relatives of his wife. All six to seven persons are relatives of his wife, belonging to two families. This is a very, very serious offence that has happened within the family. One minor has been murdered along with six other people. We are verifying from all angles how it happened. He is giving a version that he called them one by one, murdered them, and disposed of the bodies in places he has indicated; we are verifying this with the district SPs of those areas. Six bodies have yet to be found as per the information provided by the accused..."— ANI (@ANI) November 6, 2026
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অভিযুক্তই পত্নী, অভিযুক্তৰ শাহুৱেক, পত্নীৰ দুই ভাতৃ আৰু বোৱাৰী আৰু নাতিক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । ৰাজাজিনগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে প্ৰায় ২০ বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা পত্নীৰ সৈতে ইন্দুশেখৰে পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে সঘনাই বিবাদত লিপ্ত হৈছিল । পৰিয়ালটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে বিবাদ সমাধানৰ প্ৰয়াস কৰিছিল যদিও মতানৈক্য অব্যাহত আছিল ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে সুনীতাৰ মাতৃ আৰু ভাতৃদ্বয়ৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা সমৰ্থনক লৈ ইন্দুশেখৰ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল । আনকি পত্নীৰ মাতৃগৃহলৈ সঘনাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বাধা আৰোপ কৰিছিল; অৱশ্যে সুনীতাই পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছিল ।
ফলস্বৰূপে ইন্দুশেখৰে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈছিল আৰু নিজৰ সমস্যাৰ বাবে তেওঁৰ পৰিয়ালক দোষাৰোপ কৰিছিল । যাৰ বাবে তেওঁ পৰিয়ালটোক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে ।
#WATCH | Bengaluru | The Bengaluru Police have arrested a person, Indushekar, after he claimed he killed 7 members over a family dispute. Police have taken up the case and are verifying facts and details, as per the DCP, North Bengaluru (Visuals from the accused's residence) https://t.co/UTzSyALwJD— ANI (@ANI) November 6, 2026
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ভাশ্যাম চক্ৰৰ সমীপৰ ৫৯ নং ক্ৰছৰ এটা আৱাসিক চুবুৰীত ৰাজাজিনগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে ইন্দুশেখৰে প্ৰথমে খুন্দনা শিলেৰে পত্নীক হত্যা কৰি মৃতদেহ কাপোৰেৰে মেৰিয়াই নন্দী পাহাৰৰ সমীপত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ পত্নীৰ মোবাইল ফোন বন্ধ কৰি চুবুৰীয়াক কয় যে পত্নী ভ্ৰমণলৈ গৈছে ।
পিছদিনা তেওঁ পত্নী সুনীতাৰ দুই ভাতৃক আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে নিজৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ তেওঁলোকৰ পত্নীসকলক, শাহুৱেক আৰু ৭ বছৰীয়া নাতিক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইফালে পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যই বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰীৰামপুৰা আৰক্ষী থানাত পৰিয়ালটোৰ নিৰুদ্দেশৰ অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে এই হত্যাকাণ্ড পোহৰলৈ আহে । তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে একাধিক হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উন্মোচন কৰি ইন্দুশেখৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
হত্যাকাণ্ডৰ পিছত অভিযুক্তই ঘৰটো চাফ-চিকুণ কৰাৰ লগতে তেজৰ দাগ মচিবলৈ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । মৃতদেহবোৰ যোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বাহন আৰু হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত খুন্দনা শিল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ।
Bengaluru | A person (Indushekar) has been taken into custody after he claimed he killed 7 members over a family dispute. We have taken up the case and are verifying facts and details: DCP, North Bengaluru— ANI (@ANI) November 6, 2026
অভিযুক্তই দিয়া ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে নন্দী পাহাৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ গৈ অভিযান চলাইছে । কেইবাঘণ্টা ধৰি চলা অভিযানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে নন্দী পাহাৰৰ সমীপত ৭ বছৰীয়া শিশুটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে । অৱশ্যে বাকী মৃতদেহবোৰৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
উত্তৰ সংমণ্ডলৰ তিনিগৰাকী সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তক লৈ গঠিত বিশেষ দলে মৃতদেহবোৰৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছে বুলি সূত্ৰই জনাইছে । আৰক্ষীয়ে ঘৰুৱা বিবাদৰ সন্দেহ কৰিছে যদিও ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে । ইন্দুশেখৰৰ লগতে এই ঘটনাত কোনো জড়িত আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :
পত্নীক হত্যা কৰি চৰম সিদ্ধান্ত এজনৰ, ৰহস্য হৈ ৰ’ল ঘটনাৰ কাৰণ!