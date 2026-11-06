ETV Bharat / bharat

পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৭ সদস্যক নৃশংসভাৱে হত্যা ! কেব চালকক গ্ৰেপ্তাৰ

বেংগালুৰুত কেব চালকে পত্নীৰ লগতে পত্নীৰ পৰিয়ালৰ আন ৬ সদস্যক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

Bengaluru cab driver kills wife, six members of her family
পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৭ সদস্যক হত্যাৰ অভিযোগত কেব চালকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংগালুৰু : কৰ্ণাটকত নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এজন কেব চালকে পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৭ গৰাকী সদস্যক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ইতিমধ্যে ইন্দুশেখৰ নামৰ অভিযুক্ত চালকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । অভিযোগ অনুসৰি ঘৰুৱা বিবাদৰ বাবেই ইন্দুশেখৰে পত্নী আৰু ৭ বছৰীয়া শিশুসহ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক হত্যা কৰে । আৰক্ষীৰ মতে অভিযুক্তই খুন্দনা শিলেৰে লোকসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল ।

আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে ভাশ্যাম চক্ৰৰ সমীপৰ নিজৰ বাসগৃহতে ইন্দুশেখৰে দুদিন ধৰি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল । লগতে অভিযুক্তই চিক্কাবল্লাপুৰ জিলাৰ নন্দী পাহাৰ আৰু কৰ্ণাটক উপকূলৰ চাৰমাদী ঘাটকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত মৃতদেহবোৰ পেলাই দিয়ে ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অভিযুক্তই পত্নী, অভিযুক্তৰ শাহুৱেক, পত্নীৰ দুই ভাতৃ আৰু বোৱাৰী আৰু নাতিক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । ৰাজাজিনগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে প্ৰায় ২০ বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা পত্নীৰ সৈতে ইন্দুশেখৰে পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে সঘনাই বিবাদত লিপ্ত হৈছিল । পৰিয়ালটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে বিবাদ সমাধানৰ প্ৰয়াস কৰিছিল যদিও মতানৈক্য অব্যাহত আছিল ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে সুনীতাৰ মাতৃ আৰু ভাতৃদ্বয়ৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা সমৰ্থনক লৈ ইন্দুশেখৰ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল । আনকি পত্নীৰ মাতৃগৃহলৈ সঘনাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বাধা আৰোপ কৰিছিল; অৱশ্যে সুনীতাই পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছিল ।

ফলস্বৰূপে ইন্দুশেখৰে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈছিল আৰু নিজৰ সমস্যাৰ বাবে তেওঁৰ পৰিয়ালক দোষাৰোপ কৰিছিল । যাৰ বাবে তেওঁ পৰিয়ালটোক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে ।

সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ভাশ্যাম চক্ৰৰ সমীপৰ ৫৯ নং ক্ৰছৰ এটা আৱাসিক চুবুৰীত ৰাজাজিনগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে ইন্দুশেখৰে প্ৰথমে খুন্দনা শিলেৰে পত্নীক হত্যা কৰি মৃতদেহ কাপোৰেৰে মেৰিয়াই নন্দী পাহাৰৰ সমীপত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ পত্নীৰ মোবাইল ফোন বন্ধ কৰি চুবুৰীয়াক কয় যে পত্নী ভ্ৰমণলৈ গৈছে ।

পিছদিনা তেওঁ পত্নী সুনীতাৰ দুই ভাতৃক আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে নিজৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ তেওঁলোকৰ পত্নীসকলক, শাহুৱেক আৰু ৭ বছৰীয়া নাতিক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইফালে পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যই বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰীৰামপুৰা আৰক্ষী থানাত পৰিয়ালটোৰ নিৰুদ্দেশৰ অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে এই হত্যাকাণ্ড পোহৰলৈ আহে । তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে একাধিক হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উন্মোচন কৰি ইন্দুশেখৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

হত্যাকাণ্ডৰ পিছত অভিযুক্তই ঘৰটো চাফ-চিকুণ কৰাৰ লগতে তেজৰ দাগ মচিবলৈ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । মৃতদেহবোৰ যোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বাহন আৰু হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত খুন্দনা শিল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ।

অভিযুক্তই দিয়া ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে নন্দী পাহাৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ গৈ অভিযান চলাইছে । কেইবাঘণ্টা ধৰি চলা অভিযানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে নন্দী পাহাৰৰ সমীপত ৭ বছৰীয়া শিশুটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে । অৱশ্যে বাকী মৃতদেহবোৰৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

উত্তৰ সংমণ্ডলৰ তিনিগৰাকী সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তক লৈ গঠিত বিশেষ দলে মৃতদেহবোৰৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছে বুলি সূত্ৰই জনাইছে । আৰক্ষীয়ে ঘৰুৱা বিবাদৰ সন্দেহ কৰিছে যদিও ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে । ইন্দুশেখৰৰ লগতে এই ঘটনাত কোনো জড়িত আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :

পত্নীক হত্যা কৰি চৰম সিদ্ধান্ত এজনৰ, ৰহস্য হৈ ৰ’ল ঘটনাৰ কাৰণ!

TAGGED:

BENGALURU MURDER CASE
পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৭ সদস্যক হত্যা
বেংগালুৰুত নৃশংস হত্যাকাণ্ড
খুন্দনা শিলেৰে আক্ৰমণ
কেব চালকক গ্ৰেপ্তাৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.