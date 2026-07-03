ETV Bharat / bharat

ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত কিমান সুৰক্ষিত আপোনাৰ পোনাটি ?

শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা বেংগালুৰুৰ ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত শিশু নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ’ই সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে ৷

Bengaluru daycare abuse
ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত শিশু নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 5:14 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংগালুৰু: ব্যস্ত সময়সূচী বা চাকৰিৰ তাগিদাত আজিকালি বহুতে নিজৰ সন্তানক ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত থৈ যায় আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই স্থানৰ পৰা অভিভাৱকে সন্তানক লৈ যায় ৷ আপুনিও বাৰু নিজৰ সন্তানটিক ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত থৈ যায় নেকি ? যদিহে আপোনাৰ পোনাটিক এনে চেণ্টাৰত থৈ যায়, তেন্তে এই বাতৰি আপোনাৰ বাবে ৷

আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰয়োজনীয় সা-সৰঞ্জাম দি ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত সন্তানটিক থৈ যায় হয়, কিন্তু সেই চেণ্টাৰত থকা কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ সন্তানটিৰ কিমান যত্ন লয় বাৰু, কেতিয়াবা মন কৰিছেনে ? শেহতীয়াকৈ কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানী বেংগালুৰুত ঘটা এটা ঘটনাই সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে ৷ সামাজিক মাধ্যমতো বিয়পি পৰিছে এক ভিডিঅ’ ৷

এই ভিডিঅ’টো বেংগালুৰুৰ এটা বৃহৎ কোম্পানীৰ কেম্পাছত অৱস্থিত ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত শিশু নিৰ্যাতন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, চেণ্টাৰটোত থকা কেয়াৰটেকাৰসকলে পিতৃ-মাতৃ বা অইন কোনো কাৰণত কন্দা শিশুসকলক প্ৰহাৰ কৰে ৷ লগতে তেওঁলোকে শিশুসকলক ভয়-ভাবুকিও প্ৰদান কৰে ৷

কোনো কোনোৱে আকৌ বেছিকৈ আমনি কৰা শিশুক গা-ধোৱা ঘৰ, ৱাচিং মেচিন আদিতো ভৰাই থৈ দিয়ে ৷ শেহতীয়াকৈ শিশুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা এই ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল ৷

ইতিমধ্যে শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱা বেংগালুৰুৰ ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত কৰ্মৰত পাঁচগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অপৰাধমূলক গোচৰ দাখিল কৰাৰ লগতে দুগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । জানিব পৰা মতে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উক্ত ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।

  • গ্ৰেপ্তাৰ দুগৰাকী মহিলা

শুকুৰবাৰে বেংগালুৰুৰ ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বেংগালুৰুৰ উপায়ুক্তৰ মতে, এই গোচৰত দাখিল কৰা এজাহাৰত মহিলাগৰাকীৰ নাম দ্বিতীয় অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

শিশুৰ ওপৰত কৰা অত্য়াচাৰৰ ভিডিঅ’ ফুটেজ পৰীক্ষণ কৰাৰ অন্তত মহিলাগৰাকীক চিনাক্ত কৰি আৰক্ষীয়ে তেওঁক নিজৰ জিম্মাত লয় ৷ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব আৰু তদন্ত অব্যাহত থাকিব ৷ ইয়াৰ লগে লগে তেওঁক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাখি সোধা-পোছা কৰি বিচৰা কৰা হ’ব ।’’

  • কৰ্ণাটক চৰকাৰে কোম্পানীটোৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছেঃ প্ৰিয়ংক খাৰ্গে

কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গে শুকুৰবাৰে কয় যে শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ সৈতে জড়িত কোম্পানীটোৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে । এনে ক্ষেত্ৰত “শূন্য সহনশীলতা” থাকিব আৰু তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত খাৰ্গে কয়, ‘‘মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগে ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে আৰু ডেকেয়াৰ চেণ্টাৰ চলোৱা সংস্থাসমূহে নিৰ্ধাৰিত নিৰ্দেশনা আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বব্যাপী পৰিচালনা পদ্ধতি (SOPs) কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগে ৷’’

  • NCPCR-ৰ মতামত

ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগে (NCPCR) বেংগালুৰুৰ আই টি কোম্পানী এটাৰ চৌহদৰ ভিতৰত চলি থকা ডেকেয়াৰ চেণ্টাৰত শিশুৰ ওপৰত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ২০২৬ চনৰ ২ জুলাই তাৰিখে বেংগালুৰু নগৰীয়া উপ আয়ুক্ত পি এছ কান্তৰাজুক উদ্দেশ্যি লিখা এখন পত্ৰত NCPCR-এ কয় যে জ্যেষ্ঠ কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ পৰেশ শ্বাহৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ দলটোৱে শুকুৰবাৰে আৰু অধিক তথ্য সন্ধানৰ বাবে তদন্তৰ খাতিৰত বেংগালুৰু ভ্ৰমণ কৰিব ।

  • ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগতো এক সুকীয়া এজাহাৰ দাখিল

জিলা শিশু সুৰক্ষা ইউনিটৰ (District Child Protection Unit) আইনী সহ-প্ৰবেচন বিষয়া তিলকেশ্বৰ কুমাৰৰ এজাহাৰৰ পাছত ২৯ জুনত এইচ এ এল আৰক্ষী থানাত গোচৰ দাখিল কৰা হৈছিল । বিভাগটোৱে এই দুৰ্ব্যৱহাৰৰ ভিডিঅ’ হোৱাটছএপযোগে লাভ কৰাৰ পাছতে এই অভিযোগ দাখিল কৰে । কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ (KSCPCR)তো ঘটনাক লৈ এক সুকীয়া এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় ।

অভিযোগ অনুসৰি, ২৫ জুনত এই কাণ্ড পোহৰলৈ আহে ৷ দাখিল কৰা এজাহাৰত মঞ্জুলা, বিজয়লক্ষ্মী, ভৱনী, সিন্ধু, বিন্দু - এই পাঁচগৰাকী কৰ্মীৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

  • শিশুক শাস্তি বিহা হৈছে

অভিযোগ অনুসৰি, অভিযুক্তই শিশুকেইটাৰ যত্ন লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল ৷ কান্দি থকা শিশুক ভয় খুৱাবলৈ ৱাশ্বিং মেচিনৰ ড্ৰামৰ ভিতৰত বহিবলৈ দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আনকি কিছু শিশুক পানীৰে ভৰা সৰু পাইপৰ পৰাও ঠেলি দিয়া হয় ৷ লগতে আন কিছু শিশুক বাথৰূমত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ভিডিঅ’সমূহত দেখা গৈছে যে চেণ্টাৰৰল লোকসকলে শিশুসকলৰ ওপৰত টয়লেট জেট স্প্ৰেৰে পানী ছটিয়াই তেওঁলোকৰ মুখত মাৰি দিয়ে ৷

এজন আৰক্ষী বিষয়াই কয়, “সৰু শিশুসকলক ৱাশ্বিং মেচিনৰ ভিতৰত বহিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল, পানী স্প্ৰে’ কৰা হৈছিল আৰু বাথৰূমত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল যাতে তেওঁলোকক শান্ত কৰি ৰখাব পাৰে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ডে কেয়াৰত কোম্পানীটোৰ কৰ্মচাৰীৰ সন্তান আছিল, বহুতে কৰ্মস্থলীত থকাৰ সময়তে তাতে তেওঁলোকৰ সন্তানক এৰি থৈ গৈছিল । এই ভিডিঅ’সমূহ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে অভিভাৱকসকলক ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৷ কৰ্পৰেট কেম্পাছত চলি থকা শিশুৰ ডে কেয়াৰসমূহৰ সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড আৰু নিৰীক্ষণৰ ওপৰত গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।’’

  • কোম্পানীটোৰ মতামত

এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কোম্পানীটোৰ শীৰ্ষ বিষয়াই কয় যে কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা আৰু মংগল তেওঁলোকৰ বাবে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে আইন প্ৰয়োগকাৰী আৰু শিশু সুৰক্ষা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।

ইফালে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ডে কেয়াৰৰ সুবিধাটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছে । এই কাণ্ডই কৰ্পৰেট কেম্পাছৰ ভিতৰত চলি থকা ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ, তত্বাৱধান আৰু জবাবদিহিতাৰ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

আনহাতে, তদন্তকাৰীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে ভাইৰেল ভিডিঅ’ আৰু অন্যান্য প্ৰমাণ পৰীক্ষা কৰি আছে ৷

লগতে পঢ়ক : অমৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ: মহাদেৱৰ বন্দনাৰে মুখৰিত জম্মু-কাশ্মীৰৰ নুনৱান আৰু বাল্টাল শিবিৰ

লগতে পঢ়ক : ছয়টা প্ৰজন্মৰ এখন ঘৰ: ৮৩ সদস্যৰ পৰিয়ালে জীয়াই ৰাখিছে একতাৰ পৰম্পৰা

TAGGED:

ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰত শিশু নিৰ্যাতন
বেংগালুৰুত শিশু নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ
ই টিভি ভাৰত অসম
শিশু নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল
BENGALURU DAYCARE ABUSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.