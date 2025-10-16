অতিমাত্ৰা এনাস্থেচিয়া প্ৰদানেৰে চিকিৎসক পত্নীক হত্যা; গ্ৰেপ্তাৰ বেংগালুৰুৰ শল্যচিকিৎসক

অতিমাত্ৰা এনাস্থেচিয়া প্ৰদানেৰে চিকিৎসক পত্নীক হত্যা; গ্ৰেপ্তাৰ বেংগালুৰুৰ শল্যচিকিৎসক
এপ্ৰিল মাহত ভুক্তভোগীৰ মৃত্যু হৈছিল । আনহাতে, ফৰেনছিক প্ৰতিবেদনত তেওঁৰ শৰীৰত প্ৰ’প’ফ’লৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছত ১৩ অক্টোবৰত চিকিৎসকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
Published : October 16, 2025 at 2:07 PM IST
বেংগালুৰু : চিকিৎসাৰ অজুহাতত বাৰে বাৰে এনাস্থেচিয়া প্ৰদান কৰি ছমাহ পূৰ্বে চিকিৎসক পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বেংগালুৰুৰ এজন শল্যচিকিৎসকক । বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
মাৰাথাহল্লী আৰক্ষীয়ে ১৩ অক্টোবৰত ভিক্টোৰিয়া হাস্পতালৰ শল্যচিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্ৰ ৰেড্ডীক (৩১) গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তেওঁৰ পত্নী তথা চৰ্ম বিশেষজ্ঞ কৃতিকা ৰেড্ডীক (২৮) অতিমাত্ৰাত এনাস্থেচিয়া প্ৰদানৰ ফলত গুৰুতৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ ফলতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, অভিযুক্তই তেওঁৰ মৃত্যুক স্বাভাৱিক মৃত্যু হিচাপে ভুলকৈ উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ।
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত দুয়োৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । সূত্ৰই জনোৱা মতে, বিয়াৰ পূৰ্বে পত্নী আৰু পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ নকৰাৰ বাবে অভিযুক্ত ক্ৰোধিত হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ২৪ এপ্ৰিলত অভিযুক্ত শল্যচিকিৎসকগৰাকীয়ে কৃতিকাক অসুস্থ বুলি দাবী কৰি নিকটৱৰ্তী মুনেকোলালুৰ আয়্যাপ্পা লেআউটৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় । তাত চিকিৎসকে তেওঁক পৰীক্ষা কৰি ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ।
অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ প্ৰতিবেদন পৰিণত হ'ল হত্যাৰ গোচৰত
আৰক্ষী আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ সিঙে জনোৱা মতে, এই ঘটনাৰ পিছতে অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ প্ৰতিবেদন (Unnatural Death Report, UDR) দাখিল কৰা হয় । তাত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত চৰ্ম বিশেষজ্ঞগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হয় ।
আৰক্ষী আয়ুক্ত সিঙে কয়, "২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত মাৰাথাহল্লী থানাত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ ইউ ডি আৰ ৰিপ’ৰ্ট পোৱা গৈছিল যদিও তেনেধৰণৰ কোনো অভিযোগ নাছিল... আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি ফৰেনছিক লেবৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।"
ইউ ডি আৰৰ দলটোৱে এই কাৰ্যত ব্যৱহৃত কেনুলা ছেট, ইনজেকচন টিউব আৰু অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্ৰীকে ধৰি বস্তুগত প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তদন্তকাৰী বিষয়াসকলক গতাই দিয়ে ।
সেইদিনাই তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ মৃতকৰ মৃতদেহৰ পৰা ভিছেৰা নমুনাও সংগ্ৰহ কৰি বিশেষজ্ঞৰ মতামতৰ বাবে ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰলৈ (Forensic Science Laboratory, FSL) প্ৰেৰণ কৰে ।
ইমানৰ পিছতো অভিযুক্ত চিকিৎসকজনে আৰক্ষীৰ অভিযোগ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা দুয়োটাকে পৰিহাৰ কৰিবলৈ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিলেও আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কামত (autopsy) আগবাঢ়ে ।
এফ এছ এলৰ বিশেষজ্ঞসকলে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত কয় যে মৃতকৰ অংগত প্ৰ’প’ফ’ল পদাৰ্থৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে । ইয়াৰ পিছতে মৃতকৰ পিতৃ মুনি ৰেড্ডীয়ে ১৩ অক্টোবৰত মাৰাথাহল্লী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰি জোঁৱায়েকে (ডাঃ ৰেড্ডী) তেওঁৰ কন্যাক সংজ্ঞাহীন কৰা ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে এই অভিযোগৰ ওপৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি মাৰাথাহল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক বেংগালুৰুৰ পৰা ৪০০ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ উডুপিৰ মণিপালৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তাত তেওঁ এখন সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি আছিল । আৰক্ষী আয়ুক্ত সিঙে কয় যে সকলো প্ৰমাণেই হত্যাকাণ্ডত স্বামী জড়িত থকাৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে ।
"এতিয়ালৈকে যি প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, সেই প্ৰমাণে তেওঁৰ স্বামীৰ দিশে আঙুলিয়াই দিয়ে । কাৰণ তেৱেঁই আছিল সেইজন ব্যক্তি, যিয়ে তেওঁক প্ৰথম অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু তেওঁৰ কি হৈছিল তাৰ অভিযোগ কেতিয়াও কৰা নাছিল । লগতে কৈছিল যে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয় আৰু তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
আনহাতে, কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগ কৰে যে ডাঃ ৰেড্ডীয়ে তেওঁৰ পেছাগত সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰেৰে চিকিৎসালয়খনৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ আৰু আই চি ইউৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ঔষধটো ক্ৰয় আৰু প্ৰদান কৰিছিল ।
পিতৃৰ অভিযোগ দাখিল
মুনি ৰেড্ডীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ২১ এপ্ৰিলৰ নিশা জোঁৱায়েকে গুঞ্জুৰৰ নিজৰ ঘৰত পত্নীক গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা বুলি কৈ সংজ্ঞাহীন কৰে ।
"পিছদিনা পুৱা তেওঁক আমাৰ ঘৰলৈ আনি তাতেই জিৰণি ল'বলৈ এৰি থৈ যায় । সেইদিনা সন্ধিয়া ঘূৰি আহি মোৰ ছোৱালীজনীক নিশা অধিক ঔষধ দিয়ে । তেতিয়াও মোৰ ছোৱালীজনী সচৰাচৰৰ দৰে খাদ্য খোৱাৰ পিছত সুস্থ হৈ উঠো । অৱশ্যে ২৩/০৪/২০২৫ তাৰিখে দুপৰীয়া ভৰিত সুমুৱাই দিয়া আই ভি কেনুলাৰ (IV cannula) বাবে তেওঁৰ অত্যন্ত বিষ হয় । ৱাটছএপৰ মাধ্যমেৰে মই তেওঁক সোধো, 'এইটো আঁতৰাই দিব পাৰি নেকি' । কিন্তু তেওঁ ইয়াক আঁতৰাই নিদিবলৈ কয় । বৰঞ্চ তেওঁ আশ্বাস দিয়ে যে যদি তেওঁক আন এটা ড’জ দিয়া হয়, তেন্তে বিষটো পুনৰ নাহে ।" পিতৃয়ে নিজৰ অভিযোগত দাবী কৰে ।
২৩ এপ্ৰিলৰ নিশা প্ৰায় ৯ বজাত অভিযুক্তই পুনৰ আই ভিৰ জৰিয়তে ঔষধ প্ৰদান কৰে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
"২৪/০৪/২০২৫ তাৰিখে পুৱা প্ৰায় ৭.৩০ বজাত আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে কৃতিকাই কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই । তেওঁ কোনো মাত-বোল নকৰাত মই আৰু মোৰ জোঁৱায়ে লগে লগে তেওঁক আমাৰ গাড়ীৰে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাওঁ । তাত থকা চিকিৎসকে তেওঁক পৰীক্ষা কৰি হাস্পতাল পোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰে ।" পিতৃয়ে কয় ।
তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে জোঁৱায়েক চিকিৎসক হোৱাৰ পিছতো তেওঁক আনকি চি পি আৰো কৰা নাছিল । "তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে জোৰ দিছিল যে মৃতদেহটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব নালাগে । লগতে কয় যে আমি তেওঁৰ মৃতদেহ আমাৰ গাঁৱলৈ লৈ যাম । অৱশ্যে মোৰ ডাঙৰ কন্যা ডাঃ নিকিতাই মাৰাথাহল্লী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইউ ডি আৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কৃতিকাই স্বামীক সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰিছিল । কাৰণ তেওঁৰ প্ৰেম আৰু তেওঁৰ বৃত্তিত বিশ্বাস আছিল । কিন্তু যি চিকিৎসা জ্ঞানে জীৱন ৰক্ষা কৰিব লাগিছিল, সেই জ্ঞানকেই তেওঁৰ জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । আমাৰ পৰিয়ালে এই পূৰ্ব পৰিকল্পিত কাৰ্যৰ বাবে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিচাৰিছোঁ । লগতে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ বাবে ন্যায় বিচাৰিছোঁ । কিয়নো তেওঁৰ ক্ষতি কেৱল ব্যক্তিগত নহয়, ই সমাজৰ বাবেও এক বৃহৎ ক্ষতি ।" তেওঁ লগতে কয় ।