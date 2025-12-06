ETV Bharat / bharat

স্বদেশত উপস্থিত বিদেশীৰ সন্দেহত বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত সোণালী আৰু পুত্ৰ

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বাংলাদেশলৈ বিতাড়ন কৰা গৰ্ভৱতী সোণালী খাতুন আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক ঘূৰাই অনা হ'ল ভাৰতলৈ ।

Sunali Khatun with her son soon after their return
স্বদেশত উপস্থিত বিদেশীৰ সন্দেহত বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত সোণালী আৰু পুত্ৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 6, 2025 at 11:31 AM IST

মালদা (পশ্চিমবংগ) : অৱশেষত স্বদেশলৈ উভতিল বীৰভূমৰ ২৬ বছৰীয়া সোণালী খাতুন আৰু তেওঁ পুত্ৰ ছাবিৰ । অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সন্দেহত বাংলাদেশলৈ বিতাড়ন কৰি ১০৩ দিন কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া উত্তৰ বংগৰ মালদা সীমান্তৰে তেওঁলোকক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হয় ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰক তেওঁলোকক ঘূৰাই অনাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় । বাংলাদেশত থকা আন ৪ গৰাকী লোককো ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । অৱশ্যে তেওঁলোকক কেতিয়া ঘূৰাই অনা হ'ব সেয়া এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ।

এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে গৰ্ভৱতী সোণালীক আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক সন্ধিয়া প্ৰায় ৭ বজাত উপ-উচ্চায়ুক্ত পদবীৰ এজন বিষয়াৰ হাতত গতাই দিয়া হয়, য'ৰ পৰা প্ৰথমে তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকতাৰ বাবে মেহেদীপুৰৰ বি এছ এফৰ শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হয় । তাৰ পিছত চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ বাবে মালদা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বীৰভূম জিলাৰ মুৰাৰাইৰ পাইকাৰ গাঁৱৰ দৰ্জীপাৰা অঞ্চলত থকা বাসগৃহলৈ শনিবাৰে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে ১৮ জুনত দিল্লীৰ কাটজু নগৰ আৰক্ষীয়ে ছেক্টৰ ২৬ৰ বাংলা বস্তিৰ পৰা আটক কৰিছিল তেওঁলোকক । য'ত তেওঁ দুটা দশকৰো অধিক সময় বাস কৰি আছিল আৰু ৰেগপিকাৰ আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰী সংগ্ৰহৰ কাম কৰিছিল । বাংলাদেশীৰ সন্দেহত সোণালীক পৰৱৰ্তী সময়ত স্বামী দানেশ আৰু পুত্ৰৰ সৈতে বিদেশী আঞ্চলিক পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বাংলাদেশলৈ বিতাড়ন কৰা হৈছিল ।

বীৰভূমৰ একেখন গাঁৱৰে আন এটা পৰিয়ালকো বিতাড়ন কৰা হৈছিল । তেওঁলোক আছিল ছুইটী বিবি আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰ । যোৱা ২০ আগষ্টৰ পৰা বাংলাদেশৰ চাপাই নবাবগঞ্জ সংশোধনী কেন্দ্ৰত অভিযুক্ত "অনুপ্ৰৱেশকাৰী" হিচাপে আটক কৰি ৰখা হৈছিল । ১ ডিচেম্বৰত ন্যায়িক দণ্ডাধীশে ৫ হাজাৰ টকাৰ বণ্ডত তেওঁলোকৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২৬ ছেপ্টেম্বৰত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । য'ত কেন্দ্ৰক বংগৰ পৰা সোণালী আৰু আন ৫ গৰাকী প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক ঘূৰাই অনাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু আদেশ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে ৪ সপ্তাহৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ।

বিতাড়িত পৰিয়ালক অৱশেষত স্বদেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ পিছত টিএমচিৰ সাংসদ ছমিৰুল ইছলামে এক্সত লিখিছে, "অৱশেষত বাংলা-বিৰোধী জমিদাৰৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধৰ অন্তত সোণালী খাতুন আৰু তেওঁৰ নাবালক পুত্ৰ ভাৰতলৈ উভতি আহিছে । এই দিনটো দৰিদ্ৰ বঙালীৰ ওপৰত কৰা নিৰ্যাতন আৰু অত্যাচাৰ উন্মোচন কৰা এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হিচাপে স্মৰণ কৰা হ'ব । গৰ্ভৱতী সোণালীক চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত বলপূৰ্বকভাৱে বিতাড়িত কৰা হৈছিল । ৬ মাহৰ কল্পনাতীত দুখ-কষ্ট সহ্য কৰাৰ পিছত তেওঁ আৰু তেওঁৰ সন্তান অৱশেষত নিজৰ গৃহভূমিলৈ উভতি আহিছে ।"

বিতাড়িত পৰিয়ালকেইটাৰ সমৰ্থনত তেওঁ লগতে কয়,"উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো বিগত দুদিনত দৰিদ্ৰ বিৰোধী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ তাৎক্ষণিক প্ৰত্যাৱৰ্তন নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল । ইয়াৰ ফলস্বৰূপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত আমাৰ অধিবক্তাসকলে এই বিষয়টো পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল । তেতিয়াহে অৱশেষত প্ৰত্যাৱৰ্তন সম্ভৱ হ'ল ।"

সোণালীক স্বদেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ সময়ত সীমান্তত উপস্থিত থকা মালদা জিলা পৰিষদৰ সভাপতি লিপিকা বৰ্মন ঘোষে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, "কিয় আন ৪ গৰাকী এতিয়াও বাংলাদেশত আবদ্ধ হৈ আছে ? যেতিয়া শীৰ্ষ ন্যায়ালয়েও তেওঁলোকক প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ নিৰ্দেশ দিছিল । মই ইয়াত উপস্থিত থকা উপ-উচ্চায়ুক্তক সোণালী আৰু তেওঁৰ সন্তানক গ্ৰহণ কৰি সুধিছিলো যে তেওঁৰ স্বামী আৰু বীৰভূমৰ আন ৩ গৰাকীক কিয় ঘূৰাই অনা হোৱা নাই । তেওঁ মোক কোনো উত্তৰ নিদিলে ।"

লগতে পঢ়ক :মানৱীয় ভিত্তিত বাংলাদেশী গৰ্ভৱতী মহিলা-সন্তানক ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অনুমতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

