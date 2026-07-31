টাৰ্গেটত বহু কেইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা ! পশ্চিম বংগত গ্ৰেপ্তাৰ জইছ-ই-মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী
শুকুৰবাৰে পুৱা বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে বৰ্ধমানৰ ৰেনেছাঁ হাউছিং কমপ্লেক্সৰ পৰা মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পুলৱামা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত চিআৰপিএফৰ ৪০ জন জোৱান নিহত হৈছিল ।
Published : July 31, 2026 at 3:29 PM IST
বৰ্ধমান: পশ্চিম বংগত আৰক্ষীৰ জালত সন্দেহযুক্ত জইছ-ই-মহম্মদ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্য ৷ ২০১৯ চনৰ পুলৱামা আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড ছাজ্জাদ ভাটৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা জইছ-ই-মহম্মদৰ সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদী হামিদ মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শুকুৰবাৰে পশ্চিম বংগ আৰক্ষীয়ে এক অগ্ৰগতি লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে ।
সূত্ৰ অনুসৰি, শুকুৰবাৰে পুৱা বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে বৰ্ধমানৰ ৰেনেছাঁ হাউছিং কমপ্লেক্সৰ পৰা মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তদন্তকাৰীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে তেওঁৰ জম্মু-কাশ্মীৰত চলি থকা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল আৰু তেওঁ বহুবাৰ অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
তেওঁলোকে কয়, ‘‘মণ্ডলে জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতাসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে বৰ্ধমানত গোপনে বাস কৰিছিল ।’’
সূত্ৰই আৰু দাবী কৰে যে পুলৱামা আক্ৰমণৰ কথিত মাষ্টাৰমাইণ্ড ছাজ্জাদ ভাটৰ সৈতে মণ্ডলৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে ৷ অৱশ্যে এই দাবী স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই ৷ ২০১৯ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত উক্ত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত চিআৰপিএফৰ ৪০ জন জোৱান নিহত হৈছিল ।
নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থকা এছটিএফৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কেইবাখনো নথি উদ্ধাৰ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি মণ্ডলৰ হাতত পশ্চিম বংগৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিষয়ে তথ্য আছিল আৰু তদন্তকাৰীয়ে তেওঁলোক সম্ভাৱ্য লক্ষ্য হ’ব পাৰে নেকি সেইটো পৰীক্ষা কৰি আছে ।’’
আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মণ্ডলক কলকাতাৰ পশ্চিম বংগ আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ৷ তাতেই তেওঁক অধিক জেৰা কৰা হ’ব বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।
ইফালে, ঘন জনবসতিপূৰ্ণ আৱাসিক অঞ্চলটোৰ পৰা মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ কেনেকৈ ধৰা পৰাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আত্মগোপন কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় । বৰ্তমানলৈকে বৰ্ধমান জিলা আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ ৰাজহুৱা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক: ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত খহি পৰিল চাৰি মহলীয়া অট্টালিকা: ৯ জনৰ মৃত্যু