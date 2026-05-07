নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাত জৰ্জৰিত বংগ: এইবাৰ বোমা আক্ৰমণত ৫ বিজেপি কৰ্মী আহত
অচিনাক্ত আক্ৰমণকাৰীয়ে বিজেপি কৰ্মীৰ ওপৰত ক্ৰুড বোমা নিক্ষেপ কৰাত কমেও পাঁচজন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে ।
By PTI
Published : May 7, 2026 at 3:11 PM IST
কলকাতা : নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত পশ্চিমবংগত সৃষ্টি হোৱা হিংসাত্মক ঘটনা তীব্ৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে । এই ঘটনা চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হয় বুধবাৰে নিশা । বংগৰ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে । এইবাৰ বিজেপি কৰ্মীক বোমাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ আহিছে ।
আৰ জি কৰ ঘটনাৰ ভুক্তভোগীৰ মাতৃ তথা নৱনিৰ্বাচিত বিজেপি বিধায়ক ৰত্না দেৱনাথৰ বাসগৃহৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ ২৪ পৰগনা জিলাৰ পানীহাটীত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত ৫ জন বিজেপি সমৰ্থক আহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
বুধবাৰে নিশা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী চন্দ্ৰনাথ ৰথক মটৰচাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয় । আনহাতে, তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰতিশোধমূলক হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গেৰুৱা শিবিৰে ।
পানীহাটীৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ ইনষ্টিটিউচনৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই বোমা বিস্ফোৰণ । অচিনাক্ত আক্ৰমণকাৰীয়ে বিজেপি কৰ্মীৰ এটা দলৰ ওপৰত ক্ৰুড বোমা নিক্ষেপ কৰাত কমেও পাঁচজন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে । আহতসকলক কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, পানীহাটীৰ ২নং ৱাৰ্ডৰ দত্ত পথত বিজেপি কৰ্মীসকলে তাৰ বাসিন্দাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি থকাৰ সময়তে মটৰচাইকেল আৰোহী এটা দলে তেওঁলোকক বোমাৰে আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে ।
আনহাতে, বিজেপিয়ে আক্ৰমণকাৰীক তৃণমূল কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে এই অভিযোগ মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন দলটোৱে অস্বীকাৰ কৰে ।
এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই কয়, "আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত লোকসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ চাৰিওফালৰ অঞ্চলৰ চিচিটিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি আছোঁ । অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অভিযান চলোৱা হৈছে ।"
অঞ্চলটোত ব্যাপক মাত্ৰাত আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি কঠোৰভাৱে সতৰ্কতা বজাই ৰাখিছোঁ আৰু মানুহক উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
