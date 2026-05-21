ETV Bharat / bharat

মাদ্ৰাছাত বাধ্যতামূলক বন্দে মাতৰম: শিক্ষা বিভাগে দিলে নিৰ্দেশনা

ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো মাদ্ৰাছাতে 'বন্দে মাতৰম' গোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে । মাদ্ৰাছা শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা ।

Bengal govt orders singing of Vande Mataram
বংগৰ মাদ্ৰাছাত বাধ্যতামূলক বন্দে মাতৰম (File Photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: এতিয়াৰে পৰা পশ্চিমবংগৰ প্ৰতিখন মাদ্ৰাছাতে পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাত জাতীয় গীত 'বন্দে মাতৰম' বাধ্যতামূলক হ'ব । তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ সকলো মাদ্ৰাছালৈ চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । পশ্চিমবংগৰ 'বিকাশ ভৱনে' (শিক্ষা বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়) জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি মাদ্ৰাছা শিক্ষা বিভাগৰ অধীনস্থ সকলো মাদ্ৰাছা, এছএছকে, এমএছকেত পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত দৈনিক 'বন্দে মাতৰম' গাব লাগিব ।

মাদ্ৰাছা শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতিলিপি সকলো জিলা দণ্ডাধীশ, জিলা শিক্ষা বিষয়া, পশ্চিমবংগ মাদ্ৰাছা শিক্ষা পৰিষদ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এই নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছতহে ইয়াক জাৰি কৰা হৈছে ।

Bengal govt orders singing of Vande Mataram
মাদ্ৰাছাত বন্দে মাতৰম বাধ্যতামূলক সম্পৰ্কে শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat)

ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু চৰকাৰী অনুদানপ্ৰাপ্ত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে জাতীয় গীত গোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল । শিক্ষা বিভাগৰ এক অধিসূচনাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত 'জন গণ মন'ৰ সমান্তৰালভাৱে দৈনিক পুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 'বন্দে মাতৰম' গাব লাগিব । শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মুৰব্বীসকলক এই নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে অহা সোমবাৰৰ পৰা (১৮ মে') ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়তে 'বন্দে মাতৰম'ক প্ৰাৰ্থনা হিচাপে আৰম্ভ কৰা হ'ব । তেওঁ ভাষণত কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে জাতীয়তাবাদ আৰু দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়তে 'বন্দে মাতৰম' গোৱা বাধ্যতামূলক কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । সাংবাদিকৰ আগতো তেওঁ কৈছিল, "মই নবান্নলৈ যাম । সোমবাৰৰ পৰা সকলো বিদ্যালয়তে 'বন্দে মাতৰম'ৰ পৰিৱেশন আৰম্ভ হ'ব লাগিব ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ নবান্নৰ পৰাই ব্যক্তিগতভাৱে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তদাৰক কৰিব ।"

যোৱা ১৩ মে'ত শিক্ষা সঞ্চালকে বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বীসকলক উদ্দেশ্যি লিখা এখন পত্ৰত পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত 'বন্দে মাতৰম' গোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল । কিন্তু ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত চলি থকা গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা 'বন্দে মাতৰম' গোৱাটো আৰম্ভ কৰাটো সম্ভৱ নহ'ল । ১ জুনত বিদ্যালয় খোলাৰ পিছতে এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :

পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাত বাধ্যতামূলক হ’ব বন্দে মাতৰম: চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা

TAGGED:

বন্দে মাতৰম
কলকাতা
শুভেন্দু অধিকাৰী
ৰাষ্ট্ৰীয় গীত
VANDE MATARAM IN MADRASAHS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.