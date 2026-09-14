অতীত হ'ব কলকাতাৰ লেনিন, কাৰ্লমাৰ্ক্স, হো চি মিনৰ নামত থকা পথ: আহি আছে নতুন নাম
১৯৭০ৰ আগলৈকে লেনিন সৰণিক ধৰ্মতলা ষ্ট্ৰীট বুলিহে জনা গৈছিল । লেনিনৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত ইয়াৰ নাম সলনি কৰা হৈছিল ।
Published : September 14, 2026 at 4:26 PM IST
কলকাতা : পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে চলি অহা নিয়মৰ কিছু সাল-সলনি কৰা হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন পথ আৰু ৰাজহুৱা স্থানৰ নাম সলনি কৰাৰ বাবে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতি গঠন কৰাত আন এক পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ।
যোৱা ১১ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিবে এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন পথ বা দলঙৰ নামত কোনো বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ’ব নেকি বুলি চৰ্চা হৈছে । এই সলনিৰ তালিকাত কমিউনিষ্ট নেতা লেনিন, কাৰ্লমাৰ্ক্স আৰু হো চি মিনৰ নামো আছে ।
১০ জনীয়া সমিতিয়ে এইকেইটা পথকে ধৰি প্ৰস্তাৱসমূহ পৰীক্ষা কৰি ইয়াৰ প্ৰতিবেদন জমা দিয়াৰ পিছতেই পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, দলং আৰু ৰাজহুৱা স্থানসমূহৰ নাম সলনি কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ।
ভাৰত সেৱাশ্ৰমৰ কাৰ্তিক মহাৰাজ নামেৰে জনপ্ৰিয় স্বামী প্ৰদীপ্তানন্দৰ নেতৃত্বত গঠিত এই পেনেলে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কলকাতা পৌৰ নিগমৰ এগৰাকী বিষয়াৰ উদ্ধৃতিৰে পিটিআয়ে সোমবাৰে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সমিতিত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । স্বামী প্ৰদীপ্তানন্দৰ লগতে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথাগতা ৰয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান উপদেষ্টা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএএছ বিষয়া সুব্ৰত গুপ্তাৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সমিতিখনত ।
উল্লেখ্য যে এই সমিতিৰ অন্যতম সদস্য হিচাপে গৃহ আৰু পাহাৰীয়া পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব, তথ্য আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সচিব আৰু ৰাজহুৱা কাম-কাজ বিভাগৰ সচিবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নাম সলনিৰ বাবে বিবেচনাধীন পথ তিনিটা হৈছে লেনিন সৰণি, কাৰ্লমাৰ্ক্স সৰণি আৰু হো চি মিন সৰণি ।
এই প্ৰসংগত কাৰ্তিক মহাৰাজে কয়, "ভাৰতীয় আৰু বাঙালী ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত যিসকল ব্যক্তিৰ নামেৰে পথৰ নামকৰণ কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰাসংগিকতা পেনেলে বিবেচনা কৰিব ।" তেওঁ আৰু কয়, "লেনিন সৰণি, কাৰ্লমাৰ্ক্স সৰণি আৰু হো চি মিন সৰণিৰ নাম সলনি কৰা হ'ব । আন পথৰ নাম সলনি কৰাৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছো ।"
কাৰ্তিক মহাৰাজে লগতে কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত কমিটীৰ পৰামৰ্শ বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মুৰব্বী ৰয়ে গণিতজ্ঞ তথা ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দেবপ্ৰসাদ ঘোষৰ নামেৰে লেনিন সৰণিৰ নাম কৰাৰ পোষকতা কৰিছে ।
আনহাতে কিদৰপুৰৰ কাৰ্লমাৰ্ক্স সৰণিৰ নাম বাঙালী কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত বা ৰংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ নামেৰে নামকৰণ কৰিব পাৰে বুলিও ৰয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । এই প্ৰসংগত অঞ্চলটোৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি নাম সলনিৰ বাবে ৰয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে । হো চি মিন সৰণিৰ পৰিৱৰ্তে ৰয়ে আমেৰিকাৰ নাগৰিক অধিকাৰ নেতা মাৰ্টিন লুথাৰ কিং জুনিয়ৰৰ নাম আগবঢ়ায় ।
আনহাতে কেএমচিৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে জৱাহৰলাল নেহৰু পথ আৰু সিদ্ধো-কানহু দহৰৰ ক্ৰছিঙত থকা লেনিনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আঁতৰোৱাৰ বাবেও ৰয়ে আহ্বান জনাইছে । লগতে চহৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ নাম চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ নামত নামকৰণৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
উল্লেখ্য যে ১৯৭০ৰ আগলৈকে লেনিন সৰণিক ধৰ্মতলা ষ্ট্ৰীট বুলিহে জনা গৈছিল । সেই বৰ্ষতে লেনিনৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ নাম সলনি কৰি লেনিন সৰণি কৰিছিল পূৰ্বৰ চৰকাৰে । তাৰ পিছৰ বছৰত চাৰ্কুলাৰ গাৰ্ডেন ৰিচ ৰোডৰ নাম সলনি কৰি কাৰ্লমাৰ্ক্স সৰণি কৰা হৈছিল ।
ৰয়ে লগতে মুছলমান ব্যক্তিৰ নাম থকা কিছুমান ঠাইৰ নাম তেওঁ জাতীয়তাবাদী মুছলমান বুলি অভিহিত কৰা ব্যক্তিত্বৰ নামেৰে সলনি কৰিব লাগে বুলিও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । অন্যান্যসকলৰ লগতে কলকাতাৰ ওচৰৰ বৰাছাটত থকা তিটুমিৰ বাছ ষ্টেণ্ডটোৰ নামৰ বিকল্প হিচাপে লেখক কাজী আব্দুল ৱাদুদ, শিক্ষাবিদ বেগম ৰকেয়া আৰু লেখক এছ ৱাজেদ আলীৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিষ্ঠিত এই নামসমূহ সলনি কৰিলে কলকাতাৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ দিশ মচ খাই যাব বা সলনি হ’ব নেকি ? এতিয়া ৰাইজৰ মাজত এই লৈ সৰৱ চৰ্চা হৈছে ।
লগতে পঢক:জালনোটৰ পিছত এইবাৰ ২০ টকীয়া জালমুদ্ৰা: ছাহাৰানপুৰত নেটৱৰ্ক উৎখাত, গ্ৰেপ্তাৰ ২
বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু গাহৰিৰ প্ৰজাতি নল গাহৰিৰ সংখ্যা অসমত ৬ ৰ পৰা ১৯৪ টালৈ বৃদ্ধি