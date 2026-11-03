ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আলহী খাবলৈ অহা বাঘিনীক ওভতাই পঠোৱাৰ কুচ-কাৱাজ

ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আলহী খাবলৈ অহা বাঘিনীক ওভতাই পঠোৱাৰ কুচ-কাৱাজ
অৱশেষত নেশ্ব'নেল টাইগাৰ কনজাৰভেচন অথ'ৰিটিৰ অনুমতি । অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাঘিনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পুনৰ বক্সালৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ ।
Published : November 3, 2026 at 6:13 PM IST
আলিপুৰ দুৱাৰ(পশ্চিম বংগ): বক্সাৰ এজনী বাঘিনীয়ে শনিবাৰে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিছিল । এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগে বাঘিনীজনীক ঘূৰাই পঠোৱাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিল । অৱশেষত নেশ্ব'নেল টাইগাৰ কনজাৰভেচন অথৰিটিৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰাৰ পিছত, বক্সাৰ পৰা অহা বাঘিনীজনীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ।
অসমৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সংলগ্ন অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ থকা বাঘিনীজনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পুনৰ বক্সালৈ ঘূৰাই নিয়াৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ বন বিভাগে যৌথ অভিযান চলাইছে ।
কি হৈছিল আচলতে ?
শনিবাৰে পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ বন বিভাগে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে বক্সা এৰি ৰাইমনাত প্ৰৱেশ কৰা বাঘিনীজনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ঘূৰাই পঠোৱা হ’ব । ইয়াৰ বাবে এনটিচিএ-ৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন আছিল । কিন্তু শনি আৰু দেওবাৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ থকাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ পলম হয় । সোমবাৰে অনুমতি লাভ কৰাৰ লগে লগেই পশ্চিমবংগৰ বনমন্ত্ৰী মনোজ কুমাৰ ওৰাওঁএ নিজেই অসমৰ ৰাইমনা বন সংমণ্ডলত উপস্থিত হয়হি ।
পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ প্ৰস্তুতি
বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, বক্সাৰ বনকৰ্মী আৰু বিশেষজ্ঞৰ এটা বিশেষ দলে বিগত সাত দিন ধৰি ৰাইমনাত বাহৰ পাতি আছিল । বাঘিনীজনী বৰ্তমান যিটো স্থানত আছে, সেই সমগ্ৰ এলেকাটো ইতিমধ্যে জালে ঘেৰি পেলোৱা হৈছে । সোমবাৰে সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে অভিযান চলোৱা নহ’ল যদিও, মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰাই বাঘিনীজনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বক্সালৈ নিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
বিহাৰৰ পৰা বক্সা, তাৰ পিছত অসমলৈ যাত্ৰা :
প্ৰায় ৩ বছৰীয়া এই বাঘিনীজনীৰ যাত্ৰা আছিল অতি ৰোমাঞ্চকৰ:
- ২৯ ছেপ্টেম্বৰ: বিহাৰৰ বাল্মীকি ফৰেষ্টৰ পৰা ট্ৰেংকুলাইজ কৰি খাঁচাবদ্ধ কৰা হয় ।
- ৩০ ছেপ্টেম্বৰ: ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ Mi-17 হেলিকপ্টাৰেৰে এয়াৰলিফ্ট কৰি হাছিমাৰা বায়ুসেনা ঘাটিলৈ অনা হয় আৰু পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ পিছত বক্সাৰ জংঘলৰ এটা বিশেষ এনক্ল’জাৰত ৰখা হয় ।
- ২ অক্টোবৰ: গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱৰ উপস্থিতিত বাঘিনীজনীক অৰণ্যত এৰি দিয়া হয় ।
- ২৩ অক্টোবৰ: কিন্তু বক্সাৰ পৰিৱেশ এৰি বাঘিনীজনীয়ে সীমা পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰে । ৰাইমনা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ ৰাজেন্দ্ৰপুৰ বনগাঁৱৰ কাষৰ এশ বিঘা জোৰা এটা ডাঙৰ বাঁহনিৰ মাজত আশ্ৰয় লয় ।
বিগত দিনকেইটাত বক্সা আৰু ৰাইমনাৰ বনকৰ্মীৰে গঠিত যুটীয়া নিৰীক্ষণকাৰী দলে বাঘিনীজনীৰ প্ৰতিটো খোজতে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছিল । অৱশেষত সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই বাঘিনীজনীক পুনৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ হৈছে ।