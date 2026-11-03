ETV Bharat / bharat

ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আলহী খাবলৈ অহা বাঘিনীক ওভতাই পঠোৱাৰ কুচ-কাৱাজ

অৱশেষত নেশ্ব'নেল টাইগাৰ কনজাৰভেচন অথ'ৰিটিৰ অনুমতি । অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাঘিনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পুনৰ বক্সালৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ ।

Bengal and Assam joint initiative to return tigress to Buxa after getting permission from NTCA
বক্সাৰ বাঘিনীৰ গতিবিধি বন্দী হ'ল কেমেৰাত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আলিপুৰ দুৱাৰ(পশ্চিম বংগ): বক্সাৰ এজনী বাঘিনীয়ে শনিবাৰে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিছিল । এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগে বাঘিনীজনীক ঘূৰাই পঠোৱাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিল । অৱশেষত নেশ্ব'নেল টাইগাৰ কনজাৰভেচন অথৰিটিৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰাৰ পিছত, বক্সাৰ পৰা অহা বাঘিনীজনীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ।

অসমৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সংলগ্ন অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ থকা বাঘিনীজনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পুনৰ বক্সালৈ ঘূৰাই নিয়াৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ বন বিভাগে যৌথ অভিযান চলাইছে ।

কি হৈছিল আচলতে ?

শনিবাৰে পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ বন বিভাগে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে বক্সা এৰি ৰাইমনাত প্ৰৱেশ কৰা বাঘিনীজনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ঘূৰাই পঠোৱা হ’ব । ইয়াৰ বাবে এনটিচিএ-ৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন আছিল । কিন্তু শনি আৰু দেওবাৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ থকাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ পলম হয় । সোমবাৰে অনুমতি লাভ কৰাৰ লগে লগেই পশ্চিমবংগৰ বনমন্ত্ৰী মনোজ কুমাৰ ওৰাওঁএ নিজেই অসমৰ ৰাইমনা বন সংমণ্ডলত উপস্থিত হয়হি ।

পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ প্ৰস্তুতি

বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, বক্সাৰ বনকৰ্মী আৰু বিশেষজ্ঞৰ এটা বিশেষ দলে বিগত সাত দিন ধৰি ৰাইমনাত বাহৰ পাতি আছিল । বাঘিনীজনী বৰ্তমান যিটো স্থানত আছে, সেই সমগ্ৰ এলেকাটো ইতিমধ্যে জালে ঘেৰি পেলোৱা হৈছে । সোমবাৰে সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে অভিযান চলোৱা নহ’ল যদিও, মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰাই বাঘিনীজনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বক্সালৈ নিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

বিহাৰৰ পৰা বক্সা, তাৰ পিছত অসমলৈ যাত্ৰা :

প্ৰায় ৩ বছৰীয়া এই বাঘিনীজনীৰ যাত্ৰা আছিল অতি ৰোমাঞ্চকৰ:

  • ২৯ ছেপ্টেম্বৰ: বিহাৰৰ বাল্মীকি ফৰেষ্টৰ পৰা ট্ৰেংকুলাইজ কৰি খাঁচাবদ্ধ কৰা হয় ।
  • ৩০ ছেপ্টেম্বৰ: ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ Mi-17 হেলিকপ্টাৰেৰে এয়াৰলিফ্ট কৰি হাছিমাৰা বায়ুসেনা ঘাটিলৈ অনা হয় আৰু পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ পিছত বক্সাৰ জংঘলৰ এটা বিশেষ এনক্ল’জাৰত ৰখা হয় ।
  • ২ অক্টোবৰ: গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱৰ উপস্থিতিত বাঘিনীজনীক অৰণ্যত এৰি দিয়া হয় ।
  • ২৩ অক্টোবৰ: কিন্তু বক্সাৰ পৰিৱেশ এৰি বাঘিনীজনীয়ে সীমা পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰে । ৰাইমনা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ ৰাজেন্দ্ৰপুৰ বনগাঁৱৰ কাষৰ এশ বিঘা জোৰা এটা ডাঙৰ বাঁহনিৰ মাজত আশ্ৰয় লয় ।

বিগত দিনকেইটাত বক্সা আৰু ৰাইমনাৰ বনকৰ্মীৰে গঠিত যুটীয়া নিৰীক্ষণকাৰী দলে বাঘিনীজনীৰ প্ৰতিটো খোজতে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছিল । অৱশেষত সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই বাঘিনীজনীক পুনৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ 'CA|TS' স্বীকৃতি

নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণত বাঘৰ সংখ্যা ৩ ৰ পৰা ১২ লৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

বক্সালৈ ঘূৰাই পঠিয়াব বাঘিনীক
ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঘিনী
নেচনেল টাইগাৰ কনজাৰভেচন অথৰিটি
BUXA TIGRESS RETURN FROM ASSAM
TIGRESS OF BUXA TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.