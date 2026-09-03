ETV Bharat / bharat

আকৌ মোদী আৰু চকলেটৰ প্ৰসংগ ! নৰেন্দ্ৰ মোদীক চকলেট দিবলৈ নাপায় দুখ প্ৰকাশ বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰ্ট ডি ৱেভাৰে কয় যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সম্পূৰ্ণ বেলজিয়ামৰ চকলেটেৰে নিৰ্মিত দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ এটি প্ৰতিৰূপ উপহাৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷

PM Modi with Belgian Prime Minister Bart De Wever
নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাৰ্ট ডি ৱেভাৰ (ANI/DD)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু চকলেটৰ প্ৰসংগ আপোনালোক সকলোৰে বাবে অতি চিনাকী ৷ মোদীয়ে তেওঁৰ শেহতীয়া ইটালী ভ্ৰমণত দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মে’লনীক উপহাৰ হিচাপে দিছিল পাৰ্লে কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰা ‘মেল’ডী’ নামৰ ট্ৰফীৰ এটা পেকেট ৷ সামাজিক মাধ্যমত ইয়াকে লৈ ব্যাপক চৰ্চাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ এইবাৰ পুনৰ চকলেটৰ চৰ্চা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামৰ সৈতে ৷

ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে অহা বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰ্ট ডি ৱেভাৰে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সম্পূৰ্ণ বেলজিয়ামৰ চকলেটেৰে নিৰ্মিত দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ এটি প্ৰতিৰূপ উপহাৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ভাৰতত উপস্থিত হোৱালৈকে এই ‘উপহাৰ’ নিখুঁত হৈ নাথাকিল ৷ মোদীক উপহাৰটো দিব নোৱাৰি দুখ প্ৰকাশ কৰে ৱেভাৰে ।

অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বেলজিয়ামত সুৰক্ষিতভাৱে ৰখা এই উপহাৰৰ আন এটা উন্নত সংস্কৰণ প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে যৌথ সংবাদমেলত ডি ৱেভাৰে কয়, ‘‘মই প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এটা নিখুঁত উপহাৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ ৷ এই উপহাৰ হৈছে বেলজিয়ামৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ চকলেটেৰে নিৰ্মিত ইণ্ডিয়া গেটৰ এটা প্ৰতিকৃতি । কিন্তু প্ৰায় এশ বছৰ ধৰি থিয় হৈ থকা মূল ইণ্ডিয়া গেটৰ দৰে চকলেটৰ সংস্কৰণটো ভাৰতত উপস্থিত হোৱালৈকে অক্ষত হৈ নাথাকিল ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘কূটনৈতিকতাৰ বাবে চকলেট অতি উত্তম, কিন্তু কূটনৈতিক ভ্ৰমণৰ বাবে নহয় । কিন্তু যিয়েই নহওক, বেলজিয়ামত আমাৰ বেকআপ আছে, আৰু কিবা প্ৰকাৰে হ’লেও মই ইয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক নিৰাপদে প্ৰদান কৰিম । সেই সপোনটোৱেই আজি মই ভাৰত এৰি যাম ।’’

ডি ৱেভাৰে ইণ্ডিয়া গেটক “দুয়োখন দেশৰ মাজৰ ইতিহাস আৰু অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰতীক” বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে চকলেটৰ ইণ্ডিয়া গেটটো অতি সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ ইয়াত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ফ্লেণ্ডাৰছ ফিল্ডছত যুঁজি মৃত্যু হোৱা ভাৰতীয় সৈনিকসকলৰ স্মৃতিত এটা শিলালিপিৰো আলোকপাত কৰা হৈছে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘এশ বছৰতকৈও অধিক পূৰ্বে ভাৰতীয় সৈন্যই বেলজিয়ামৰ মাটিত যুদ্ধ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ মাইল যাত্ৰা কৰিছিল, আৰু আমি সেয়া পাহৰা নাই ৷’’ সেইসকল সৈনিকৰ সাহস আৰু ত্যাগৰ প্ৰশংসা কৰে ডি ৱেভাৰে ।

তেওঁ কয়, “এয়া আমাৰ ইতিহাস আৰু আমাৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা ইতিহাসৰ অংশ, আৰু ই আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে শান্তিক কেতিয়াও সহজভাৱে ল’ব নোৱাৰি । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজিৰ পৃথিৱীত এই শিক্ষা পুনৰ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।”

দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক, বাণিজ্য, আৰু প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৪ ছেপ্টেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিছে বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । দুটা দশকৰ ভিতৰত বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ । ডি ৱেভাৰৰ সৈতে বেলজিয়ামৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্ৰী থিও ফ্ৰাংকেন আৰু বেলজিয়ামৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি বিষয়া আৰু ব্যৱসায়িক নেতাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলো আছে ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰত-বেলজিয়াম চুক্তি: অহা ৫ বছৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য, প্ৰব্ৰজন চুক্তি স্বাক্ষৰ

TAGGED:

বেলজিয়ামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইণ্ডিয়া গেট
BELGIAN PM BART DE WEVER
BELGIUM GIFT FOR MODI MELTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.