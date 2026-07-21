ETV Bharat / bharat

কাৰাগাৰৰ প্ৰেমে পালে পূৰ্ণতা: বুধবাৰে বিয়াত বহিব দুই যাৱজ্জীৱন কাৰাবন্দী

যোধপুৰৰ মন্দোৰ মুকলি কাৰাগাৰত দুই যাৱজ্জীৱন কাৰাবন্দীয়ে ২২ জুলাইত বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ব । আশা আৰু জীৱনত দ্বিতীয় সুযোগ লাভৰ প্ৰতীক হিচাপে প্ৰথমখন কয়দীৰ বিয়া ।

Jodhpur Open Jail marriage
বুধবাৰে বিয়াত বহিব দুই যাৱজ্জীৱন কাৰাবন্দী মূলাৰাম-সীমা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 7:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

যোধপুৰ : 'প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল, প্ৰেমত ফুলিছে শতদল...' প্ৰেম সন্দৰ্ভত কবিৰ অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ ব্যাখ্যা । আনহাতে, প্ৰেমে কোনো সীমাৰ পৰিধি নামানে বুলিও কথা এষাৰ আছে । তেনে এক শাশ্বত প্ৰেমেই এতিয়া স্থায়ী সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত বান্ধ খাবলৈ ওলাইছে । অৱশ্যে সফল প্ৰেমৰ সফল ফলশ্ৰুতিৰ সাধাৰণ উদাহৰণ বহু পোৱা যায় । কিন্তু এক অসাধাৰণ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত গঢ় লৈ উঠা দুখন হৃদয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্কই এক সামাজিক স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ উদাহৰণ বিৰল । তেনে এক প্ৰেম আৰু তাৰ স্বীকৃতিৰ পটভূমিতেই আজিৰ এই প্ৰতিবেদন ।

সঁচা প্ৰেম আৰু মনৰ গভীৰ আশাৰ বাবেই জীৱনৰ ওপৰত বিশ্বাস জন্মে । এই দুয়োটা কথায়েই এতিয়া সঁচা হ'বলৈ আগবাঢ়িছে এখন কাৰাগাৰৰ দুই কাৰাবন্দীৰ জীৱনত । ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ মন্দোৰ মুকলি কাৰাগাৰত যাৱজ্জীৱন কাৰাবাস খাটি থকা দুই বন্দীৰ জীৱনত এতিয়া এই দুয়োটা কথায়ে সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে । কাৰাগাৰৰ ভিতৰত প্ৰেমত পৰা নাগৌৰৰ বাসিন্দা মূলাৰাম আৰু মুম্বাইৰ বাসিন্দা সীমা গডছেয়ে বিবাহৰ পৱিত্ৰ বান্ধোনত বান্ধ খাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । অহা ২২ জুলাই, বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব দেশত বৰ্তমান সৰ্বাধিক চৰ্চিত এই বিয়াখন ।

Jodhpur Open Jail marriage
কইনা সীমা (ETV Bharat)

দুয়োজনে মুকলি কাৰাগাৰৰ শিবিৰত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি ভুগি থকাৰ সময়তে প্ৰেমত পৰে । প্ৰায় ডেৰ বছৰ একেলগে এই কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পিছত দুয়োৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে তেওঁলোক ভৱিষ্যতে য'তেই নাথাকক কিয়, বাকীছোৱা জীৱন স্বামী-স্ত্ৰী হিচাপে কটাব ।

Jodhpur Open Jail marriage
দৰা মূলাৰাম (ETV Bharat)

তেওঁলোকৰ এই বিয়াখন কাৰাগাৰৰ সংস্কাৰ ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কিয়নো এই সংস্কাৰৰ অধীনত যদি কয়দীসকলে নিজৰ জীৱন সংগী বাছি লয় আৰু বিয়া হ’ব বিচাৰে তেন্তে কাৰাগাৰৰ চাৰি দেৱালৰ ভিতৰতে বিয়াত বহিব পাৰে । আৰু মন্দোৰ মুকলি কাৰাগাৰ শিবিৰত এনে ধৰণৰ প্ৰথমখন বিয়া অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আগবাঢ়িছে ।

ইতিমধ্যে বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে । এই সন্দৰ্ভত মূলাৰামে কয়, “বিবাহতো ওপৰত থকাজনে নিৰ্ধাৰণ কৰে, কিন্তু আমাৰ বিয়া ইয়াতে নিৰ্ধাৰণ হৈছে । আমিও মূলসুঁতিৰ সমাজৰ অংশ হ’ব বিচাৰোঁ । আমাৰ ভাল আচৰণৰ বাবে আমি আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে হয়তো ভৱিষ্যতে আমাৰ শাস্তি হ্ৰাস বা ক্ষমা কৰিব আৰু আমি স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম ।”

Jodhpur Open Jail marriage
যোধপুৰৰ মুকলি কাৰাগাৰৰ শিবিৰ (ETV Bharat)

তেওঁৰ এই দৃঢ়তাপূৰ্ণ কথাই সঁচাকৈয়ে এইটো প্ৰতিফলিত কৰে যে কাৰাগাৰত বন্দী দুজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ অতীত আৰু শাস্তি পোৱাৰ পিছতো জীৱনৰ প্ৰতি আশাবাদী হৈ সমাজলৈ ঘূৰি আহি নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰাৰ সুযোগ বিচাৰিছে ।

স্বামীৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত সীমাই ২০১৯ চনৰ পৰা কাৰাদণ্ড ভুগি আছে । যিহেতু তেওঁৰ পৰিয়াল মহাৰাষ্ট্ৰত থাকে আৰু পৰিয়ালৰ কোনোৱেই কাৰাগাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে, সেয়েহে কাৰাগাৰত বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠা এজন ব্যক্তিৰ পিতৃয়ে এই অনুষ্ঠানত তেওঁৰ পিতৃৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

Jodhpur Open Jail marriage
বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ (ETV Bharat)

সীমাৰ বাবে যাৱতীয় কাম কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ফালোডীৰ বাসিন্দা ৰাধাকিষাণ বাঘেলাই । বাঘেলা পৰিয়ালে ইতিমধ্যে বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰও ছপা কৰি উলিয়াইছে ।

সীমাৰ কন্যাদান কৰিবলগা ৰাধাকিষাণে কয়, "মঙলবাৰে মায়ৰা আৰু প্ৰীতিভোজ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে, বুধবাৰে বিয়লি পাণিগ্ৰহণ সংস্কাৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ।"

ইফালে নিজৰ পৰিয়ালৰ অনুপস্থিতিত সীমাৰ বিয়াৰ বাবে কোনো বন্ধুৰ পৰিয়ালৰ এই আগ্ৰহে এক গভীৰ আৱেগিক মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত পৰিচালিত এই মুকলি কাৰাবন্দী শিবিৰৰ চকীদাৰ হাপুৰমে কয় যে কেৱল সু-আচৰণ থকা কয়দীকহে মুকলি কাৰাগাৰত থাকিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় । "তাৰে ভিতৰত মূলাৰাম আৰু সীমাও আছে ।" তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত অহা ২২ জুলাইত দুয়ো কাৰাবন্দীৰ প্ৰেমে পূৰ্ণতা লাভ কৰিব । আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, ২১ জন অতিথিক এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে । শিবিৰৰ ভিতৰত থকা নিজৰ কোৱাৰ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই বিয়াৰ সমগ্ৰ খৰচ মূলাৰামে বহন কৰিব ।

এই সন্দৰ্ভত সীমাই কয়, "আমি আমাৰ গাঁৱলৈ গৈ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি অনুসৰি বিয়া সম্পন্ন বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে বিয়াখন জে'লৰ চৌহদৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত কৰা হওক ।"

মূলাৰামৰ অধিবক্তা কালুৰাম ভাটীয়ে কয় যে বিয়াৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰথমে পেৰ’ল আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল । বিষয়টো শুনানিৰ পিছত আদালতে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে বিবাহ পাতিবলৈ অনুমতি দিয়ে, যাতে কয়দীসকলৰ জীৱনত ইতিবাচক আৰু সংস্কাৰমূলক পৰিৱৰ্তনক উৎসাহিত কৰিব পৰা যায় ।

এটা কথা ঠিক যে মূলাৰাম আৰু সীমাৰ বাবে এই বিয়াখন কেৱল এক অনুষ্ঠান নহয়, তাতোকৈও বেছি ইয়াৰ মূল্য । ই এক উন্নত আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, জীৱন সংগীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু তেওঁলোকে জীৱনত আন এক সুযোগ লাভ কৰিব বুলি গভীৰ প্ৰত্যাশাৰ প্ৰতিফলন ।

লগতে পঢ়ক :কাৰাগাৰতেই প্ৰেম, কাৰাগাৰতেই বিয়া: স্বামী-স্ত্ৰীৰ স্বীকৃতি পাব দুই হত্যাকাৰীয়ে
লগতে পঢ়ক :প্ৰসংগ অসম এনআৰচি : আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী

TAGGED:

TWO LIFE CONVICTS MARRIAGE
RAJASTHAN PRISON WEDDING
যোধপুৰ কাৰাগাৰত বন্দীৰ বিয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
JODHPUR OPEN JAIL MARRIAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.