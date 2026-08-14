ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত মৌমাখিৰ আক্ৰমণ, কেইবাজনো বিজেপি কৰ্মী আহত
এজন ব্যক্তিক প্ৰায় ২০০ টা মান মৌমাখিয়ে কামোৰাত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি বিজেপিৰ এগৰাকী দলীয় কৰ্মীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
By PTI
Published : August 14, 2026 at 7:41 PM IST
দেৱাছ(মধ্যপ্ৰদেশ): শনিবাৰে দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ এই বিশেষ দিৱসটি উপলক্ষে বিজেপিয়ে ‘ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা’ শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ দেৱাছ জিলাত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে ৷ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা এদল লোকক মৌমাখিৰ এটা জাকে আক্ৰমণ কৰাত কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
মৌমাখিৰ এই অতৰ্কিত আক্ৰমণত প্ৰায় ৪০ জন লোক আহত হয় ৷ সমদলটোৰ এজন ব্যক্তিক প্ৰায় ২০০ টা মান মৌমাখিয়ে কামোৰাত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি বিজেপিৰ এগৰাকী দলীয় কৰ্মীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
বিজয়গঞ্জ মণ্ডী অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ সমদলটোত অংশগ্ৰহণ কৰা এখন ডিজে বাহনে এডাল গছত থকা এখন মৌচাকত অকস্মাতে খুন্দা মাৰে ৷ তাৰপিছতে এই অঘটন সংঘটিত হোৱা বুলি বিজেপিৰ গ্ৰাম্য মণ্ডলৰ সভাপতি অতুল শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে । প্ৰায় ৫০০ৰো অধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে মটৰ চাইকেলেৰে এই যাত্ৰাত অংশ লৈছিল ৷
তেওঁ কয়, ‘‘বাহনখনে মৌচাকত আঘাত হনাৰ পিছত শ শ মৌমাখি নিমিষতে উৰি আহি বিজেপি কৰ্মী-সমৰ্থসকলক আক্ৰমণ কৰে । ততালিকে প্ৰায় ৪০-৫০ জন কৰ্মী মৌমাখিৰ কামোৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷’’
মৌমাখিৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বহুকেইগৰাকী বিজেপি কৰ্মীয়ে ওচৰতে থকা ছয়াবীনৰ খেতিত লুকায় ৷ পৰৱৰ্তী সময়তহে তেওঁলোকে তাৰ পৰা ওলাই আহে ৷ ইতিমধ্যে আহত বিজেপি কৰ্মীসকলক স্থানীয় বহুকেইখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বুলি শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে ।
মহাত্মা গান্ধী জিলা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক হিচাপে কৰ্মৰত ডাঃ কমল কিশোৰে ৬ জন আহত ব্যক্তিক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ কথা সদৰী কৰে । প্ৰায় ২০০টা মৌ-মাখিয়ে ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণকাৰী দলটোৰ এজন লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ অৱশ্যে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছত বিজেপি কৰ্মীসকলৰ স্বাস্থ্য়ৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হোৱা বুলি চিকিৎসকে জনায় ।
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দিল্লী হাইকোৰ্ট, বিমানবন্দৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি