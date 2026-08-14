ETV Bharat / bharat

সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব : নামভৰ্তিৰ নিষেধাজ্ঞাত জাৰি কৰা অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশনাৰ সংশোধন

পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে কোনো ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিলে ২০২৬ চনত আইনৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো ছাত্ৰক অধিবক্তা হিচাপে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব নোৱাৰিব ।

NALSAR 2026
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 12:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ‘‘হায়দৰাবাদৰ নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চলিত বৰ্ষৰ স্নাতক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত অধিবক্তা হিচাপে নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক’’ - ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলে বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে বাৰ কাউন্সিলক এই নিৰ্দেশ দিছে ৷

জানিব পৰা মতে, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ অংশগ্ৰহণৰ বিৰোধিতা কৰা একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেই ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলে এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ৷ কাউন্সিলে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

নালছাৰ উপাচাৰ্য আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিললৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বাৰ্তাত বিচিআইৰ অধ্যক্ষ মনন কুমাৰ মিশ্ৰই কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে কোনো ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিলে ২০২৬ চনত আইনৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো ছাত্ৰক অধিবক্তা হিচাপে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব নোৱাৰিব ।’’

জাননীখনত নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ক অতি শীঘ্ৰে প্ৰমাণিত বাস্তৱিক প্ৰতিবেদন প্ৰদান কৰিবলৈও অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । মিশ্ৰই কয়, ‘‘সকলো ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিলক এই জাননীখন তেওঁলোকৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সচিব আৰু নাম পঞ্জীয়ন সমিতিৰ সন্মুখত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকক বিষয়টোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় ৷ লগতে ইয়াত থকা প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় ।’’

উপাচাৰ্যৰ পৰা প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পিছত বিষয়টো সম্পৰ্কে ১৯ ​​আগষ্টত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ দিল্লীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ মন্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁক স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা দলে সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ।

এই জাননীত নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক তিনিদিনৰ ভিতৰত বিচিআইক প্ৰমাণ সহকাৰে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । লগতে কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ প্ৰস্তাৱিত অংশগ্ৰহণ বা আমন্ত্ৰণ সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়াসকলৰ ওচৰত দাখিল কৰা যিকোনো প্ৰতিনিধিত্ব, আবেদন, স্মাৰকপত্ৰ বা অন্যান্য যোগাযোগৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিলিপি প্ৰতিবেদনত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব লাগিব ৷ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৰকাৰী অভিলেখত উপলব্ধ স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ সম্পূৰ্ণ তালিকাও থাকিব লাগিব ।

তদুপৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনক পৰীক্ষণযোগ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত সেই ব্যক্তিসকলক পৃথকে চিনাক্ত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, যিসকলে এই অভিযান বা প্ৰতিনিধিত্বৰ আৰম্ভণি বা খচৰা প্ৰস্তুত কৰাত, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰা, আনুষংগিক বৈঠকৰ আয়োজন কৰা, অংশগ্ৰহণৰ সমন্বয় বা সংগঠিত কৰা বা গোটৰ হৈ সংবাদ মাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাত মূলতঃ জড়িত আছিল ৷’’

বাৰ্তাটোত কোৱা হৈছে যে এই প্ৰতিবেদনত এই অভিযান আৰম্ভ কৰা, অনুমোদন, সমন্বয় বা প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ বাৰ পৰিষদ, ছাত্ৰ সংঘ, ছাত্ৰ সমিতি বা আন যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াৰ নাম আৰু পদবীও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ।

যদি কোনো অধ্যাপক সদস্য, গৱেষণা বিশেষজ্ঞ, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বা বাহিৰৰ ব্যক্তিয়ে এই অভিযান আৰম্ভ, খচৰা প্ৰস্তুত, সমন্বয়, পৰামৰ্শ বা আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰে, তেন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে অংশগ্ৰহণৰ প্ৰকৃতি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব বুলিও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

‘‘একাংশ নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ মতে, শৈক্ষিক কৰ্মচাৰীৰ কিছুমান বিশেষ সদস্যৰ মাজত দলবাদ আৰু লেতেৰা ৰাজনীতিৰ প্ৰচলন আছে ৷ তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিপথে পৰিচালিত কৰা, উচতনি দিয়াত অতি সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এয়া এক অতি গুৰুতৰ বিষয় । শিক্ষকসকলে নিজৰ কৰ্তব্যত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কেম্পাছত লেতেৰা ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছে । ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলে ইমান ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত নীৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিব নোৱাৰে’’ - বাৰ্তাটোত কোৱা হৈছে ।

বাৰ্তাটোত এই কথাও কোৱা হৈছে যে, এই পৰ্যায়ত বিচিআইয়ে কোনো ব্যক্তিক কেৱল পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা প্ৰতিনিধিত্ব বা অভিযানত অংশগ্ৰহণৰ বাবেই ধাৰা ২৪(এ)ৰ অধীনত নামভৰ্তিৰ বাবে অযোগ্য বুলি গণ্য নকৰে ।’’

‘‘কিন্তু যদি কোনো বিশেষ আবেদনকাৰীৰ আচৰণ সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰী বিচিআইয়ে সক্ৰিয় আৰু আইনগতভাৱে তদন্ত কৰি আছে আৰু এনে তদন্তই বৃত্তিটোত প্ৰৱেশৰ নিয়মসমূহত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, তেন্তে তদন্ত চলি থকাৰ সময়ত নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিলে এক অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু আইনী তদন্তক ব্যৰ্থ কৰি তুলিব পাৰে’’ বুলিও ইয়াত কোৱা হৈছে ৷

জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰমাণিত প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পিছত আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত বিচিআইয়ে ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিলসমূহক এনে ব্যক্তিৰ নাম(যদি আছে) পৃথকে অৱগত কৰিব, যাৰ ব্যক্তিগত ভূমিকাত অধিক আইনী বিবেচনাৰ প্ৰয়োজন ।

লগতে পঢ়ক: পেকেজিং খাদ্যৰ লেবেলক লৈ এফএছএছএআইক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ধমক

TAGGED:

নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত
হায়দৰাবাদ আইন বিশ্ববিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
NALSAR 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.