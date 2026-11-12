ETV Bharat / bharat

অৰ্ণৱ, মুৰাছুৰ পিছত এইবাৰ আহি আছে 'আকৱান' : দক্ষিণ ভাৰতত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, উত্তৰত নামিব শীত

উত্তৰ-পূব ভাৰত বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ১৫-১৭ নৱেম্বৰত ৰাজ্যকেইখনত বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷

IMD WEATHER FORECAST
আহি আছে আকৱান (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ আৰু মুৰাছুৰ পিছত বংগোপসাগৰত পুনৰবাৰ নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ যাৰ বাবে পুনৰ এজাক ঘূৰ্ণীবতাহে দেশৰ উপকূলভূমিক কোবাই থৈ যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

কিছুদিন পূৰ্বে অন্ধপ্ৰদেশৰ লগতে ওড়িশাৰ সাগৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ আৰু মুৰাছুৱে ধ্বংসলীলা চলাইছিল ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দক্ষিণ আন্দামানৰ সাগৰৰ লগতে আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত সম্ভাব্য ঘূৰ্ণীবতাহৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে ৷

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, দক্ষিণ আন্দামান সাগৰৰ ওপৰত উচ্চচাপৰ ফলত ঘূৰ্ণীবতাহ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱত ১৩ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ আশে-পাশে দক্ষিণ-পূব বংগোপসাগৰত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বিশেষজ্ঞ মহেশ পালাৱাটৰ মতে, বায়ুমণ্ডল আৰু সাগৰীয় কাৰ্যকলাপেহে ইয়াৰ তীব্ৰতা নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৷ যাৰ বাবে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে ধুমুহাৰ ৰূপ ল’ব ৷ এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকক ‘আকৱান’(ইৰাণৰ প্ৰস্তাৱিত নাম) নামেৰে জনা যাব ৷

এই ঘূৰ্ণীজাকে দেশৰ পূব প্ৰান্তৰ উপকূল বিশেষকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ দিশে গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে এয়া এতিয়াও সঠিককৈ ক’ব নোৱাৰি ৷ সমুদ্ৰ বক্ষত ইয়াৰ সৃষ্টিৰ সময়ত বতাহজাকৰ গতিপথ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই ধুমুহাজাক ক’ত আৰু কেতিয়া সৃষ্টি হ’ব তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিন প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

উল্লেখ্য যে, উত্তৰ-পূব ভাৰত বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ১৫-১৭ নৱেম্বৰত ৰাজ্যকেইখনত পুনৰ বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷ উত্তৰ-পূবৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত ১২-১৭ নৱেম্বৰত কিছু পৰিমাণে পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ।

ইফালে পশ্চিমৰ পৰিস্থিতিৰ লগে লগে বতৰৰো সালসলনি ঘটিছে ৷ বিশেষকৈ হিমালয়ৰ পাদদেশৰ অঞ্চলসমূহত বতৰে সঘনাই ৰূপ সলাইছে ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, কাশ্মীৰ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহতো ঘূৰ্ণীবতাহে প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যিটো সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৩.১-৫.৮ কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে বিস্তৃত ৷

বতৰৰ এই পৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ বাবে অধিক উচ্চতাৰ অঞ্চলসমূহত তুষাৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ দৰে পাহাৰীয়া ৰাজ্যৰ কিছু কিছু অংশত বৰষুণ অথবা তুষাৰপাত হ’ব পাৰে ৷

একাংশ অঞ্চলত বজ্ৰপাতৰ লগে লগে ধুমুহা আৰু ঘণ্টাত ৪০–৫০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগত বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এনেধৰণৰ অঞ্চলত তুষাৰপাত ঘটিলে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত শীত নমাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

আনহাতে, পৰৱৰ্তী কেইটামান দিনত দক্ষিণ ভাৰতত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷ ১২-১৪ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কড়াইকালত বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৬-১৭ নৱেম্বৰৰ এই দুটা দিনত বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷

ইফালে কেৰালাম আৰু মাহেৰ কিছু কিছু অঞ্চলত ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ সৈতে বৰষুণ দিব পাৰে ৷ ১৪-১৭ নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, য়ানাম আৰু ৰায়ালাসীমাৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ কিছুমান ঠাইত বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে, ১২-১৭ নৱেম্বৰত লাক্ষাদ্বীপত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই সকলোবোৰৰ বিপৰীতে পশ্চিম আৰু মধ্য ভাৰতৰ বতৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব ৷ এই দুটা অঞ্চলত বৰষুণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ৷

লগতে পঢ়ক: চিবিআইৰ ক্লীনশ্বীট স্বত্বেও অসমৰ যুৱতীয়ে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ ফাইল পুনৰ মুকলি

TAGGED:

ঘূৰ্ণীবতাহ আকৱান
উত্তৰ পূব ভাৰতত বৰষুণ
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী
WINTER AND RAINFALL
IMD WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.