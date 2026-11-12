অৰ্ণৱ, মুৰাছুৰ পিছত এইবাৰ আহি আছে 'আকৱান' : দক্ষিণ ভাৰতত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, উত্তৰত নামিব শীত
উত্তৰ-পূব ভাৰত বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ১৫-১৭ নৱেম্বৰত ৰাজ্যকেইখনত বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷
Published : November 12, 2026 at 4:28 PM IST
নতুন দিল্লী: ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ আৰু মুৰাছুৰ পিছত বংগোপসাগৰত পুনৰবাৰ নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ যাৰ বাবে পুনৰ এজাক ঘূৰ্ণীবতাহে দেশৰ উপকূলভূমিক কোবাই থৈ যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
কিছুদিন পূৰ্বে অন্ধপ্ৰদেশৰ লগতে ওড়িশাৰ সাগৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ আৰু মুৰাছুৱে ধ্বংসলীলা চলাইছিল ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দক্ষিণ আন্দামানৰ সাগৰৰ লগতে আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত সম্ভাব্য ঘূৰ্ণীবতাহৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে ৷
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, দক্ষিণ আন্দামান সাগৰৰ ওপৰত উচ্চচাপৰ ফলত ঘূৰ্ণীবতাহ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱত ১৩ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ আশে-পাশে দক্ষিণ-পূব বংগোপসাগৰত নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Weather Update | 12 November 2026 Rainfall, Snowfall & Low Pressure Area Outlook A Western Disturbance is likely to bring rainfall and snowfall across the Western Himalayan Region till 13th November, with isolated heavy rainfall/snowfall likely over Kashmir Valley on 12th November. Meanwhile, a Low Pressure Area is likely to form over the Southeast Bay of Bengal around 13th November, moving northwestwards and intensifying into a Well Marked Low Pressure Area around 14th November and a Depression around 15th November. For detailed weather update, visit: https://t.co/BPpoTbykBF @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA #WeatherUpdate #WeatherForecast #WesternDisturbance #Rainfall #Snowfall #BayOfBengal #LowPressureArea #IMD #WeatherAlert— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 12, 2026
বিশেষজ্ঞ মহেশ পালাৱাটৰ মতে, বায়ুমণ্ডল আৰু সাগৰীয় কাৰ্যকলাপেহে ইয়াৰ তীব্ৰতা নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৷ যাৰ বাবে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে ধুমুহাৰ ৰূপ ল’ব ৷ এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকক ‘আকৱান’(ইৰাণৰ প্ৰস্তাৱিত নাম) নামেৰে জনা যাব ৷
এই ঘূৰ্ণীজাকে দেশৰ পূব প্ৰান্তৰ উপকূল বিশেষকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ দিশে গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে এয়া এতিয়াও সঠিককৈ ক’ব নোৱাৰি ৷ সমুদ্ৰ বক্ষত ইয়াৰ সৃষ্টিৰ সময়ত বতাহজাকৰ গতিপথ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই ধুমুহাজাক ক’ত আৰু কেতিয়া সৃষ্টি হ’ব তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিন প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
উল্লেখ্য যে, উত্তৰ-পূব ভাৰত বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ১৫-১৭ নৱেম্বৰত ৰাজ্যকেইখনত পুনৰ বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷ উত্তৰ-পূবৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত ১২-১৭ নৱেম্বৰত কিছু পৰিমাণে পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ।
ইফালে পশ্চিমৰ পৰিস্থিতিৰ লগে লগে বতৰৰো সালসলনি ঘটিছে ৷ বিশেষকৈ হিমালয়ৰ পাদদেশৰ অঞ্চলসমূহত বতৰে সঘনাই ৰূপ সলাইছে ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, কাশ্মীৰ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহতো ঘূৰ্ণীবতাহে প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যিটো সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৩.১-৫.৮ কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে বিস্তৃত ৷
বতৰৰ এই পৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ বাবে অধিক উচ্চতাৰ অঞ্চলসমূহত তুষাৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ দৰে পাহাৰীয়া ৰাজ্যৰ কিছু কিছু অংশত বৰষুণ অথবা তুষাৰপাত হ’ব পাৰে ৷
একাংশ অঞ্চলত বজ্ৰপাতৰ লগে লগে ধুমুহা আৰু ঘণ্টাত ৪০–৫০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগত বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এনেধৰণৰ অঞ্চলত তুষাৰপাত ঘটিলে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত শীত নমাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
আনহাতে, পৰৱৰ্তী কেইটামান দিনত দক্ষিণ ভাৰতত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷ ১২-১৪ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কড়াইকালত বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৬-১৭ নৱেম্বৰৰ এই দুটা দিনত বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷
ইফালে কেৰালাম আৰু মাহেৰ কিছু কিছু অঞ্চলত ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ সৈতে বৰষুণ দিব পাৰে ৷ ১৪-১৭ নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, য়ানাম আৰু ৰায়ালাসীমাৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ কিছুমান ঠাইত বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে, ১২-১৭ নৱেম্বৰত লাক্ষাদ্বীপত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই সকলোবোৰৰ বিপৰীতে পশ্চিম আৰু মধ্য ভাৰতৰ বতৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব ৷ এই দুটা অঞ্চলত বৰষুণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: চিবিআইৰ ক্লীনশ্বীট স্বত্বেও অসমৰ যুৱতীয়ে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ ফাইল পুনৰ মুকলি