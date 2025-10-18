৪০০ বছৰীয়া এখন পশুমেলালৈ যাও আহক য'ত এটা ঘোঁৰাৰ মূল্য ১.২১ কোটি টকা

৪০০ বছৰীয়া এখন পশুমেলালৈ যাও আহক য'ত এটা ঘোঁৰাৰ মূল্য ১.২১ কোটি টকা
উত্তৰ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ পশুমেলা । এসময়ত এই মেলাত মোগল, ইংৰাজে ঘোঁৰা ক্ৰয় কৰিছিল ।
Published : October 18, 2025 at 4:52 PM IST
আগ্ৰা: যমুনাৰ কাষৰ ধূলিময় চহৰ বাটেশ্বৰ । আগ্ৰা জিলা সদৰৰ পৰা প্ৰায় ৮০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই চহৰখন । হয়তো এই চহৰখনৰ নাম শুনিলেই আপোনাৰ মনত এক প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ব- কিহৰ বাবে বিখ্য়াত ঠাইখন ? প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁও হিচাপে পৰিচিত এই চহৰখন । এই চহৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আন এক কাহিনী । এই দীপাৱলীৰ সময়ত ইয়াৰ বিষয়ে জানো আহক ।
উত্তৰ ভাৰতত 'তীৰ্থযাত্ৰাৰ ভাঞ্জা (ভতিজা)' হিচাপে পৰিচিত এই মন্দিৰ চৌহদটো । আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে এই চহৰখনত ৪০০ বছৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ হৈছিল পশু আৰু লোকমেলাৰ । এই মেলাত পশুপালক আৰু ব্যৱসায়ীসকলে ঘোঁৰা, খচ্চৰ আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিল ।
মোগল যুগৰ শেষৰ ফালে কোনোবা এটা সময়ত আৰম্ভ হোৱা এই ঠাইখনয়েই আছিল মোগল আৰু ব্ৰিটিছৰ নিজৰ সেনাৰ বাবে ঘোঁৰা আৰু উট ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ অন্য়তম কেন্দ্ৰ । আজিও ভাৰতীয় সেনাই নিজৰ অশ্বাৰোহী বিভাগৰ বাবে বাটেশ্বৰ মেলাৰ পৰাই ক্ৰয় কৰে ঘোঁৰা ।
এই মেলাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে ধনতেৰচৰ পৰা আৰম্ভ হয় । এই বছৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ৯ নৱেম্বৰলৈকে চলিব । কাৰ্যসূচী অনুসৰি এই মেলাৰ প্ৰথমাৰ্ধ পশু ব্যৱসায়ৰ বাবে উৎসৰ্গিত, তাৰ পিছত লোকমেলাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব।
ৰাইডাৰ্ছ অন দ্য ষ্টৰ্ম :
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে নিজৰ জীৱ-জন্তু লৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই মেলাত মুকলি পথাৰতেই পাঞ্জাবী, নাকুলি, আবালাক, মাৰোৱাৰী, কঠিয়াৱাৰী আদি ঘোঁৰাৰ জাতবোৰে ভিৰ কৰিছে ।
ইতিমধ্যে ক্ৰেতাসকলে জাত আৰু নমুনাবোৰৰ খোজ কঢ়া, গতি, চঞ্চলতা আৰু নৃত্য কৰাৰ ক্ষমতাৰ বাবে মূল্যায়ন আৰম্ভ কৰিছে । ঘোঁৰা আৰু ঘোঁৰাৰ শাৰীৰিক অৱস্থা আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যৰ আলোচনা কৰা হৈছে । দীপাৱলীৰ লগত সংগতি ৰাখি মন্দিৰ চৌহদত যমুনাৰ পাৰত পোহৰৰ উৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব । অহা ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা ৮ নৱেম্বৰলৈ সাংস্কৃতিক মঞ্চত ৰামলীলা আৰু ৰাসলীলাৰ অভিনয়ৰ লগতে অহা ৪ নৱেম্বৰত সৰ্বভাৰতীয় কবি সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ।
চোটি কাশী :
বাটেশ্বৰ তীৰ্থ মন্দিৰ ন্যাসৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজা অৰিদমন সিঙে এই সন্দৰ্ভত কয়, "১৬৪৬ চনত তেতিয়াৰ ভদাৱৰ ৰজা মহাৰাজধিৰাজ বদন সিংহই বাটেশ্বৰত যমুনাত অৰ্ধবান্ধ নিৰ্মাণ কৰি নদীখনৰ গতিপথ অন্য দিশলৈ লৈ যায় । ফলত ইয়াত ৫ কিঃমিঃ বিপৰীত দিশত বৈ যায় যমুনা ।
যমুনাৰ পাৰত বহু শতিকাৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মূল ব্ৰহ্মলালজী মহাদেৱ মন্দিৰ । পিছত ভাদাৱাৰ ৰজাসকলে ইয়াৰ কাষতে ১০১টা শিৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰে । অৱশ্য়ে এতিয়া যমুনাৰ কাষত প্ৰায় ৫০ টা মন্দিৰ আছে । ৰাজা অৰিদমন সিঙে কয়, "যি বছৰত তেওঁ নদীখনৰ গতি অন্য়ফালে বোৱাই নিছিল তেতিয়াই ভদাৱাৰ ৰজাঘৰেও বটেশ্বৰত ব্ৰহ্মলালজী মহাদেৱ মন্দিৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে, উপাৰ্জনৰ বাবে লোক আৰু পশুমেলা আৰম্ভ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই বাটেশ্বৰ মেলা উত্তৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘোঁৰা মেলাত পৰিণত হৈছে ।"
এইবাৰৰ অনুষ্ঠানৰ তাৰকা হৈছে কিং । প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী চৌধুৰী উদয়ভান সিঙৰ পুত্ৰ শশাংক চৌধৰীয়ে অনা ঘোঁৰা । ৬৬ ইঞ্চি উচ্চতাত থিয় হৈ থকা বগা নাকুলি জাতৰ ঘোঁৰাটোৰ মূল্য ১.২১ কোটি টকা । চৌধুৰীৰ মাৰোৱাৰী জাতৰ ঘোঁৰা শ্বেৰাৰ দাম ৫০ লাখ টকা ৷ সিও সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে।
মথুৰাৰ শ্বেৰ সিঙে তেওঁৰ নকুলী জোৰা, ঘোঁৰা চান্দ আৰু ঘোঁৰা চান্দনীৰ মূল্য ২৫ লাখ টকাকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । ১৫টা উট লৈ আহিছে মথুৰাৰ নৰেশ কুমাৰে । তেওঁৰ দলটোৰ গৌৰৱ হৈছে ম’হ উট ৰাজা আৰু গৰু উট গৌৰী, যাৰ মূল্য ২.৫০ লাখ টকা ।
নৃত্য, দৌৰা ঘোঁৰা :
ব্যৱসায়ী ৰছিদ খানে নৃত্য কৰা মেৰ লক্ষ্মী আৰু ৰাণী নামৰ এযোৰ ঘোঁৰা প্ৰদৰ্শন কৰি কয়, "লক্ষ্মীৰ দাম ১০ লাখ টকা আৰু ৰাণীৰ দাম ৮ লাখ টকা । ক্ৰেতাসকলে ইতিমধ্যে এই যুটিটোৰ বাবে ১৫ লাখ টকাৰ নিবিদা দিছে ।"
অনুজ যাদৱৰ ঘোঁৰা শ্বেৰাইও নিজৰ ষ্টাণ্টেৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । যাদৱে কয় যে শ্বেৰাৰ মূল্য ৪ লাখ টকা আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ৩ লাখ টকাৰ নিবিদা লাভ কৰিছে । একেদৰে ৰায়ে বৰেলীৰ বাছিৰ খানৰ ১৪ মহীয়া ঘোঁৰা ধনোয়ে নৃত্যৰ দক্ষতাৰ বাবে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । অধিক জীৱ-জন্তু লৈ মেলাত উপস্থিত হৈছে ব্যৱসায়ীসকল । বদৌনৰ পৰা অহা ছলমান ওস্তাদে লৈ আহিছে টুফান আৰু হিৰো নামৰ ঘোঁৰা যি ঘূৰাঘূৰিত পাকৈত ।
আন ঠাইত মেলা খেলপথাৰত ৰাজস্থানৰ আলৱাৰৰ বলবীৰ সিঙে নিজৰ উট প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁ কয়, "মই এযোৰ উট লৈ আহিছো কাজলী আৰু সাজনী । ইহঁত লৰচৰ আৰু বগাই যোৱাত পাকৈত । দুয়োটাই মালিকৰ আদেশ পালন কৰাত ভাল আৰু ইয়াৰ দাম ২ লাখ টকাকৈ ।"