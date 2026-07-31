‘জিৰ’ এফআইআৰ’ক ভিত্তিহীন-অগ্ৰহণযোগ্য আখ্য়া চিজেপিৰ

‘জিৰ’ এফআইআৰ’ক ভিত্তিহীন-অগ্ৰহণযোগ্য আখ্য়া চিজেপিৰ
যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আছিল বুলি ক'লে চিজেপিৰ মুখপাত্ৰই ।
Published : July 31, 2026 at 6:04 PM IST
নতুন দিল্লীঃ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু ‘সংসদ চলো’ পদযাত্ৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট আৰু ভিডিঅ’ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষী সৰৱ হৈছে । ইয়াৰ পিচতেই চিজেপিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ প্ৰতিবাদকাৰী ৰুচিকা শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্য়ৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন হোৱা ‘জিৰ’ এফআইআৰ’ক ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে “ভিত্তিহীন আৰু অগ্ৰহণযোগ্য” বুলি আখ্য়া দিছে ।
চিজেপিয়ে কয় যে যন্তৰ মন্তৰত হোৱা ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আছিল । এই এফআইআৰক নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰা বুলি চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে মন্তব্য় কৰিছে ।
চিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়,"ৰুচিকা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এফআইআৰ ভিত্তিহীন আৰু গ্ৰহণযোগ্য নহয় । জুলাইত যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছিল এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন । এই আন্দোলনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল ।" যোৱা ২৩ জুলাইত যন্তৰ মন্তৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উদ্দেশ্য়ে গালি-গালাজ আৰু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা বুলি অধিবক্তা স্মৃতি সিঙে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে নয়ডা আৰক্ষীয়ে এক্সপ্ৰেছৱে থানাত এক্সপ্ৰেছৱে থানাত ‘জিৰ’ এফআইআৰ’ ৰুজু কৰে ।
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, অভিযোগকাৰীয়ে প্ৰথমে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডাৰ এক্সপ্ৰেছৱে থানাত অভিযোগ উত্থাপন কৰে । পৰীক্ষণৰ সময়ত বিষয়াসকলে জানিব পাৰে যে শৰ্মাৰ নয়ডাত এটা ফ্লেট থকাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান তেওঁ হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদৰ উঞ্চা গাঁৱত বাস কৰে । অভিযোগ অনুসৰি এনে মন্তব্যই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাংবিধানিক কাৰ্যালয়ৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰিছে , ঘৃণা বিয়পাইছে, আৰু ৰাজহুৱা শান্তিভংগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল ।
এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ)ৰ ধাৰা ৩৫২ (শান্তি ভংগৰ বাবে ইচ্ছাকৃতভাৱে অপমান), ৩৫৩(১) (জনসাধাৰণৰ মাজত বিশৃংখলা বা অনিষ্ট সৃষ্টি কৰা বক্তব্য ) আৰু ৩৫৬(১) (মানহানি) (ধাৰা ৫০৪, ৫০৫(১) আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি (আইপিচি) ৪৯৯/৫০০ )ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
অতিৰিক্ত আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত (নয়ডা) মনীষা সিঙে এই অভিযোগ ‘জিৰ’ এফআইআৰ’ হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা বুলি নিশ্চিত কৰি কয়, "গাজিয়াবাদৰ এগৰাকী বাসিন্দাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যন্তৰ মন্তৰত গালি-গালাজ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি নয়ডাৰ ১৬৮ ছেক্টৰৰ বাসিন্দাৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰিছে । এয়া ‘জিৰ’ এফআইআৰ’ আৰু অধিক তদন্তৰ বাবে নতুন দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ’ব ।"
উল্লেখ্য় যে ‘জিৰ’ এফআইআৰ’ মানে ঘটনাটো য'তেই সংঘটিত নহওক কিয় যিকোনো আৰক্ষী থানাতেই গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোচৰটো ক্ষেত্ৰীয় ন্যায়িক ক্ষেত্ৰ থকা থানালৈ হস্তান্তৰ কৰা হয়, যাতে বিচাৰ ক্ষমতাৰ সমস্যাৰ বাবে অভিযোগ পঞ্জীয়নত পলম নহয় ।
লগতে পঢ়ক:পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ; অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যত দাখিল কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপত্তিজনক পোষ্ট কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দিল্লী আৰক্ষী